Résultat de l'élection municipale 2026 à Comines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Comines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Comines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Comines.
L'actu des élections municipales 2026 à Comines
12:05 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Comines
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les 9 943 électeurs de Comines de s'exprimer sur la manière dont est régie leur ville. À titre de rappel, c'est Alexis Houset (Divers centre) qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Comines seront accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Recevez gratuitement les résultats des élections à Comines dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Comines
|Tête de listeListe
|
Éric Vanstaen
Liste divers droite
CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE
|
|
Grégory Tempremant
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR COMINES
|
|
Alexis Houset
Liste divers droite
COMINES AVEC PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexis Houset (24 élus) Un souffle d'avenir pour comines
|1 783
|44,96%
|
|Alain Detournay (7 élus) Comines, demain, votre ville
|1 610
|40,60%
|
|Anne-Natacha Leroy-Pietrzak (2 élus) Comines c'est vous !
|572
|14,42%
|
|Participation au scrutin
|Comines
|Taux de participation
|41,71%
|Taux d'abstention
|58,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 019
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexis Houset Un souffle d'avenir pour comines
|1 286
|37,61%
|Alain Detournay Comines, demain, votre ville
|1 278
|37,37%
|Anne-Natacha Leroy-Pietrzak Comines c'est vous !
|855
|25,00%
|Participation au scrutin
|Comines
|Taux de participation
|36,61%
|Taux d'abstention
|63,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 512
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Detournay (29 élus) "notre avenir se construit ensemble"
|3 210
|74,39%
|
|Laurent Parages (4 élus) Comines, un avenir avec vous
|1 105
|25,60%
|
|Participation au scrutin
|Comines
|Taux de participation
|49,01%
|Taux d'abstention
|50,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,20%
|Nombre de votants
|4 650
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