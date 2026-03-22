Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Combs-la-Ville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Combs-la-Ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Combs-la-Ville
11:49 - Guy Geoffroy, Céline Thiebault-Martinez et Steven De Azevedo forment le trio de tête à Combs-la-Ville
A l'ouverture de l'élection municipale à Combs-la-Ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 49,32 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Guy Geoffroy (Union de la droite) qui a terminé premier en s'adjugeant 42,31 % des voix. Dans son sillage, Céline Thiebault-Martinez (Union de la gauche) est arrivée en deuxième position avec 39,39 %. Le duel s'est avéré serré. Guy Geoffroy a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Steven De Azevedo, étiqueté Rassemblement National, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Combs-la-Ville
Le deuxième tour des élections municipales à Combs-la-Ville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guy Geoffroy
Liste d'union à droite
COMBS AVANT TOUT
|
|
Céline Thiebault-Martinez
Liste d'union à gauche
DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
|
|
Steven de Azevedo
Liste du Rassemblement National
LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy GEOFFROY (Ballotage) COMBS AVANT TOUT
|3 071
|42,31%
|Céline THIEBAULT-MARTINEZ (Ballotage) DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
|2 859
|39,39%
|Steven DE AZEVEDO (Ballotage) LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
|1 328
|18,30%
|Participation au scrutin
|Combs-la-Ville
|Taux de participation
|49,32%
|Taux d'abstention
|50,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|7 411
Source : ministère de l’Intérieur
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