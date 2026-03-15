Résultat de l'élection municipale 2026 à Comines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Comines

Tête de listeListe
Éric Vanstaen
Éric Vanstaen Liste divers droite
CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE
  • Éric Vanstaen
  • Isabelle Delbart
  • Éric Muselet
  • Audrey Niquet
  • Hassan Benzekri
  • Murielle Farelo
  • Pierre Viane
  • Martine Hoflack
  • Xavier Siomboing
  • Laurie Deloffre
  • Fabien Depuyper
  • Vanessa Farelo Masay
  • Patrick Dereumaux
  • Peggy Pappens
  • Thierry Cauchy
  • Ludivine Delcroix Artigue
  • Jean-Luc Deldicque
  • Valérie Moreno Gruson
  • Julien Elaut
  • Séverine Lahouel
  • Jean-Paul de Sousa
  • Sylvie Braem
  • Jean-Claude Rogier
  • Laurence Bulckaen
  • Jean-Paul Decherf
  • Sandrine Loison
  • Michel Sence
  • Emma Dedryver
  • Alexandre-Henry Desurmon
  • Virginie Matta
  • Sébastien Delamaide
  • Romane Villez
  • Mathieu Hayaer
  • Nathalie Gigante
  • Clément Vergotte
Grégory Tempremant
Grégory Tempremant Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR COMINES
  • Grégory Tempremant
  • Isabelle Vermes
  • Sébastien Viane
  • Isabelle Delannoy
  • Philippe Cliquennois
  • Catherine Davoust
  • Justin Schoutteten
  • Justine Leroy
  • Wilfried Rebouillat
  • Lise Mazingue
  • Frédéric d'Halluin
  • Nathanaëlle Leroy
  • Ludovic Desreumaux
  • Marie-Dominique Deleu
  • Raphaël Dehane-Delplanque
  • Sylvia Navarro
  • Adil Moubtakir
  • Charlotte Grislain
  • Cédric Leroy
  • Marie-Françoise Lavallée
  • Frédéric Bodart
  • Aurélie Tempremant
  • Gérard Dupuis
  • Camille Calvos
  • Lahoucine Imodane
  • Carine Damarez
  • Sébastien Debever
  • Roselyne Fayolle
  • Oscar Verquin
  • Cindy Vantom
  • Cédric Passanante
  • Brigitte Traisnel
  • Maxence Cliquennois
  • Pascale Lesage
  • Lohan de Groote
Alexis Houset
Alexis Houset Liste divers droite
COMINES AVEC PASSION
  • Alexis Houset
  • Annabelle Dubois
  • Jean-Claude Monroger
  • Christiane Labalette
  • Bruno Blaecke
  • Inthawa Sinhnachack
  • Frederic Breine
  • Cledia Rigondaud
  • Joris Desvaux
  • Ingrid Wulfranck
  • Jordan Rommelaere
  • Marine Hasbrouck
  • Flavien Duplouich
  • Marine Breyne
  • Jean-Edy Sannier
  • Helene Colnot
  • Gregory Lefranc
  • Cally Verlet
  • Xavier Delcloque
  • Catherine Delecluse
  • Eric Bernard
  • Catherine Stanczyk
  • Jean-Luc Masquelin
  • Madison Henault
  • Edouard Leclercq
  • Shana Ghesquiere
  • Daniel Desvaux
  • Marina Monteiro
  • Nicolas Viane
  • Isabelle Vasseur
  • Manuel Robert
  • Brigitte Smagghe
  • Edgar Duc
  • Dominique Lemaire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis Houset
Alexis Houset (24 élus) Un souffle d'avenir pour comines 		1 783 44,96%
  • Alexis Houset
  • Litcia Morandini
  • Michel Sence
  • Murielle Farelo
  • Eric Vanstaen
  • Véronique Lemersre Aspeel
  • Philippe Christaens
  • Audrey Niquet
  • Stéphane Dilly
  • Christine Verpoorten
  • Hassan Benzekri
  • Valentine Brandstaedt
  • Eric Muselet
  • Amélie Da Silva
  • Jean-Claude Rogier
  • Christelle Berton
  • Sébastien Boudart
  • Isabelle Delbart
  • Jean Bacquart
  • Céline Figueiredo
  • Julien Elaut
  • Virginie Hoedemaker
  • Xavier Siomboing
  • Elise Canion
Alain Detournay
Alain Detournay (7 élus) Comines, demain, votre ville 		1 610 40,60%
  • Alain Detournay
  • Martine Hoflack
  • Grégory Tempremant
  • Isabelle Vermes
  • Jean-Claude Boutry
  • Valérie Mortier
  • Bruno Blaecke
Anne-Natacha Leroy-Pietrzak
Anne-Natacha Leroy-Pietrzak (2 élus) Comines c'est vous ! 		572 14,42%
  • Anne-Natacha Leroy-Pietrzak
  • Patrick Dereumaux
Participation au scrutin Comines
Taux de participation 41,71%
Taux d'abstention 58,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 019

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis Houset
Alexis Houset Un souffle d'avenir pour comines 		1 286 37,61%
Alain Detournay
Alain Detournay Comines, demain, votre ville 		1 278 37,37%
Anne-Natacha Leroy-Pietrzak
Anne-Natacha Leroy-Pietrzak Comines c'est vous ! 		855 25,00%
Participation au scrutin Comines
Taux de participation 36,61%
Taux d'abstention 63,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 512

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Detournay
Alain Detournay (29 élus) "notre avenir se construit ensemble" 		3 210 74,39%
  • Alain Detournay
  • Martine Hoflack
  • Jean-Claude Boutry
  • Isabelle Vermes
  • Bruno Blaecke
  • Valérie Mortier
  • Michel Danesse
  • Myriam Lecluse
  • Pascal Legrand
  • Brigitte Traisnel
  • Jean-Claude Monroger
  • Gwendoline Clarisse
  • André Leroy
  • Isabelle Delannoy
  • Hervé Gastaldello
  • Catherine Demeestere
  • Quentin Delannoy
  • Laurie Maquaire
  • Jean-Luc Vanden Berghe
  • Laëtitia Marin
  • Jean-Pierre Buerick
  • Pascale Lesage
  • Hubert Masson
  • Thérèse Hazebroucq
  • Alain Leroy
  • Yvette Vandamme
  • Christophe Magry
  • Marie-Pierre Maquaire
  • Sébastien Debever
Laurent Parages
Laurent Parages (4 élus) Comines, un avenir avec vous 		1 105 25,60%
  • Laurent Parages
  • Véronique Barde
  • Jacques Vermeersch
  • Séverine De Sousa
Participation au scrutin Comines
Taux de participation 49,01%
Taux d'abstention 50,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,20%
Nombre de votants 4 650

Villes voisines de Comines

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