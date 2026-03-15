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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Combs-la-Ville Quel impact aura la population de Combs-la-Ville sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 9,41% et une densité de population de 1569 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 493 euros/an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 9359 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,99% et d'une population étrangère de 11,23% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,28%), témoignent d'une population instruite à Combs-la-Ville, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Combs-la-Ville aux municipales 2026 ? Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Combs-la-Ville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,17% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 36,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 17,10% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Combs-la-Ville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,15% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 28,70% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,03% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 33,46 % de participation à Combs-la-Ville Six ans avant l'élection de ce dimanche à Combs-la-Ville, le premier tour de l'élection municipale avait vu 33,46 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,98 %. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 44,14 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 63,49 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,98 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Combs-la-Ville comme une contrée en retrait des urnes en comparaison de la moyenne. À l'occasion de cette municipale, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Combs-la-Ville.

15:59 - À Combs-la-Ville, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Combs-la-Ville accordaient leurs suffrages à Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec 38,59% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Thiébault-Martinez culminant à 62,97% des suffrages exprimés localement. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Combs-la-Ville avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,15%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 17,96% des voix. La situation politique de Combs-la-Ville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Combs-la-Ville s'était clairement ancrée à la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint Combs-la-Ville comme une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Combs-la-Ville tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,73% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,16% pour Emmanuel Macron, contre 36,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Combs-la-Ville portaient leur choix sur Pascal Novais (Nupes) avec 30,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,86% des suffrages.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est stable à Combs-la-Ville Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Combs-la-Ville, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,82 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 179 200 euros, loin des 5 415 000 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Combs-la-Ville est passé à un peu moins de 42,63 % en 2024 (contre 24,63 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Combs-la-Ville s'est chiffrée à 1 339 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 228 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Guy Geoffroy s'est imposé à Combs-la-Ville Les résultats des élections municipales précédentes à Combs-la-Ville ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Guy Geoffroy (Divers droite) a distancé ses adversaires en obtenant 2 502 suffrages (53,61%). Juste derrière, Philippe Sainsard (Divers gauche) a rassemblé 1 351 suffrages en sa faveur (28,94%). Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Combs-la-Ville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.