Résultat de l'élection municipale 2026 à Colomiers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colomiers

Tête de listeListe
François Lépineux
François Lépineux Liste divers gauche
À Colomiers, changeons d'ère!
  • François Lépineux
  • Samira Alaoui
  • Aubryan Renaudier
  • Sarah Benmansour
  • Nijat Khan
  • Danièla Ehongo Bena
  • Nicolas Ronzani
  • Nawel Chouini
  • Youcef Benallegue
  • Marion Dupouy
  • Frédéric Bontemps
  • Marie-France Poinard
  • Lotfi Baba-Hamed
  • Nawel Perez
  • Damien Rat
  • Sandrine Loret
  • Franck Toulouse
  • Laura Adolphe
  • Jean-Claude Nyumuyantu
  • Stéphanie Baguerette
  • Paul Bohard
  • Véronique Mankowski
  • Bruno Jougla
  • Edith Moreno
  • Franck Masson
  • Karine Tadevossian
  • Valentin Camus
  • Liliane Yusifova
  • Laurent Marty
  • Amandine Harrault
  • Jean-François Rey
  • Claire Duthil
  • Philippe Mijon
  • Lila Abassene
  • Jean-Marc Servel
  • Virginie Banabera
  • Guillermo Baticon-Ramos
  • Aïcha Benbrahim
  • Firas Gharib
  • Anaïs Duthil
  • Jean-Louis Dufourg
  • Nathalie Oustric
  • Jean-Marc Lapeyre
Joachim Crevat
Joachim Crevat Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - Le camp des Travailleurs
  • Joachim Crevat
  • Michèle Puel
  • Michel Naudy
  • Claude George
  • Alain Brunet
  • Olga Masidi Luwunu
  • Florent Rigola
  • Kimberly Walpole
  • Yamadou Kanoute
  • Virginie Lebeau
  • Kevyn Durrieu
  • Heloïse Béal
  • Jean Maury
  • Sylvie Thomas
  • Laid Ghamzi
  • Pascale Piazza
  • Christopher Walpole
  • Danielle Daubercies
  • Gilbert Potet
  • Christelle Mercier
  • Christophe Mathaly
  • Marlène Perez
  • Bonaventure Mbengue
  • Julia Omar
  • Abdelkader Boukhoussa
  • Sophie Labéda
  • Pierre Hirtzig
  • Concepcion M'Bula Nguema
  • Thierry Sahuc
  • Christine Rumi
  • Pascal Stenger
  • Virginie Hay
  • Jean-Pierre Collet
  • Nadège Lepee
  • Michel Cubières
  • Marie-Josée Cassagne
  • Abdelhakim Asloune
  • Monique Missud
  • Boubacar Sabatier
  • Senia Boukhoussa
  • Ali El Mahjoub
  • Jacqueline Santi
  • Robert Roig
Elodie Hobet
Elodie Hobet Liste d'union au centre
COLOMIERS A COEUR
  • Elodie Hobet
  • Régis Dejean
  • Meriam Laouej
  • Emmanuel Vanuxem
  • Anne Tô Lai
  • Didier Perrin
  • Patricia Bonnaud
  • Moulay Hamidi
  • Rhia Rifai
  • Lilian Leitner
  • Gwendolyne Gosselin
  • Frédéric Mahler
  • Marie-Cécile Pineau
  • Gilles Febvrel
  • Violaine Quantin
  • Olivier Chazaud
  • Dominique Alix
  • Hugues Mony
  • Rafika Lahlafi
  • Mickaël Maupin
  • Anne Marchand
  • Renaud Gerard
  • Hayat Challal
  • Axel Condouret
  • Majda Filali Karim
  • Youssef Taouil
  • Ikrame Lahlafi
  • Jérôme-Junior Ngbanda
  • Laëtitia Saltani
  • Marc Ernould
  • Soumia Benzidi
  • Kenji Illy
  • Sophie Mathon
  • Mirphy Kilandy
  • Sofia Taouil
  • Boris Prophette
  • Sandrine Giordano
  • Charles Devesa
  • Nadège Mborobo Pauvresse
  • Laurent Cazenave-Monna
  • Zineb Bouita
  • Yassin Haddach Hadaf
  • Malika Haddach Oubichou
  • Mohamed Hadaf Obaba
  • Marie Illy
Karine Traval-Michelet
Karine Traval-Michelet Liste d'union à gauche
ESPRIT COLOMIERS 2026
  • Karine Traval-Michelet
  • Arnaud Simion
  • Saloua Zaghdoudi
  • Benjamin Rioux
  • Martine Berry-Sevennes
  • Philippe Briançon
  • Aurore Castanié
  • Patrick Jimena
  • Lauriane Blake
  • Cédric Ait-Ali
  • Sophie Boubidi
  • Rémi Barrué
  • Catherine Clouscard
  • Franck Ribeyron
  • Ségolène Labbe
  • Stéphane Fonvieille
  • Caroline Vauchère
  • Christophe Corbi
  • Christel Cassagne
  • Ali Bengoua
  • Laurence Casalis
  • Thibault Schanen
  • Sandrine Bouzigues
  • Franck Latour
  • Nathalie Germain
  • Gaël Roques
  • Lola Libra
  • Théodore Aubin
  • Marie-Christine Chanchorle
  • Gökhan Gonen
  • Linda Martinez
  • Norbert Montet
  • Romy Mcquilton
  • Thierry Dupuch
  • Françoise Lechevallier
  • Christophe Cerpedes
  • Elisa Sales
  • Olivier Audouy
  • Michelle Pinto Pouta
  • Joël Vignau
  • Roséane Auguenois
  • Bernard Sicard
  • Valérie Chevalier
Thomas Lamy
Thomas Lamy Liste divers centre
Ambitions Colomiers
  • Thomas Lamy
  • Isabelle Antkowiak
  • Claude Berthollet
  • Sylvie Janvier
  • Eric Kaczmarek
  • Rachel Lafenetre
  • Jean Begni
  • Caroline Barthès
  • Egan Traversaz
  • Sabrina Martin
  • Belkacem Boukelkoul
  • Karine Lesage
  • Arnaud Mouret
  • Valerie Fratelli
  • Alain Labat
  • Florence Hue
  • Laurent Peries
  • Claire Iglesias
  • Ludovic Pascalon
  • Pascale Zeguilé-Rouquet
  • Anouar Tarchalla
  • Gaelle Lachavanne
  • Antonio Binet
  • Christine Thoumazou
  • Wassim Chkoubi
  • Dominique Da Silva
  • Odysseas Papadopoulos
  • Marie-Ange Fuster
  • Luis Robba
  • Anaïs Delmond
  • Jean-François Bechu
  • Maria Do Ceu Da Costa Barbosa
  • Emmanuel Marquefave
  • Julie Frapech
  • Jesus Villalobos Garcia
  • Charlotte Belmonte
  • Kévin Singh
  • Magali de la Rosa
  • Kamal Jouane
  • Carole Thollard
  • Marc Fabresse
  • Maïwenn Pierre
  • Patrick Weber
  • Françoise François
  • Armand Levy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Traval-Michelet
Karine Traval-Michelet (30 élus) Esprit colomiers 		4 295 49,62%
  • Karine Traval-Michelet
  • Arnaud Simion
  • Martine Berry-Sevennes
  • Benjamin Rioux
  • Sophie Boubidi
  • Franck Ribeyron
  • Caroline Vauchére
  • Cédric Aït-Ali
  • Ségolène Marie Clothilde Labbé
  • François Birolli
  • Laurence Casalis
  • Philippe Briancon
  • Josiane Mourgue
  • Fabien Jouve
  • Cathy Clouscard-Martinato
  • Franky Crebassa
  • Marie Liliane Claire Pradel
  • Christophe Corbi
  • Elisabeth Maalem
  • Pierre Verniol
  • Agathe Stammbach
  • Claude Sarralié
  • Marie-Christine Chanchorle
  • Thierry Dupuch
  • Romy Mcquilton
  • Théodore Aubin
  • Marie-Odile Bertrand
  • Ali Bengoua
  • Véronique Lautard
  • Gökhan Gonen
Patrick Jimena
Patrick Jimena (5 élus) Vivre mieux ensemble a colomiers 		2 425 28,01%
  • Patrick Jimena
  • Saloua Zaghdoudi
  • Francis Vazquez
  • Nathalie Oustric
  • Eric Kaczmarek
Damien Laborde
Damien Laborde (4 élus) Osons une autre histoire 		1 935 22,35%
  • Damien Laborde
  • Isabelle Amar
  • Thomas Lamy
  • Elodie Hobet
Participation au scrutin Colomiers
Taux de participation 40,55%
Taux d'abstention 59,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 944

