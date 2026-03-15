Résultat municipale 2026 à Combronde (63460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Combronde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Combronde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Combronde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier AUBRY
Didier AUBRY (15 élus) COMBRONDE TERRAIN D'AVENIR 		590 52,21%
  • Didier AUBRY
  • Leslie MAZUEL
  • Renaud MARRET
  • Delphine PERRET
  • François MOULIN
  • Laëtitia LAMBERT
  • Etienne ONZON
  • Sarah AGIER CHAUVIN
  • Jean-Claude ROSSI
  • Aurelie BERTRAND
  • Charles-Edouard HENRY
  • Blandine CARTOUX
  • Sebastien MALLET
  • Chloe LACHASSINE
  • Sylvain SCHARINGER
Jean-Paul POUZADOUX
Jean-Paul POUZADOUX (4 élus) Combronde c'est vous 		540 47,79%
  • Jean-Paul POUZADOUX
  • Stephanie CAILLOT
  • Florian MAGNE
  • Agnes COSTA CORDEIRO
Participation au scrutin Combronde
Taux de participation 68,75%
Taux d'abstention 31,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 168

Source : ministère de l’Intérieur

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