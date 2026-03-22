Résultat de l'élection municipale 2026 à Commercy : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Pierre Rochat à Commercy (Une Nouvelle Energie Pour Commercy)

Salubrité et sécurité

La salubrité et la sécurité sont des enjeux majeurs pour la ville de Commercy. Des mesures telles que la surveillance des propriétés et le nettoyage des espaces publics sont essentielles. De plus, le renforcement des effectifs de la police municipale et la création de dispositifs de prévention contribueront à améliorer la sécurité des citoyens.

Circulation et aménagement

La circulation et l'aménagement urbain sont cruciaux pour le bien-être des habitants. La sécurisation des passages piétons et la création de nouvelles infrastructures, comme des micro-parking et des pistes cyclables, sont envisagées. L'introduction d'une navette électrique vise également à faciliter les déplacements tout en réduisant l'impact environnemental.

Développement économique

Le développement économique, la formation et l'emploi sont des priorités pour l'avenir de Commercy. Des aménagements urbains ciblés et des rencontres régulières avec les entreprises favoriseront la dynamisation du commerce local. En parallèle, le soutien à la formation et à l'emploi sera renforcé pour répondre aux besoins du marché.

Solidarité et vivre ensemble

La solidarité et le vivre ensemble sont des valeurs fondamentales pour la communauté de Commercy. La création de circuits courts et de jardins partagés favorisera les échanges entre les habitants. De plus, des initiatives comme des journées “Cuisine du monde” et des parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants renforceront le lien social.