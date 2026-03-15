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19:16 - Commentry : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Commentry, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 6 018 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 298 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 968 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (64,66%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 155 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 434 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,57%, annonçant une situation économique mitigée. Commentry manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le RN à Commentry : quelle place aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors de l'élection municipale à Commentry en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 31,21% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,52% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,60% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 51,11% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,21% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,97% pour le RN. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 45,77% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Jorys Bovet.

16:58 - Commentry classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Commentry, l'abstention frappait 51,55 % du corps électoral (dans la moyenne nationale) alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 28,95 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 50,63 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 39,71 %, loin des 52,29 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Commentry, cette variable jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Commentry Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Commentry avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 43,21% des inscrits. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Commentry portaient leur choix sur Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 36,97% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jorys Bovet culminant à 45,77% des suffrages exprimés dans la commune. Le paysage politique de Commentry a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Commentry, une étiquette politique difficile à classer La synthèse des votes de 2022 dépeint Commentry comme une ville politiquement partagée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Commentry votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,21%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 23,83%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,52% pour Marine Le Pen, contre 46,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Commentry soutenaient en priorité Louise Heritier (Nupes) avec 25,71% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jorys Bovet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,11% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Commentry En termes d'impôts locaux à Commentry, la facture moyenne payée par foyer fiscal a atteint 1 055 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 842 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,43 % en 2024 (contre près de 16,56 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 381 280 € de recettes en 2024. Une somme loin des 1 674 550 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,95 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Commentry Les résultats des précédentes municipales à Commentry ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote, Sylvain Bourdier (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 51,77% des soutiens. Deuxième, Fernand Spaccaferri (Union des Démocrates et Indépendants) a capté 1 047 bulletins valides (48,22%). Ce succès d'emblée a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Commentry, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une majorité si large constituera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.