Résultat municipale 2026 à Combs-la-Ville (77380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Combs-la-Ville. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Combs-la-Ville, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Guy GEOFFROY
Guy GEOFFROY COMBS AVANT TOUT 		197 42,92%
Céline THIEBAULT-MARTINEZ
Céline THIEBAULT-MARTINEZ DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS 		191 41,61%
Steven DE AZEVEDO
Steven DE AZEVEDO LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE ! 		71 15,47%
Participation au scrutin Combs-la-Ville Partiels *
Taux de participation 44,68%
Taux d'abstention 55,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 470

* Résultats partiels sur 93% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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