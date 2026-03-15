Résultat de l'élection municipale 2026 à Compiègne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Compiègne

Tête de listeListe
Philippe Marini
Philippe Marini Liste divers droite
L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE
  • Philippe Marini
  • Sandrine de Figueiredo
  • Daniel Leca
  • Emmanuelle Bour
  • Eric de Valroger
  • Jihade Oukadi
  • Nicolas Leday
  • Marielle Rolinat
  • Joël Dupuy de Mery
  • Sylvie Messerschmitt
  • Marc-Antoine Brekiesz
  • Solange Dumay
  • Xavier Bombard
  • Anne Koerber Olivier
  • Alou Bagayoko
  • Arielle François
  • Geoffroy Brunet d'Evry
  • Sylvie Morel
  • Emmanuel Vivé
  • Dominique Renard
  • Pierre Patoux
  • Monia Lhadi
  • Alain Garcia
  • Alexandra Gorju
  • Miloud Zouaoui
  • Evelyse Guyot
  • Donato Andriani
  • Justyna Depierre
  • Bernard Marc
  • Ruth Cloët
  • Philippe Grand
  • Chantal Raux
  • Pascal Lagana
  • Claudine Grehan
  • Nicolas Cotelle
  • Elhem Ghorbel
  • Adem Ozdag
  • Henriette Wadoux
  • Nicolas Hanen
  • Manon Rougier
  • Antonio Da Costa
  • Imane Fadhloune
  • Abdoulaye N'Diaye
  • Marie Ramond
  • Jean Arida
Sophie Schwarz
Sophie Schwarz Liste divers droite
SERVIR COMPIÈGNE
  • Sophie Schwarz
  • Etienne Diot
  • Nathalie Charruau
  • Kamel Touih
  • Virginie Marnier
  • Emmanuel Pascual
  • Julie Lavaire
  • Boris Nombo
  • Yamina Bouchaouante
  • Francis Picot
  • Marie-France Choquet
  • Guillaume Levillain
  • Roxane Rocquencourt
  • Iyad Abou Rabii
  • Clémence Mareschal
  • Gaëtan Potié
  • Géraldine Thiry
  • Guillaume Van de Velde
  • Fanny Berredjeb
  • Geoffroy Vallette d'Osia
  • Carole Lottin
  • Saïd Bensalem
  • Fabienne Caste
  • Jean-Marc Piet
  • Audrey Hamard
  • Thierry Magot
  • Cindy Morvany
  • David Teixeira
  • Djamila Khadir
  • Rémy Hem
  • Elodie Brun
  • Patrick Rohmer
  • Sandrine Taillefer
  • Guillaume Larivière-Doublard
  • Virginie Charlet
  • Richard Verhalle
  • Leslie Mallart
  • Patrick Stauder
  • Adélaïde d'Harcourt
  • François Corbel
  • Sabine Delage de Luget
  • Denis Troisbé-Baumann
  • Fabienne Martin
  • Nicolas Westley
  • Sylvie Thibert
Claire Reboisson
Claire Reboisson Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS
  • Claire Reboisson
  • Vincent Malapert
  • Annick Bricque-Granjon
  • Corentin Hennart
  • Céline Amouretti
  • Benjamin Lauzier
  • Angélique Moyard
  • Cedric Jacq
  • Adélaïde Bardon
  • Antonio Nationalité Espagnole Zafra
  • Camille Copigny
  • Bernard Gautherin
  • Alexane Potier
  • Vincent Deramaux
  • Guilaine Lavandier
  • Solal Poux
  • Emma Grilo
  • Christophe Capdevielle
  • Sylvie Grégoire
  • Christophe Chambre
  • Clarisse Roy
  • Olivier Koval
  • Claire Vienne
  • Nicolas Chémery
  • Marie Louise Pannetier
  • Laurent Lebail
  • Valerie Bataillard
  • Patricio Grilo
  • Irene Pulnin
  • Romain Gregoire
  • Rachel Bourgain
  • Alexandre Auvray
  • Lise Chantrelle
  • Clement Zafra
  • Françoise Hacquart
  • Thierry Niez
  • Marie Gillet
  • Pascal Vasseur
  • Olivia Raulin
  • Eric Bourgain
  • Claire Grard
  • Patrick Robert Bouvier
  • Marie-Anne Leterme
Jean-Marc Iskin
Jean-Marc Iskin Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jean-Marc Iskin
  • Hélène Becherini
  • Xavier Denis
  • Virginie Vilalte
  • Pascal Maurice
  • Elisabete Nationalité Portugaise Lira Da Rocha
  • Anthony Felix
  • Angélique Demonceaux
  • Patrick Lorpin
  • Mandy Parisseaux
  • Christopher Marques
  • Paulette Sabarthez
  • Charly Henonin
  • Ramiza Corda
  • Vivien Jobert
  • Ophélie Vilalte
  • Gilles Sabarthez
  • Stéphanie Rouillard
  • Aurélien Vandal
  • Fatou Nationalité Italienne Diop
  • Nicolas Nugier
  • Laure Sostaric
  • Karl Rosette
  • Léana Durox
  • Brieuc Chevillotte
  • Sandy Pertrizot
  • Noël Bouvier
  • Nadège Dhardivillé
  • Jonathan Delplanque
  • Marine Marques
  • Aurélien Lefort
  • Line Delavaquerie
  • Nicolas Crosbie
  • Louisette Bataille
  • Kevin Dhenin
  • Sabrina Hulot
  • Adrien Ménard
  • Nicole Siuda
  • Maxime Corda
  • Morgane Dhardivillé
  • Pascal Messence
  • Cécile Picard
  • Jean-Claude Bonnard
Érick Ducrocq
Érick Ducrocq Liste divers droite
BIEN ETRE A COMPIEGNE ET EN ETRE FIER!
  • Érick Ducrocq
  • Nathalie Aufort
  • Fabrice Dupuis
  • Catherine Schryve
  • Émmeric Trgina
  • Laurence Lienard
  • Michel Saint-Jean
  • Isabelle Sigaud
  • Philippe Leguillier
  • Sylvie Glovert
  • Jérôme Brocard
  • Sylvie Pognon
  • Djaafar Bouattoura
  • Ekaterina Themeli
  • Grégory Blampain
  • Samira Oufdil
  • Vincent Cova
  • Maurane Perdu
  • Guillaume Boucher
  • Aïcha El Berrah
  • Corentin Guilbert
  • Sandra Monard
  • Thomas Zak
  • Salima Badoud
  • Bruno Maurice
  • Dominique Gyselinck
  • Kévin Cazy
  • Audrey Leduc
  • Jacek Nationalité Polonaise Woltynski
  • Fanny Florentin
  • Stéphane Hardat
  • Pauline Sinanian
  • Marius Chemin
  • Juliette Leroux
  • Kylian Nilor
  • Nelly Delhorbe
  • Nicolas Bulcourt
  • Marie Masrour
  • Enguerrand Lienard
  • Salhia Taoualit
  • Thomas Piriou
  • Ségolène Guillaume
  • Antoine Carbonnaux
  • Évelyne Valembois
  • François Dossus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Marini
Philippe Marini (35 élus) Compiegne la dynamique 		5 249 57,85%
  • Philippe Marini
  • Sophie Schwarz
  • Erick Ducrocq
  • Sandrine De Figueiredo
  • Eric De Valroger
  • Martine Miquel
  • Benjamin Oury
  • Jihade Oukadi
  • Nicolas Leday
  • Claudine Gréhan
  • Pierre Vatin
  • Eugénie Le Quere
  • Oumar Ba
  • Arielle François
  • Marc-Antoine Brekiesz
  • Evelyse Guyot
  • Xavier Bombard
  • Justyna Depierre
  • Nicolas Cotelle
  • Dominique Renard
  • Emmanuel Pascual
  • Marie-Christine Legros
  • Christian Tellier
  • Sidonie Grand
  • Joël Dupuy De Mery
  • Monia Lhadi
  • Richard Velex
  • Fabienne Joly-Caste
  • Alou Bagayoko
  • Françoise Trousselle
  • Abdelhalim Benzadi
  • Maria Araujo De Oliveira
  • Kamel Touih
  • Martine Jacquel
  • Nicolas Hanen
Daniel Leca
Daniel Leca (7 élus) Préparons l'avenir de compiègne tous ensemble avec daniel leca 		2 864 31,56%
  • Daniel Leca
  • Sylvie Messerschmitt
  • Serdar Kaya
  • Solange Dumay
  • Etienne Diot
  • Emmanuelle Bour
  • Bruno Guillemin
Jean-Marc Branche
Jean-Marc Branche (1 élu) Rassemblement pour compiègne 		633 6,97%
  • Jean-Marc Branche
Jean-Marc Iskin
Jean-Marc Iskin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		326 3,59%
Participation au scrutin Compiègne
Taux de participation 38,11%
Taux d'abstention 61,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 349

