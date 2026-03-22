Résultat de l'élection municipale 2026 à Comines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Comines

Le deuxième tour des élections municipales à Comines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Grégory Tempremant
Grégory Tempremant Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR COMINES
  • Grégory Tempremant
  • Isabelle Vermes
  • Sébastien Viane
  • Isabelle Delannoy
  • Philippe Cliquennois
  • Catherine Davoust
  • Justin Schoutteten
  • Justine Leroy
  • Wilfried Rebouillat
  • Lise Mazingue
  • Frédéric d'Halluin
  • Nathanaëlle Leroy
  • Ludovic Desreumaux
  • Marie-Dominique Deleu
  • Raphaël Dehane-Delplanque
  • Sylvia Navarro
  • Adil Moubtakir
  • Charlotte Grislain
  • Cédric Leroy
  • Marie-Françoise Lavallée
  • Frédéric Bodart
  • Aurélie Tempremant
  • Gérard Dupuis
  • Camille Calvos
  • Lahoucine Imodane
  • Carine Damarez
  • Sébastien Debever
  • Roselyne Fayolle
  • Oscar Verquin
  • Cindy Vantom
  • Cédric Passanante
  • Brigitte Traisnel
  • Maxence Cliquennois
  • Pascale Lesage
  • Lohan de Groote
Alexis Houset
Alexis Houset Liste divers droite
COMINES AVEC PASSION
  • Alexis Houset
  • Annabelle Dubois
  • Jean-Claude Monroger
  • Christiane Labalette
  • Bruno Blaecke
  • Inthawa Sinhnachack
  • Frederic Breine
  • Cledia Rigondaud
  • Joris Desvaux
  • Ingrid Wulfranck
  • Jordan Rommelaere
  • Marine Hasbrouck
  • Flavien Duplouich
  • Marine Breyne
  • Jean-Edy Sannier
  • Helene Colnot
  • Gregory Lefranc
  • Cally Verlet
  • Xavier Delcloque
  • Catherine Delecluse
  • Eric Bernard
  • Catherine Stanczyk
  • Jean-Luc Masquelin
  • Madison Henault
  • Edouard Leclercq
  • Shana Ghesquiere
  • Daniel Desvaux
  • Marina Monteiro
  • Nicolas Viane
  • Isabelle Vasseur
  • Manuel Robert
  • Brigitte Smagghe
  • Edgar Duc
  • Dominique Lemaire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Comines

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis HOUSET
Alexis HOUSET (Ballotage) COMINES AVEC PASSION 		2 002 37,55%
Grégory TEMPREMANT
Grégory TEMPREMANT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR COMINES 		1 926 36,12%
Éric VANSTAEN
Éric VANSTAEN (Ballotage) CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE 		1 404 26,33%
Participation au scrutin Comines
Taux de participation 53,86%
Taux d'abstention 46,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 5 414

Source : ministère de l’Intérieur

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