Résultat de l'élection municipale 2026 à Comines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Comines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Comines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Comines.
L'actu des élections municipales 2026 à Comines
11:48 - Les premiers résultats des élections 2026 à Comines
Il y a une semaine à Comines, le scrutin a vu 53,86 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Alexis Houset (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 37,55 % des votes. À sa suite, Grégory Tempremant (Divers droite) s'est classé deuxième avec 36,12 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Alexis Houset a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Du côté des autres candidats, avec 26,33 %, Éric Vanstaen, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Comines
Le deuxième tour des élections municipales à Comines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Grégory Tempremant
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR COMINES
|
|
Alexis Houset
Liste divers droite
COMINES AVEC PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Comines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexis HOUSET (Ballotage) COMINES AVEC PASSION
|2 002
|37,55%
|Grégory TEMPREMANT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR COMINES
|1 926
|36,12%
|Éric VANSTAEN (Ballotage) CONTINUONS A ECRIRE L'HISTOIRE
|1 404
|26,33%
|Participation au scrutin
|Comines
|Taux de participation
|53,86%
|Taux d'abstention
|46,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|5 414
Source : ministère de l’Intérieur
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