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Marini
Philippe Marini (33 élus) Ensemble pour compiègne 		8 290 64,75%
  • Philippe Marini
  • Anne-Marie Vivé
  • Michel Foubert
  • Arielle François
  • Eric De Valroger
  • Sandrine De Figueiredo
  • Eric Verrier
  • Sophie Schwarz
  • Nicolas Leday
  • Sylvie Oger-Dugat
  • Emmanuel Marsigny
  • Marie-Pierre Degage
  • Marc-Antoine Brekiesz
  • Marie-Christine Legros
  • Philippe Trinchez
  • Dominique Renard
  • Eric Hanen
  • Françoise Trousselle
  • Christian Tellier
  • Jacqueline Liénard
  • Joël Dupuy De Méry
  • Anne Koerber
  • Etienne Diot
  • Evelyse Guyot
  • Richard Velex
  • Monia Lhadi
  • Oumar Ba
  • Sylviane Romet
  • Arnaud Thorel
  • Liliane Vézier
  • Jean-Luc Lesage
  • Christine Brault
  • Christopher Cauvin
Richard Valente
Richard Valente (3 élus) Compiegne gagnante 		2 144 16,74%
  • Richard Valente
  • Solange Dumay
  • Frédéric Pysson
Jean-Marc Branche
Jean-Marc Branche (3 élus) Compiegne bleu marine 		1 887 14,73%
  • Jean-Marc Branche
  • Patricia Renoult
  • François Gachignard
Jean-Marc Iskin
Jean-Marc Iskin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		481 3,75%
Participation au scrutin Compiègne
Taux de participation 52,02%
Taux d'abstention 47,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 13 212

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