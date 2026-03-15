Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Combs-la-Ville sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Combs-la-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Combs-la-Ville
12:07 - Jusqu'à quelle heure voter à Combs-la-Ville (77380) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 14 742 votants de Combs-la-Ville sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Lors des précédentes élections municipales, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, prévu le 22 mars, avait été reporté au mois de juin. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Combs-la-Ville ferment à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Combs-la-Ville dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville
|Tête de listeListe
|
Guy Geoffroy
Liste d'union à droite
COMBS AVANT TOUT
|
|
Céline Thiebault-Martinez
Liste d'union à gauche
DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
|
|
Steven de Azevedo
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Geoffroy (27 élus) Tous ensemble pour combs-la-ville
|2 502
|53,61%
|
|Philippe Sainsard (5 élus) Agissons pour combs
|1 351
|28,94%
|
|Daniel Roussaux (3 élus) Combs, a gauche, ecologique et citoyenne
|814
|17,44%
|
|Participation au scrutin
|Combs-la-Ville
|Taux de participation
|33,46%
|Taux d'abstention
|66,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 838
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Geoffroy (30 élus) J'aime combs-la-ville, avec guy geoffroy
|5 415
|69,85%
|
|Philippe Sainsard (5 élus) Mieux vivre a combs
|2 337
|30,14%
|
|Participation au scrutin
|Combs-la-Ville
|Taux de participation
|54,65%
|Taux d'abstention
|45,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,83%
|Nombre de votants
|8 145
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