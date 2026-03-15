Résultat municipale 2026 à Commentry (03600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Commentry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Commentry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Commentry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain BOURDIER
Sylvain BOURDIER COMMENTRY POUR TOUS 		1 251 47,53%
Marie-Pierre VELUT
Marie-Pierre VELUT COMMENTRY ! 		1 090 41,41%
Hélène DUFRENOY
Hélène DUFRENOY RASSEMBLONS COMMENTRY 		291 11,06%
Participation au scrutin Commentry
Taux de participation 60,55%
Taux d'abstention 39,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 2 710

Source : ministère de l’Intérieur

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