Résultat municipale 2026 à Coltines (15170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coltines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coltines, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coltines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier AMARGER
Didier AMARGER (9 élus) AVEC LA PAIX...CONSTRUISONS ENSEMBLE 		172 50,74%
  • Didier AMARGER
  • Stéphanie BERTHON
  • Serge ANTONY
  • Virginie FILLON
  • Nicolas MARGERY
  • Chrystèle ESPAGNE
  • Jean-Luc FAGHEON
  • Catherine FILLON
  • Marc CHOPY
Gilles BOUDOU
Gilles BOUDOU (2 élus) AVEC VOUS, POUR COLTINES 		167 49,26%
  • Gilles BOUDOU
  • Pascale CREGUT
Participation au scrutin Coltines
Taux de participation 89,43%
Taux d'abstention 10,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 347

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Coltines - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles BOUDOU
Gilles BOUDOU (Ballotage) AVEC VOUS, POUR COLTINES 		155 50,00%
Didier AMARGER
Didier AMARGER (Ballotage) AVEC LA PAIX...CONSTRUISONS ENSEMBLE 		155 50,00%
Participation au scrutin Coltines
Taux de participation 85,35%
Taux d'abstention 14,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 332

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