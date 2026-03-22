Résultat municipale 2026 à Combon (27170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Combon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Combon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Combon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elizabeth JEAN (12 élus) DEMAIN, TOUS UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|228
|52,05%
|
|Edouard DESMONTS (3 élus) AGIR POUR COMBON, ENSEMBLE
|210
|47,95%
|
|Participation au scrutin
|Combon
|Taux de participation
|73,81%
|Taux d'abstention
|26,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|448
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Combon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elizabeth JEAN (Ballotage) DEMAIN, TOUS UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|192
|43,05%
|Edouard DESMONTS (Ballotage) AGIR POUR COMBON, ENSEMBLE
|131
|29,37%
|Rémy LECAVELIER-DÉSÉTANGS (Ballotage) BATISSONS ENSEMBLE L'AVENIR DE COMBON
|123
|27,58%
|Participation au scrutin
|Combon
|Taux de participation
|74,01%
|Taux d'abstention
|25,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|450
Election municipale 2026 à Combon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Combon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Combon.
L'actu des élections municipales 2026 à Combon
18:37 - Le vote de Combon nettement ancré à droite il y a deux ans
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Combon demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Combon avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,29% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Combon accordaient leurs suffrages à Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avec 55,81% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Katiana Levavasseur culminant à 70,66% des votes dans la commune.
15:57 - Élections de 2020 à Combon : un scrutin extrêmement serré
Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Combon ? Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de choisir plusieurs candidats. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Blandine Demaegdt a réuni le plus de bulletins avec 243 soutiens (90,00%). Ensuite, Alexy Letellier a recueilli 243 voix (90,00%). Le trio de tête a été complété par Pauline, Madeleine, Ginette Osmont, s'adjugeant 89,62% des bulletins. Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est révélé très mince. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Combon, ces équilibres si particuliers aux communes rurales vont encore compter. À la suite d' une réforme du mode d'élection, il convient néanmoins de préciser que le scrutin par listes paritaires s'est généralisé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures individuelles.
13:58 - Le 2e tour des élections à Combon donne lieu à un duel tendu
Comme le précisent les candidatures au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche la liste menée par Elizabeth Jean (DIV) et la liste menée par Edouard Desmonts (DIV). Bien que le seuil qualificatif ait été atteint, Rémy Lecavelier-Désétangs est absent de ce second tour. À 18 heures, le bureau de vote de Combon fermera afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Combon
Dans le cadre du premier tour des municipales à Combon, le vote a vu 74,01 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Elizabeth Jean qui s'est placée en première position en s'adjugeant 43,05 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Edouard Desmonts a pris la position de dauphin avec 29,37 %. Le match a nettement tourné à l'avantage de la leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Rémy Lecavelier-Désétangs a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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