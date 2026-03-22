Résultat de l'élection municipale 2026 à Compiègne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Compiègne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Compiègne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Compiègne.
L'actu des élections municipales 2026 à Compiègne
11:50 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Compiègne
Pour le premier tour des élections municipales à Compiègne, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 49,92 %. Pour ce premier tour, c'est Philippe Marini (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 45,45 % des voix. Derrière, Sophie Schwarz (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 35,65 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Philippe Marini est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 12 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 10,46 %, Claire Reboisson, étiquetée Union de la gauche, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Érick Ducrocq, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 5,81 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Compiègne
Le deuxième tour des élections municipales à Compiègne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Marini
Liste divers droite
L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE
|
|
Sophie Schwarz
Liste divers droite
SERVIR COMPIÈGNE
|
|
Claire Reboisson
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Compiègne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe MARINI (Ballotage) L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE
|5 606
|45,45%
|Sophie SCHWARZ (Ballotage) SERVIR COMPIÈGNE
|4 398
|35,65%
|Claire REBOISSON (Ballotage) LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS
|1 290
|10,46%
|Érick DUCROCQ BIEN ETRE A COMPIEGNE ET EN ETRE FIER!
|717
|5,81%
|Jean-Marc ISKIN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|324
|2,63%
|Participation au scrutin
|Compiègne
|Taux de participation
|50,08%
|Taux d'abstention
|49,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|12 611
Source : ministère de l’Intérieur
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