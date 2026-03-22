Résultat municipale 2026 à Commentry (03600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Commentry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Commentry, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Commentry [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain BOURDIER (23 élus) COMMENTRY POUR TOUS
|1 462
|53,55%
|
|Marie-Pierre VELUT (6 élus) COMMENTRY !
|1 268
|46,45%
|
|Participation au scrutin
|Commentry
|Taux de participation
|62,82%
|Taux d'abstention
|37,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|2 810
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Commentry - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain BOURDIER (Ballotage) COMMENTRY POUR TOUS
|1 251
|47,53%
|Marie-Pierre VELUT (Ballotage) COMMENTRY !
|1 090
|41,41%
|Hélène DUFRENOY (Ballotage) RASSEMBLONS COMMENTRY
|291
|11,06%
|Participation au scrutin
|Commentry
|Taux de participation
|60,55%
|Taux d'abstention
|39,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Nombre de votants
|2 710
Election municipale 2026 à Commentry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Commentry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Commentry.
L'actu des élections municipales 2026 à Commentry
18:35 - Comment Commentry a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le contexte politique de Commentry a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Commentry s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (43,21%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (12,06%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,50%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Jorys Bovet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 36,97% au premier tour, devant Louise Heritier (Union de la gauche) avec 23,21%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jorys Bovet culminant à 45,77% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Commentry
Les résultats des dernières municipales à Commentry ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes, Sylvain Bourdier (Divers gauche) a fait la course en tête en récoltant 51,77% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Fernand Spaccaferri (Union des Démocrates et Indépendants) a capté 1 047 votes (48,22%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Commentry, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La minorité devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de la municipale à Commentry
Le duel oppose donc ce dimanche Sylvain Bourdier et Marie-Pierre Velut, selon la liste des candidats au deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Rappelons que Hélène Dufrenoy, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, n'est plus candidat à ce second tour. Les 5 bureaux de vote de la ville de Commentry seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les 4 476 votants.
11:59 - Sylvain Bourdier et Marie-Pierre Velut aux premières places dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Commentry dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a mobilisé 60,55 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Sylvain Bourdier (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance avec 47,53 % des voix. Dans son sillage, Marie-Pierre Velut (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 41,41 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Sylvain Bourdier a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, avec 11,06 %, Hélène Dufrenoy, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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