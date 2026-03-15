Résultat municipale 2026 à Communay (69360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Communay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Communay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Communay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle REMY
Christelle REMY (27 élus) Avançons ensemble pour Communay 		1 060 100,00%
  • Christelle REMY
  • Pierre THOMASSOT
  • Agnes REINBOLD
  • Jean-François AYMARD
  • Sophie BIBOLLET-JUSTE
  • Christian GAMET
  • Laura LARANJEIRA BERNARD
  • Christophe ROUCHON
  • Karine GARCIA-VERO
  • Jacques ORSET
  • Valérie BURDIN
  • Yvan PATIN
  • Christelle DE BARROS
  • Frédéric PERRET
  • Caroline BARBERET
  • Kevin ARMEL
  • Cindy BENITO
  • Marc LEJEUNE
  • Marion CHERBLANC
  • Florent POIZAT
  • Farida ARROUDJ
  • Hervé JANIN
  • Emilie ROCHE
  • Paul FIORINI
  • Sabrina BROCHET
  • Jérôme RACHEL
  • Muriel DECHANDON
Samir BOUKELMOUNE
Samir BOUKELMOUNE Communay alternative citoyenne 		0 0,00%
Participation au scrutin Communay
Taux de participation 61,14%
Taux d'abstention 38,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 47,37%
Nombre de votants 2 111

Source : ministère de l’Intérieur

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