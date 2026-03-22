Résultat de l'élection municipale 2026 à Commercy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Commercy

Le deuxième tour des élections municipales à Commercy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Philippe Vautrin
Jean-Philippe Vautrin Liste divers droite
EXPERIENCE ET AVENIR POUR COMMERCY
  • Jean-Philippe Vautrin
  • Elise Thiriot
  • Patrick Barrey
  • Wendy Moala
  • Ismael Zazza
  • Angélique Genart
  • Benoit Reyre
  • Emmanuelle Hery
  • Florent Care
  • Sandrine Raffner
  • Gérald Cahu
  • Amélie Ferraina
  • Marc Derouet
  • Joséphine Reichart
  • Olivier Lemoine
  • Martine Marchand
  • Damien Voisin
  • Rosette Segnone
  • Claude Laurent
  • Nathalie Lallement
  • Edmond Guillery
  • Sylvie Zeimet
  • Noël Trinquart
  • Françoise Berthault
  • Ahmed Ezzahri
  • Guylaine Paillard
  • Jacky Barrois
  • Suzel Richard
  • Bruno Maud'Heux
  • Françoise Mahumba
  • Mohamed El Miftah
Philippe Pierre Rochat
Philippe Pierre Rochat Liste Divers
Une Nouvelle Energie Pour Commercy
  • Philippe Pierre Rochat
  • Christelle Vierre
  • Jean-Pierre Balaine
  • Déborah Garelli
  • Samuel Bourgeois
  • Sarah Raucourt
  • Théo Cupcic
  • Christelle Franchot
  • Sébastien Robert Encinas
  • Anne Ludmann
  • Franck Michelot
  • Marie-Hélène Massompierre-Perrot
  • David Magnanelli
  • Christel Metz
  • Laurent Hazart
  • Théa Antoine
  • Benjamin Daniel James Lombard
  • Mallaury Genin
  • Jérémy Roland
  • Blandine Annabelle Marjolaine Eulriet
  • Ozdem Dogan
  • Séverine Marie Aurélie Fatol
  • Dayveun Dubard
  • Corinne Isabelle Sylvette Gosset-Cavellat
  • Jean-Paul Thenot
  • Marie-Chantal Brix
  • Mazlum Sahin
  • Nadine Marguerite Elvinger
  • Cyril Aimé Lucien Poussines
  • Virginie Roblot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Commercy

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe VAUTRIN
Jean-Philippe VAUTRIN (Ballotage) EXPERIENCE ET AVENIR POUR COMMERCY 		831 46,24%
Philippe Pierre ROCHAT
Philippe Pierre ROCHAT (Ballotage) Une Nouvelle Energie Pour Commercy 		767 42,68%
Jonathan DOUTRE-GARETTE
Jonathan DOUTRE-GARETTE (Ballotage) POP ! 		199 11,07%
Participation au scrutin Commercy
Taux de participation 57,53%
Taux d'abstention 42,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 856

Source : ministère de l’Intérieur

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