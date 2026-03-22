Résultat municipale 2026 à Combon (27170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Combon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Combon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Combon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elizabeth JEAN
Elizabeth JEAN (12 élus) DEMAIN, TOUS UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		228 52,05%
  • Elizabeth JEAN
  • Philippe DEPARROIS
  • Estell GONTHIER
  • Didier AMMELOOT
  • Stephanie AUFRERE
  • Xavier SAUVALLE
  • Melissa LACROIX
  • Romain LAFOSSE
  • Morgane BARRE
  • Sebastien PAUMARD
  • Stephanie GALLET
  • Charles GENEVIEVE
Edouard DESMONTS
Edouard DESMONTS (3 élus) AGIR POUR COMBON, ENSEMBLE 		210 47,95%
  • Edouard DESMONTS
  • Odile DELARUE
  • Patrice DELANNOY
Participation au scrutin Combon
Taux de participation 73,81%
Taux d'abstention 26,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 448

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Combon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elizabeth JEAN
Elizabeth JEAN (Ballotage) DEMAIN, TOUS UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		192 43,05%
Edouard DESMONTS
Edouard DESMONTS (Ballotage) AGIR POUR COMBON, ENSEMBLE 		131 29,37%
Rémy LECAVELIER-DÉSÉTANGS
Rémy LECAVELIER-DÉSÉTANGS (Ballotage) BATISSONS ENSEMBLE L'AVENIR DE COMBON 		123 27,58%
Participation au scrutin Combon
Taux de participation 74,01%
Taux d'abstention 25,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 450

Villes voisines de Combon

En savoir plus sur Combon