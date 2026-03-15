Résultat municipale 2026 à Commercy (55200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Commercy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Commercy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Commercy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe VAUTRIN
Jean-Philippe VAUTRIN EXPERIENCE ET AVENIR POUR COMMERCY 		831 46,24%
Philippe Pierre ROCHAT
Philippe Pierre ROCHAT Une Nouvelle Energie Pour Commercy 		767 42,68%
Jonathan DOUTRE-GARETTE
Jonathan DOUTRE-GARETTE POP ! 		199 11,07%
Participation au scrutin Commercy
Taux de participation 57,53%
Taux d'abstention 42,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 856

Source : ministère de l’Intérieur

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