Résultat municipale 2026 à Coltines (15170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coltines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coltines, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coltines [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier AMARGER (9 élus) AVEC LA PAIX...CONSTRUISONS ENSEMBLE
|172
|50,74%
|
|Gilles BOUDOU (2 élus) AVEC VOUS, POUR COLTINES
|167
|49,26%
|
|Participation au scrutin
|Coltines
|Taux de participation
|89,43%
|Taux d'abstention
|10,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|347
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Coltines - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles BOUDOU (Ballotage) AVEC VOUS, POUR COLTINES
|155
|50,00%
|Didier AMARGER (Ballotage) AVEC LA PAIX...CONSTRUISONS ENSEMBLE
|155
|50,00%
|Participation au scrutin
|Coltines
|Taux de participation
|85,35%
|Taux d'abstention
|14,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|332
Election municipale 2026 à Coltines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Coltines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coltines.
L'actu des élections municipales 2026 à Coltines
18:33 - Il y a deux ans, Coltines s'était tournée vers le centre
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Coltines portaient leur choix sur Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 44,31% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean Yves Bony (Divers droite), avec 52,40%. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Coltines avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,13%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,23% des voix. L'orientation des électeurs de Coltines a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est positionnée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Coltines
À Coltines, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Notons que les électeurs avaient la possibilité de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Vincent Grenier a réuni le plus de suffrages avec 222 voix (76,02%), devant Didier Amarger qui a capté 75,68% des voix. Jean-Luc Fagheon suivait, s'adjugeant 213 bulletins (72,94%). Les deux candidats de tête restaient dans un mouchoir de poche. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Coltines, cette dynamique très singulière sera à nouveau suivie avec intérêt. Il faut néanmoins rappeler que, depuis une réforme du mode d'élection, le scrutin par listes paritaires s'est généralisé à l'échelle nationale, supprimant dorénavant les candidatures individuelles.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Coltines pour le 2e tour ?
Le duel final oppose donc ce dimanche Gilles Boudou, à la tête de "Avec Vous, Pour Coltines" (DIV) et la liste "Avec La Paix... Construisons Ensemble" emmenée par Didier Amarger (DIV), selon les listes des candidats pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Coltines a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Coltines
Gilles Boudou a remporté le premier round des élections municipales 2026 à Coltines il y a une semaine, avec 50,00 % des suffrages exprimés. À sa suite, Didier Amarger s'est classé deuxième avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour rappel, lors de ce scrutin à Coltines, le vote a vu 85,35 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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