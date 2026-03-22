Résultat de l'élection municipale 2026 à Commercy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Commercy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Commercy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Commercy.
L'actu des élections municipales 2026 à Commercy
11:43 - Jean-Philippe Vautrin, Philippe Pierre Rochat et Jonathan Doutre-Garette forment le trio de tête à Commercy
Jean-Philippe Vautrin (Divers droite) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale 2026 à Commercy la semaine dernière, avec 46,24 % des votes. Derrière, Philippe Pierre Rochat a pris la position de dauphin avec 42,68 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jonathan Doutre-Garette (Extrême gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Commercy, le vote a vu 57,53 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Commercy
Le deuxième tour des élections municipales à Commercy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Vautrin
Liste divers droite
EXPERIENCE ET AVENIR POUR COMMERCY
|
|
Philippe Pierre Rochat
Liste Divers
Une Nouvelle Energie Pour Commercy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Commercy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe VAUTRIN (Ballotage) EXPERIENCE ET AVENIR POUR COMMERCY
|831
|46,24%
|Philippe Pierre ROCHAT (Ballotage) Une Nouvelle Energie Pour Commercy
|767
|42,68%
|Jonathan DOUTRE-GARETTE (Ballotage) POP !
|199
|11,07%
|Participation au scrutin
|Commercy
|Taux de participation
|57,53%
|Taux d'abstention
|42,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|1 856
Source : ministère de l’Intérieur
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