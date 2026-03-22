Résultat municipale 2026 à Commentry (03600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Commentry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Commentry, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Commentry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain BOURDIER
Sylvain BOURDIER (23 élus) COMMENTRY POUR TOUS 		1 462 53,55%
  • Sylvain BOURDIER
  • Murielle DESFORGES
  • Thierry VERGE
  • Stéphanie BODEAU
  • Pascal RELIANT
  • Emmanuelle MICHON
  • Stéphane JARDONNET
  • Céline LEYREM
  • Daniel MARTIN
  • Alison CLÉMENT
  • Jean-Lou LESAGE
  • Annick CABOCO
  • Nicolas DA SILVA
  • Agnes BELMONTE
  • Jean-François ESPINASSE
  • Martine BADUEL
  • Manuel MAS-PREVOST
  • Léa BARDOT
  • Daniel AERTS
  • Nathalie CASTILLO
  • Fernand LECLERCQ
  • Caroline LEOTY
  • Michel PASSAT
Marie-Pierre VELUT
Marie-Pierre VELUT (6 élus) COMMENTRY ! 		1 268 46,45%
  • Marie-Pierre VELUT
  • Claude RIBOULET
  • Marie-Laure DESCAMPS
  • Gérard CHARBONNEL
  • Cécile BONDOUX
  • Jean-Baptiste FERRANDON
Participation au scrutin Commentry
Taux de participation 62,82%
Taux d'abstention 37,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 2 810

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Commentry - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain BOURDIER
Sylvain BOURDIER (Ballotage) COMMENTRY POUR TOUS 		1 251 47,53%
Marie-Pierre VELUT
Marie-Pierre VELUT (Ballotage) COMMENTRY ! 		1 090 41,41%
Hélène DUFRENOY
Hélène DUFRENOY (Ballotage) RASSEMBLONS COMMENTRY 		291 11,06%
Participation au scrutin Commentry
Taux de participation 60,55%
Taux d'abstention 39,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 2 710

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