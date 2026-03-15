Résultat municipale 2026 à Combs-la-Ville (77380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Combs-la-Ville. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Combs-la-Ville, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Combs-la-Ville [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Guy GEOFFROY COMBS AVANT TOUT
|197
|42,92%
|Céline THIEBAULT-MARTINEZ DONNONS UN NOUVEL ELAN A COMBS
|191
|41,61%
|Steven DE AZEVEDO LE RASSEMBLEMENT POUR COMBS-LA-VILLE !
|71
|15,47%
|Participation au scrutin
|Combs-la-Ville Partiels *
|Taux de participation
|44,68%
|Taux d'abstention
|55,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|470
* Résultats partiels sur 93% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Combs-la-Ville [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Combs-la-Ville en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Combs-la-Ville
19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Combs-la-Ville
Quel impact aura la population de Combs-la-Ville sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 9,41% et une densité de population de 1569 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 493 euros/an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 9359 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,99% et d'une population étrangère de 11,23% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,28%), témoignent d'une population instruite à Combs-la-Ville, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Combs-la-Ville aux municipales 2026 ?
Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Combs-la-Ville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,17% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 36,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 17,10% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Combs-la-Ville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,15% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 28,70% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,03% lors du vote final.
16:58 - Dernières municipales : 33,46 % de participation à Combs-la-Ville
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Combs-la-Ville, le premier tour de l'élection municipale avait vu 33,46 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,98 %. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 44,14 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 63,49 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,98 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Combs-la-Ville comme une contrée en retrait des urnes en comparaison de la moyenne. À l'occasion de cette municipale, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Combs-la-Ville.
15:59 - À Combs-la-Ville, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Combs-la-Ville accordaient leurs suffrages à Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec 38,59% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Thiébault-Martinez culminant à 62,97% des suffrages exprimés localement. Les Européennes quelques semaines plus tôt à Combs-la-Ville avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,15%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 17,96% des voix. La situation politique de Combs-la-Ville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.
14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Combs-la-Ville s'était clairement ancrée à la gauche
La synthèse des votes de 2022 dépeint Combs-la-Ville comme une localité où la gauche domine largement. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Combs-la-Ville tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 30,73% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,16% pour Emmanuel Macron, contre 36,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Combs-la-Ville portaient leur choix sur Pascal Novais (Nupes) avec 30,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,86% des suffrages.
12:58 - Le montant de la pression fiscale est stable à Combs-la-Ville
Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Combs-la-Ville, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,82 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 179 200 euros, loin des 5 415 000 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Combs-la-Ville est passé à un peu moins de 42,63 % en 2024 (contre 24,63 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison utile. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Combs-la-Ville s'est chiffrée à 1 339 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 228 € relevés en 2020.
11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Guy Geoffroy s'est imposé à Combs-la-Ville
Les résultats des élections municipales précédentes à Combs-la-Ville ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Guy Geoffroy (Divers droite) a distancé ses adversaires en obtenant 2 502 suffrages (53,61%). Juste derrière, Philippe Sainsard (Divers gauche) a rassemblé 1 351 suffrages en sa faveur (28,94%). Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Combs-la-Ville, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Combs-la-Ville (77380) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 14 742 votants de Combs-la-Ville sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les années à venir. Lors des précédentes élections municipales, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, prévu le 22 mars, avait été reporté au mois de juin. La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas que les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Combs-la-Ville ferment à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Combs-la-Ville dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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