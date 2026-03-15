Résultat de l'élection municipale 2026 à Colomiers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Colomiers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Colomiers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Colomiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Colomiers
12:08 - À quelle heure ferment les 28 bureaux de vote à Colomiers ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les 23 658 électeurs de Colomiers de se prononcer sur la façon dont est gérée leur ville. À Colomiers et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Karine Traval-Michelet, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Colomiers est mise à disposition ci-dessous. Les 28 bureaux de vote de la commune de Colomiers sont accessibles de 8 h à 20 h pour permettre aux votants de décider. Pour visualiser les résultats à Colomiers, rendez vous ici dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colomiers
|Tête de listeListe
|
François Lépineux
Liste divers gauche
À Colomiers, changeons d'ère!
|
|
Joachim Crevat
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - Le camp des Travailleurs
|
|
Elodie Hobet
Liste d'union au centre
COLOMIERS A COEUR
|
|
Karine Traval-Michelet
Liste d'union à gauche
ESPRIT COLOMIERS 2026
|
|
Thomas Lamy
Liste divers centre
Ambitions Colomiers
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Traval-Michelet (30 élus) Esprit colomiers
|4 295
|49,62%
|
|Patrick Jimena (5 élus) Vivre mieux ensemble a colomiers
|2 425
|28,01%
|
|Damien Laborde (4 élus) Osons une autre histoire
|1 935
|22,35%
|
|Participation au scrutin
|Colomiers
|Taux de participation
|40,55%
|Taux d'abstention
|59,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 944
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Traval-Michelet Esprit colomiers
|3 847
|42,09%
|Patrick Jimena Vivre mieux ensemble à colomiers
|2 498
|27,33%
|Damien Laborde Osons une autre histoire
|2 058
|22,52%
|Eric Kaczmarek Reconcilions colomiers
|540
|5,90%
|Michèle Puel Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|195
|2,13%
|Participation au scrutin
|Colomiers
|Taux de participation
|42,70%
|Taux d'abstention
|57,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 400
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Traval-Michelet (28 élus) Générations colomiers
|6 098
|40,62%
|
|Patrick Jimena (7 élus) Vivre mieux a colomiers
|5 900
|39,30%
|
|Damien Laborde (4 élus) Ensemble pour colomiers
|3 014
|20,07%
|
|Participation au scrutin
|Colomiers
|Taux de participation
|63,97%
|Taux d'abstention
|36,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|15 501
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine Traval-Michelet Générations colomiers
|5 222
|36,19%
|Patrick Jimena Vivre mieux a colomiers
|3 744
|25,94%
|Damien Laborde Ensemble pour colomiers
|3 353
|23,23%
|François Dumas La gauche rassemblée
|1 822
|12,62%
|Michèle Puel Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|288
|1,99%
|Participation au scrutin
|Colomiers
|Taux de participation
|61,63%
|Taux d'abstention
|38,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|14 934
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