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Traval-Michelet
Karine Traval-Michelet Esprit colomiers 		3 847 42,09%
Patrick Jimena
Patrick Jimena Vivre mieux ensemble à colomiers 		2 498 27,33%
Damien Laborde
Damien Laborde Osons une autre histoire 		2 058 22,52%
Eric Kaczmarek
Eric Kaczmarek Reconcilions colomiers 		540 5,90%
Michèle Puel
Michèle Puel Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		195 2,13%
Participation au scrutin Colomiers
Taux de participation 42,70%
Taux d'abstention 57,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 400

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Traval-Michelet
Karine Traval-Michelet (28 élus) Générations colomiers 		6 098 40,62%
  • Karine Traval-Michelet
  • Arnaud Simion
  • Josiane Mourgue
  • Marc Terrail
  • Thérèse Moizan
  • Eric Kaczmarek
  • Catherine Clouscard-Martinato
  • Michel Alvinerie
  • Martine Asprogitis
  • Aissam Moussaoui
  • Elisabeth Maalem
  • Philippe Briançon
  • Valérie Chevalier
  • Guy Laurent
  • Caroline Vauchere
  • Bruno Vatan
  • Françoise Flavigny
  • Délio Menen
  • Marie-Christine Chanchorle
  • Pierre Verniol
  • Laurence Casalis
  • Claude Sarralié
  • Chantal Sibrac
  • Gilles Darnaud
  • Isabelle Amar
  • François Lemoine
  • Gwladys Kitegi
  • Christophe Corbi
Patrick Jimena
Patrick Jimena (7 élus) Vivre mieux a colomiers 		5 900 39,30%
  • Patrick Jimena
  • Sophie Boubidi
  • Rémi Vincent
  • Odile Theret
  • Richard Cuartero
  • Marie-Odile Bertrand
  • Med Kechidi
Damien Laborde
Damien Laborde (4 élus) Ensemble pour colomiers 		3 014 20,07%
  • Damien Laborde
  • Loubna Zaïr
  • Laurent Laurier
  • Cécile Bicaïs
Participation au scrutin Colomiers
Taux de participation 63,97%
Taux d'abstention 36,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 15 501

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine Traval-Michelet
Karine Traval-Michelet Générations colomiers 		5 222 36,19%
Patrick Jimena
Patrick Jimena Vivre mieux a colomiers 		3 744 25,94%
Damien Laborde
Damien Laborde Ensemble pour colomiers 		3 353 23,23%
François Dumas
François Dumas La gauche rassemblée 		1 822 12,62%
Michèle Puel
Michèle Puel Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		288 1,99%
Participation au scrutin Colomiers
Taux de participation 61,63%
Taux d'abstention 38,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 14 934

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