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19:19 - Démographie et politique à Combronde, un lien étroit Dans la commune de Combronde, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,47% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 360 euros par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1135 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,99%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,76%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Combronde mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,61% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Combronde ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Combronde en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,73% des votes lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 20,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Combronde comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 35,76% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,42% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,77% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 51,33 % de participation Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Combronde sera essentielle dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 51,33 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un score notable. C'étaient 808 votants qui s'étaient manifestés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 78,70 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 53,63 % au premier tour en 2022 à 70,28 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 56,54 % (51,49 % dans le pays). En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une zone relativement attachée au vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment Combronde a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Combronde a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Combronde avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,76% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Isabelle Dupré (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 39,42% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 34,36%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Christine Pirès Beaune (Union de la gauche), avec 51,23%.

14:57 - Combronde, une ville difficile à photographier au regard des résultats d'élections Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Combronde accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,73%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,59%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,63% pour Emmanuel Macron, contre 49,37% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Combronde plébiscitaient Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 38,94% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Pirès Beaune virant de nouveau en tête avec 64,30% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Combronde comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Combronde en amont des municipales 2026 ? À Combronde, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,12 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 18 850 €. Un montant loin des quelque 225 000 euros récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Combronde atteint désormais environ 37,06 % en 2024 (contre 16,58 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Combronde s'est établi à 891 € en 2024, alors que ce montant se situait à 579 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Ensemble Pour Combronde" majoritaire à Combronde À Combronde, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés très éclairants sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Espagnol a fait la course en tête en récoltant 70,78% des voix. Deuxième, Patrick Laparrat a obtenu 29,21% des votes. Cette victoire écrasante a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Combronde, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Face à cette victoire écrasante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.