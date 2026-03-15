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19:19 - Communay : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Communay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 30,93% de cadres pour 4 524 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 297 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,59%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 29,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 43 982 € par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Ainsi, Communay incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Communay : quel résultat aux municipales ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Communay il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 22,23% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,36% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 19,90% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Communay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 33,29% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 36,25% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 41,67% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Communay aux municipales ? Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Communay, l'abstention touchait 48,07 % du corps électoral, en deçà de la moyenne nationale alors que le coronavirus touchait la population. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 16,90 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 38,75 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 23,64 %, contre 47,90 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Communay comme une contrée où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Dans le cadre des municipales de 2026 à Communay, cette variable jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Communay a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs de Communay a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Communay avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (33,29%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,95% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Communay plébiscitaient ensuite Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 36,25% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean-Luc Fugit (Ensemble !), avec 58,33%.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Communay il y a 4 ans ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Communay choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,37% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,23%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 61,64% pour Emmanuel Macron, contre 38,36% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Communay plébiscitaient Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 37,46% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,25% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Communay s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Communay Du côté de la fiscalité de Communay, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint environ 988 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 818 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 31,40 % en 2024 (contre environ 16,00 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 19 700 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 815 800 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 12,77 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Jean-Philippe Choné à Communay L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Communay est très instructive. Lors de la première manche électorale à l'époque, Jean-Philippe Choné (Divers) a viré en tête en rassemblant 64,24% des bulletins. À sa poursuite, Martine James (Divers centre) a rassemblé 35,75% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean-Philippe Choné a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Communay, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.