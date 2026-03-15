Résultat municipale 2026 à Colomiers (31770) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Colomiers. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Colomiers, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Colomiers [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Karine TRAVAL-MICHELET
Karine TRAVAL-MICHELET ESPRIT COLOMIERS 2026 		1 531 51,83%
Thomas LAMY
Thomas LAMY Ambitions Colomiers 		773 26,17%
François LÉPINEUX
François LÉPINEUX À Colomiers, changeons d'ère! 		291 9,85%
Elodie HOBET
Elodie HOBET COLOMIERS A COEUR 		290 9,82%
Joachim CREVAT
Joachim CREVAT LUTTE OUVRIÈRE - Le camp des Travailleurs 		69 2,34%
Participation au scrutin Colomiers Partiels *
Taux de participation 51,13%
Taux d'abstention 48,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 3 059

* Résultats partiels sur 39% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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