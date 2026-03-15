Résultat de l'élection municipale 2026 à Colomiers : les infos en direct

François Lépineux Liste divers gauche

À Colomiers, changeons d'ère! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Lépineux Programme de François Lépineux à Colomiers (À Colomiers, changeons d'ère!) Changement politique à Colomiers La commune de Colomiers est dirigée par la même sensibilité politique depuis 82 ans, ce qui commence à poser problème. Les candidats, François Lépineux et Samira Alaoui, souhaitent instaurer une gestion publique des biens communs. Ils prônent une action municipale centrée sur la protection des habitants et leurs intérêts. Propositions prioritaires Le programme se décline en plusieurs axes, répondant aux attentes des citoyens. Parmi les propositions, on trouve l'encadrement des loyers et la gratuité des transports pour les jeunes. Des initiatives pour améliorer le pouvoir d'achat et la solidarité sont également mises en avant. Mobilité et accessibilité La mobilité est un enjeu crucial pour Colomiers, avec des mesures visant à rendre les transports en commun gratuits et plus accessibles. Un projet de RER toulousain est également envisagé pour améliorer la desserte des quartiers isolés. Ces actions visent à favoriser une meilleure connectivité au sein de la commune. Démocratie participative Les candidats souhaitent renforcer la démocratie locale par des initiatives comme des budgets participatifs et des référendums d'initiative citoyenne. L'idée est d'impliquer davantage les citoyens dans les décisions qui les concernent. Cela vise à créer un véritable dialogue entre la municipalité et les habitants.

François Lépineux

Samira Alaoui

Aubryan Renaudier

Sarah Benmansour

Nijat Khan

Danièla Ehongo Bena

Nicolas Ronzani

Nawel Chouini

Youcef Benallegue

Marion Dupouy

Frédéric Bontemps

Marie-France Poinard

Lotfi Baba-Hamed

Nawel Perez

Damien Rat

Sandrine Loret

Franck Toulouse

Laura Adolphe

Jean-Claude Nyumuyantu

Stéphanie Baguerette

Paul Bohard

Véronique Mankowski

Bruno Jougla

Edith Moreno

Franck Masson

Karine Tadevossian

Valentin Camus

Liliane Yusifova

Laurent Marty

Amandine Harrault

Jean-François Rey

Claire Duthil

Philippe Mijon

Lila Abassene

Jean-Marc Servel

Virginie Banabera

Guillermo Baticon-Ramos

Aïcha Benbrahim

Firas Gharib

Anaïs Duthil

Jean-Louis Dufourg

Nathalie Oustric

Jean-Marc Lapeyre

Joachim Crevat Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIÈRE - Le camp des Travailleurs Voir la liste des candidats

Joachim Crevat

Michèle Puel

Michel Naudy

Claude George

Alain Brunet

Olga Masidi Luwunu

Florent Rigola

Kimberly Walpole

Yamadou Kanoute

Virginie Lebeau

Kevyn Durrieu

Heloïse Béal

Jean Maury

Sylvie Thomas

Laid Ghamzi

Pascale Piazza

Christopher Walpole

Danielle Daubercies

Gilbert Potet

Christelle Mercier

Christophe Mathaly

Marlène Perez

Bonaventure Mbengue

Julia Omar

Abdelkader Boukhoussa

Sophie Labéda

Pierre Hirtzig

Concepcion M'Bula Nguema

Thierry Sahuc

Christine Rumi

Pascal Stenger

Virginie Hay

Jean-Pierre Collet

Nadège Lepee

Michel Cubières

Marie-Josée Cassagne

Abdelhakim Asloune

Monique Missud

Boubacar Sabatier

Senia Boukhoussa

Ali El Mahjoub

Jacqueline Santi

Robert Roig

Elodie Hobet Liste d'union au centre

COLOMIERS A COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Elodie Hobet Programme de Elodie Hobet à Colomiers (COLOMIERS A COEUR) Engagement citoyen Élodie Hobet, candidate aux élections municipales, met en avant son parcours personnel et professionnel pour illustrer son engagement. Elle souligne l'importance des valeurs de simplicité et de respect qu'elle a apprises dans sa jeunesse. Son expérience en tant que conseillère municipale lui permet d'être à l'écoute des besoins des habitants de Colomiers. Priorités pour Colomiers Le programme de Colomiers à Cœur se concentre sur dix priorités concrètes, allant de la sécurité à l'éducation. Parmi ces priorités, on trouve la création d'un centre de supervision pour la sécurité et le renforcement de l'offre de soins de proximité. L'objectif est d'améliorer le quotidien des Columérins tout en respectant les valeurs démocrates et républicaines. Renouveau et dynamisme La candidate appelle à un renouveau pour Colomiers, en insistant sur la nécessité d'une nouvelle impulsion et d'un changement de méthode. Elle propose de faire des économies en mettant fin aux gaspillages et en privilégiant l'efficacité. Ce renouveau vise à répondre aux préoccupations des citoyens concernant la sécurité, la santé et l'écologie. Solidarité intergénérationnelle Un des axes majeurs du programme est la solidarité intergénérationnelle, avec des initiatives comme le « café des aidants » et des ateliers numériques. Ces actions visent à lutter contre l'isolement des seniors et à faciliter leur quotidien. L'idée est de créer des liens entre les générations pour renforcer la cohésion sociale dans la commune.

