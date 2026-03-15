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19:21 - Comment la composition démographique de Colomiers façonne les résultats électoraux ? La démographie et le profil socio-économique de Colomiers déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec une densité de population de 1964 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,56%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,10%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,70% et d'une population immigrée de 15,76% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,47%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Colomiers, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Colomiers Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections locales à Colomiers il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 16,86% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,94% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 14,77% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Colomiers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 24,40% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,67% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 34,22% lors du vote final.

16:58 - Colomiers : 42,70 % de votants aux dernières municipales En parallèle des élections municipales, le score de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Colomiers. Pour rappel, l'abstention se montait à 57,30 % lors de la dernière élection du conseil municipal, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,01 % localement. Même si les logiques varient en fonction du type de scrutin, les législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,27 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 25,81 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,66 %. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Colomiers comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Colomiers ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Colomiers accordaient leurs suffrages à Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 41,47% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Arnaud Simion culminant à 65,78% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (24,40%).

14:57 - Colomiers présentait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Colomiers plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,71% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 27,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,06% pour Emmanuel Macron, contre 32,94% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Colomiers soutenaient en priorité Fabien Jouve (Nupes) avec 34,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,97%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - À Colomiers, le niveau de la fiscalité locale est en hausse Du côté de la fiscalité de Colomiers, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 381 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 767 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 41,75 % en 2024 (contre 14,61 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 231 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 5 404 290 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 11,35 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur la triangulaire des élections de 2020 à Colomiers À Colomiers, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Karine Traval-Michelet (Divers gauche) a creusé l'écart en rassemblant 3 847 voix (42,09%). Deuxième, Patrick Jimena (Divers gauche) a engrangé 27,33% des voix. Un écart conséquent. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Karine Traval-Michelet l'a finalement emporté avec 49,62% des bulletins, face à Patrick Jimena s'adjugeant 2 425 votants (28,01%) et Damien Laborde avec 22,35% des voix. Le fossé de départ s'est vérifié et encore élargi, débouchant sur un triomphe total et incontestable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute tiré parti du report de voix des listes de gauche éliminées, ajoutant 448 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est confrontée au défi de déjouer la prime accordée au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.