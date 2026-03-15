En direct

19:18 - Analyse socio-économique de Commercy : perspectives électorales À Commercy, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 20,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 092 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,38% et d'une population étrangère de 6,23% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Commercy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,77% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Commercy Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Commercy en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 30,74% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 50,88% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 24,22% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 40,83% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 41,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,09% pour le RN. Il achèvera sa course avec 44,52% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 52,49 % d'abstention à Commercy Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Commercy, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 52,49 % des inscrits, une proportion assez classique, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 28,16 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 48,23 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,58 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,85 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Commercy ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Commercy s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,80%), devant Raphaël Glucksmann (14,46%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,70%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Commercy plébiscitaient ensuite Maxime Amblard (Rassemblement National) avec 41,09% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Bertrand Pancher (Divers droite), avec 55,48%. Le panorama politique de Commercy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone pivot, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Commercy lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Commercy comme une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Commercy était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 30,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,88% pour Marine Le Pen, contre 49,12% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Commercy plébiscitaient Olivier Guckert (Nupes) avec 26,87% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Bertrand Pancher (Divers droite), vainqueur dans la commune avec 59,17%.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Commercy avant ces municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Commercy entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 18,64 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 155 920 € la même année. Une somme bien en-dessous des 964 000 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Commercy atteint désormais 51,01 % en 2024 (contre 26,97 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Commercy s'est chiffrée à 1 180 euros en 2024 contre 909 euros en début de mandat.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Commercy lors de la dernière élection À Commercy, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jérôme Lefevre (Divers droite) a décroché la tête du classement en obtenant 44,51% des voix. À ses trousses, Bernard Muller (Divers gauche) a capté 36,14% des bulletins valides. Un large écart. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jérôme Lefevre l'a finalement emporté avec 838 bulletins (55,02%), face à Bernard Muller rassemblant 44,97% des votants. La différence de départ s'est confirmée et même accrue, conduisant à une victoire écrasante et sans appel. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti des votes des électeurs des listes de droite, engrangeant 136 voix supplémentaires entre les deux tours.