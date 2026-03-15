Résultat de l'élection municipale 2026 à Compiègne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Compiègne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Compiègne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Compiègne.
L'actu des élections municipales 2026 à Compiègne
12:08 - Municipales à Compiègne : les horaires des 24 bureaux de vote
Les municipales sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Compiègne. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 24 bureaux de vote de Compiègne. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Compiègne dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Compiègne
|Tête de listeListe
|
Philippe Marini
Liste divers droite
L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE
|
|
Sophie Schwarz
Liste divers droite
SERVIR COMPIÈGNE
|
|
Claire Reboisson
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS
|
|
Jean-Marc Iskin
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Érick Ducrocq
Liste divers droite
BIEN ETRE A COMPIEGNE ET EN ETRE FIER!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Marini (35 élus) Compiegne la dynamique
|5 249
|57,85%
|
|Daniel Leca (7 élus) Préparons l'avenir de compiègne tous ensemble avec daniel leca
|2 864
|31,56%
|
|Jean-Marc Branche (1 élu) Rassemblement pour compiègne
|633
|6,97%
|
|Jean-Marc Iskin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|326
|3,59%
|Participation au scrutin
|Compiègne
|Taux de participation
|38,11%
|Taux d'abstention
|61,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 349
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Marini (33 élus) Ensemble pour compiègne
|8 290
|64,75%
|
|Richard Valente (3 élus) Compiegne gagnante
|2 144
|16,74%
|
|Jean-Marc Branche (3 élus) Compiegne bleu marine
|1 887
|14,73%
|
|Jean-Marc Iskin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|481
|3,75%
|Participation au scrutin
|Compiègne
|Taux de participation
|52,02%
|Taux d'abstention
|47,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|13 212
Villes voisines de Compiègne
- Compiègne (60200)
- Ecole primaire à Compiègne
- Maternités à Compiègne
- Crèches et garderies à Compiègne
- Classement des collèges à Compiègne
- Salaires à Compiègne
- Impôts à Compiègne
- Dette et budget de Compiègne
- Climat et historique météo de Compiègne
- Accidents à Compiègne
- Délinquance à Compiègne
- Inondations à Compiègne
- Nombre de médecins à Compiègne
- Pollution à Compiègne
- Entreprises à Compiègne
- Prix immobilier à Compiègne