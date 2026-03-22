Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Combs-la-Ville

Le deuxième tour des élections municipales à Combs-la-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guy Geoffroy
Guy Geoffroy Liste d'union à droite
COMBS AVANT TOUT
  • Guy Geoffroy
  • Laure-Agnès Mollard-Cadix
  • Cyril Delpuech
  • Christiane Lafont
  • John Samingo
  • Julie Pelloux
  • Fabrice Bourdeau
  • Juliette Bredas
  • Jean-Michel Guilbot
  • Murielle Gotin
  • Arnaud Galant
  • Lisa-Marie Lodé Demas
  • Eric Alamamy
  • Maryline Georget
  • Yvon Leray
  • Catherine Kozak
  • Christian Ghis
  • Céline Viviant
  • Bernard Zaoui
  • Anne-Marie Le Rolland
  • Adrien Feve
  • Hadda Kircali
  • Jérémy Gagnot
  • Valérie Houllier
  • Spencer Maleka
  • Claire Nédélec
  • Foalem Cédric Youmbi Ngamo
  • Christelle Burnouf
  • Jérémy Thomas
  • Martine Bourdet
  • Kamal Valcin
  • Corinne Périou
  • Alexandre Mestrinho
  • Marie-Christine Delasalle
  • Kévin de Carvalho
  • Véronique Morcos
  • Claude Luttmann
Céline Thiebault-Martinez
Céline Thiebault-Martinez Liste d'union à gauche
DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
  • Céline Thiebault-Martinez
  • François Verret
  • Marie-Christine Barthes
  • Sébastien Picca
  • Edwige Likoku
  • Pascal Estarague
  • Aurélie Davenne
  • Damien Pingard
  • Emmanuelle Anger
  • Lounès Zaïmeddine
  • Muriel Dauvergne
  • Zakariae El Moradi
  • Florence Nomenyo
  • Bernard Vrignaud
  • Muriel Barreau
  • Claude Sapin
  • Mouna Dalodiere
  • Patrick Vinot
  • Carina de Sousa
  • Johann Legrand
  • Yasmina Eddaou
  • Foued Kemeche
  • Marie Saunier
  • Guy Germain
  • Denise Dutein
  • Modibo Keita
  • Oriane Pingard
  • Hamdani Amarouche
  • Séverine Cahon
  • Christophe Minguet
  • Servane Wegel--Dauvergne
  • Jean-Claude Fagnen
  • Trinidad Munoz Lopez
  • Etienne Pottier
  • Béatrice Richard
  • Cyril Fernagu
  • Laurence Patricia Catherine Moine
Steven de Azevedo
Steven de Azevedo Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
  • Steven de Azevedo
  • Marie Le Béalle
  • Gilbert Poillon
  • Marie Moulin
  • Pascal Charpentier
  • Isabelle Faujour
  • Frédéric Muller
  • Georgette Tjon-Atjooi
  • Matthieu Danneel
  • Claudine Dartus
  • Steven Candela
  • Rose-Marie Charbeau
  • Philippe Quéméneur
  • Marie Voisine
  • Jean-Yves Paris
  • Camille Sauvage-Degaudez
  • Philippe Van Moorleghem
  • Sabrina Deharte
  • Robin Brayat
  • Éliane Gallet
  • Philippe Barjolin
  • Marianne Lacombe
  • Patrick Pierret
  • Szilvia Ujhelyi
  • Enzo Lonardo
  • Mauricette Boite
  • Hervé Grimaud
  • Loane Drut
  • Gopalswamy Swami
  • Marie-Françoise Abraham
  • Pascal Naud
  • Jacqueline Breton
  • Michel Gaultier
  • Andrée Bernard
  • Fabrice Foucauld

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy GEOFFROY
Guy GEOFFROY (Ballotage) COMBS AVANT TOUT 		3 071 42,31%
Céline THIEBAULT-MARTINEZ
Céline THIEBAULT-MARTINEZ (Ballotage) DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS 		2 859 39,39%
Steven DE AZEVEDO
Steven DE AZEVEDO (Ballotage) LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE ! 		1 328 18,30%
Participation au scrutin Combs-la-Ville
Taux de participation 49,32%
Taux d'abstention 50,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 7 411

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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