Elodie Hobet

Régis Dejean

Meriam Laouej

Emmanuel Vanuxem

Anne Tô Lai

Didier Perrin

Patricia Bonnaud

Moulay Hamidi

Rhia Rifai

Lilian Leitner

Gwendolyne Gosselin

Frédéric Mahler

Marie-Cécile Pineau

Gilles Febvrel

Violaine Quantin

Olivier Chazaud

Dominique Alix

Hugues Mony

Rafika Lahlafi

Mickaël Maupin

Anne Marchand

Renaud Gerard

Hayat Challal

Axel Condouret

Majda Filali Karim

Youssef Taouil

Ikrame Lahlafi

Jérôme-Junior Ngbanda

Laëtitia Saltani

Marc Ernould

Soumia Benzidi

Kenji Illy

Sophie Mathon

Mirphy Kilandy

Sofia Taouil

Boris Prophette

Sandrine Giordano

Charles Devesa

Nadège Mborobo Pauvresse

Laurent Cazenave-Monna

Zineb Bouita

Yassin Haddach Hadaf

Malika Haddach Oubichou

Mohamed Hadaf Obaba

Marie Illy

Karine Traval-Michelet Liste d'union à gauche

ESPRIT COLOMIERS 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Karine Traval-Michelet Programme de Karine Traval-Michelet à Colomiers (ESPRIT COLOMIERS 2026) Ma ville bien gérée Bien gérer, c'est respecter l'argent public et investir sans endetter excessivement l'avenir. La rigueur budgétaire et la transparence sont des priorités pour l'équipe « Esprit Colomiers ». Cela permet de maintenir un budget maîtrisé tout en préservant les capacités d'investissement. Ma ville dynamique et citoyenne L'éducation est au cœur des préoccupations de la ville, avec des projets visant à moderniser les infrastructures scolaires. La participation citoyenne est encouragée à travers l'ouverture des commissions municipales et la transformation des comités de quartier. De plus, le soutien aux associations et aux activités culturelles et sportives est essentiel pour renforcer le tissu social. Ma ville attractive et innovante Colomiers se positionne comme un moteur économique au sein de la métropole, avec des projets d'aménagement visant à améliorer le cadre de vie. La modernisation des espaces publics et le soutien à la diversité commerciale sont des axes prioritaires. Ces initiatives visent à rendre la ville plus attractive et à favoriser l'innovation. Ma ville protégée et solidaire La sécurité des habitants est une priorité, avec des projets pour renforcer la police municipale et améliorer la vidéoprotection. L'accès aux soins est également un enjeu majeur, avec la création de centres de santé et des actions de sensibilisation. Enfin, la solidarité est au cœur des actions menées pour accompagner les plus vulnérables et favoriser l'inclusion.

Karine Traval-Michelet

Arnaud Simion

Saloua Zaghdoudi

Benjamin Rioux

Martine Berry-Sevennes

Philippe Briançon

Aurore Castanié

Patrick Jimena

Lauriane Blake

Cédric Ait-Ali

Sophie Boubidi

Rémi Barrué

Catherine Clouscard

Franck Ribeyron

Ségolène Labbe

Stéphane Fonvieille

Caroline Vauchère

Christophe Corbi

Christel Cassagne

Ali Bengoua

Laurence Casalis

Thibault Schanen

Sandrine Bouzigues

Franck Latour

Nathalie Germain

Gaël Roques

Lola Libra

Théodore Aubin

Marie-Christine Chanchorle

Gökhan Gonen

Linda Martinez

Norbert Montet

Romy Mcquilton

Thierry Dupuch

Françoise Lechevallier

Christophe Cerpedes

Elisa Sales

Olivier Audouy

Michelle Pinto Pouta

Joël Vignau

Roséane Auguenois

Bernard Sicard

Valérie Chevalier

Thomas Lamy Liste divers centre

Ambitions Colomiers Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thomas Lamy Programme de Thomas Lamy à Colomiers (Ambitions Colomiers) Ambitions pour Colomiers Le projet Ambitions Colomiers est né d'un engagement de proximité, visant à écouter et agir pour le bien-être des citoyens. Ce collectif de citoyens, sans affiliation politique, se concentre sur les compétences et le bon sens pour améliorer la ville. L'objectif principal est de construire une ville plus sûre, entretenue et vivante pour tous les Columérins. Méthode de gouvernance La méthode de gouvernance repose sur la proximité et la transparence, avec des élus de terrain responsables de secteurs spécifiques. Des permanences hebdomadaires permettront aux citoyens de rencontrer leurs élus facilement. La démocratie participative sera renforcée, impliquant les citoyens dès les engagements plutôt qu'après les décisions. Engagements pour la sécurité La sécurité est considérée comme la première des libertés, avec des engagements pour créer un nouveau poste de Police Municipale accessible 24h/24. La mise en place d'une vidéoprotection active et le renforcement de la présence humaine sur le terrain sont également des priorités. Moderniser l'éclairage public contribuera à améliorer la sécurité tout en réduisant la consommation d'énergie. Modernisation de la ville Colomiers doit se moderniser pour relever les défis du 21ème siècle, notamment par le déploiement d'énergies renouvelables et la rénovation des écoles. L'amélioration des transports en commun et le développement d'une application citoyenne faciliteront la vie des habitants. Ces initiatives visent à créer une ville dynamique et connectée, adaptée aux besoins contemporains.