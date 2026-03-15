Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville

Tête de listeListe
Guy Geoffroy
Guy Geoffroy Liste d'union à droite
COMBS AVANT TOUT
  • Guy Geoffroy
  • Laure-Agnès Mollard-Cadix
  • Cyril Delpuech
  • Christiane Lafont
  • John Samingo
  • Julie Pelloux
  • Fabrice Bourdeau
  • Juliette Bredas
  • Jean-Michel Guilbot
  • Murielle Gotin
  • Arnaud Galant
  • Lisa-Marie Lodé Demas
  • Eric Alamamy
  • Maryline Georget
  • Yvon Leray
  • Catherine Kozak
  • Christian Ghis
  • Céline Viviant
  • Bernard Zaoui
  • Anne-Marie Le Rolland
  • Adrien Feve
  • Hadda Kircali
  • Jérémy Gagnot
  • Valérie Houllier
  • Spencer Maleka
  • Claire Nédélec
  • Foalem Cédric Youmbi Ngamo
  • Christelle Burnouf
  • Jérémy Thomas
  • Martine Bourdet
  • Kamal Valcin
  • Corinne Périou
  • Alexandre Mestrinho
  • Marie-Christine Delasalle
  • Kévin de Carvalho
  • Véronique Morcos
  • Claude Luttmann
Céline Thiebault-Martinez
Céline Thiebault-Martinez Liste d'union à gauche
DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
  • Céline Thiebault-Martinez
  • François Verret
  • Marie-Christine Barthes
  • Sébastien Picca
  • Edwige Likoku
  • Pascal Estarague
  • Aurélie Davenne
  • Damien Pingard
  • Emmanuelle Anger
  • Lounès Zaïmeddine
  • Muriel Dauvergne
  • Zakariae El Moradi
  • Florence Nomenyo
  • Bernard Vrignaud
  • Muriel Barreau
  • Claude Sapin
  • Mouna Dalodiere
  • Patrick Vinot
  • Carina de Sousa
  • Johann Legrand
  • Yasmina Eddaou
  • Foued Kemeche
  • Marie Saunier
  • Guy Germain
  • Denise Dutein
  • Modibo Keita
  • Oriane Pingard
  • Hamdani Amarouche
  • Séverine Cahon
  • Christophe Minguet
  • Servane Wegel--Dauvergne
  • Jean-Claude Fagnen
  • Trinidad Munoz Lopez
  • Etienne Pottier
  • Béatrice Richard
  • Cyril Fernagu
  • Laurence Patricia Catherine Moine
Steven de Azevedo
Steven de Azevedo Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
  • Steven de Azevedo
  • Marie Le Béalle
  • Gilbert Poillon
  • Marie Moulin
  • Pascal Charpentier
  • Isabelle Faujour
  • Frédéric Muller
  • Georgette Tjon-Atjooi
  • Matthieu Danneel
  • Claudine Dartus
  • Steven Candela
  • Rose-Marie Charbeau
  • Philippe Quéméneur
  • Marie Voisine
  • Jean-Yves Paris
  • Camille Sauvage-Degaudez
  • Philippe Van Moorleghem
  • Sabrina Deharte
  • Robin Brayat
  • Éliane Gallet
  • Philippe Barjolin
  • Marianne Lacombe
  • Patrick Pierret
  • Szilvia Ujhelyi
  • Enzo Lonardo
  • Mauricette Boite
  • Hervé Grimaud
  • Loane Drut
  • Gopalswamy Swami
  • Marie-Françoise Abraham
  • Pascal Naud
  • Jacqueline Breton
  • Michel Gaultier
  • Andrée Bernard
  • Fabrice Foucauld

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Geoffroy
Guy Geoffroy (27 élus) Tous ensemble pour combs-la-ville 		2 502 53,61%
  • Guy Geoffroy
  • Laure-Agnès Mollard-Cadix
  • John Samingo
  • Marie-Martine Salles
  • Cyril Delpuech
  • Juliette Brédas
  • Gilles-Edouard-Georges Alapetite
  • Murielle Gotin
  • Patrick Sédard
  • Lisa-Marie Lodé Demas
  • Jean-Michel Guilbot
  • Monique Lafforgue
  • Dominique Vigneulle
  • Françoise Savy
  • Fabrice Bourdeau
  • Maryline Alphonsine Ernestine Georget
  • Christian Ghis
  • Catherine Kozak
  • Yvon Leray
  • Christiane Lafont
  • Bernard Benjamin Zaoui
  • Anne-Marie Le Rolland
  • Claude Joseph Luttmann
  • Celine Viviant
  • Foalem Cedric Clement Youmbi Ngamo
  • Gaëlle Rackelboom
  • Jeremie Ranque
Philippe Sainsard
Philippe Sainsard (5 élus) Agissons pour combs 		1 351 28,94%
  • Philippe Sainsard
  • Laure Massé
  • Gilles Prilleux
  • Lydie Roynette
  • Alain Thieblemont
Daniel Roussaux
Daniel Roussaux (3 élus) Combs, a gauche, ecologique et citoyenne 		814 17,44%
  • Daniel Roussaux
  • Anne Mejias
  • Paul Pelloux
Participation au scrutin Combs-la-Ville
Taux de participation 33,46%
Taux d'abstention 66,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 838

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Geoffroy
Guy Geoffroy (30 élus) J'aime combs-la-ville, avec guy geoffroy 		5 415 69,85%
  • Guy Geoffroy
  • Kiese-Deborah Makouta
  • Mohamed Hamdani
  • Laure-Agnès Mollard-Cadix
  • Gilles Alapetite
  • Marie-Martine Salles
  • Jean-Michel Guilbot
  • Françoise Savy
  • Patrick Sedard
  • Monique Lafforgue
  • Christian-Jacques Ghis
  • Josiane Fourgeux
  • Cyril Delpuech
  • Gaëlle Rackelboom-Fayat
  • Bernard Bailly
  • Juliette Bredas
  • Frédéric Peridon
  • Delphine Laborde
  • Dominique Vigneulle
  • Danielle Redstone
  • Michel Baffie
  • Annick Nicolas
  • Yvon Leray
  • Maria Fleury
  • Fabrice Bourdeau
  • Maryline Georget
  • Rudy Tchikaya
  • Nathalie Gilles
  • Jean-Charles Sibert
  • Catherine Kozak
Philippe Sainsard
Philippe Sainsard (5 élus) Mieux vivre a combs 		2 337 30,14%
  • Philippe Sainsard
  • Marie-Christine Barthes
  • Roger Zallio
  • Christine Gauthier
  • Claude Sapin
Participation au scrutin Combs-la-Ville
Taux de participation 54,65%
Taux d'abstention 45,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Nombre de votants 8 145

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