Résultat de l'élection municipale 2026 à Compiègne : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Compiègne

Le deuxième tour des élections municipales à Compiègne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Marini
Philippe Marini Liste divers droite
L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE
  • Philippe Marini
  • Sandrine de Figueiredo
  • Daniel Leca
  • Emmanuelle Bour
  • Eric de Valroger
  • Jihade Oukadi
  • Nicolas Leday
  • Marielle Rolinat
  • Joël Dupuy de Mery
  • Sylvie Messerschmitt
  • Marc-Antoine Brekiesz
  • Solange Dumay
  • Xavier Bombard
  • Anne Koerber Olivier
  • Alou Bagayoko
  • Arielle François
  • Geoffroy Brunet d'Evry
  • Sylvie Morel
  • Emmanuel Vivé
  • Dominique Renard
  • Pierre Patoux
  • Monia Lhadi
  • Alain Garcia
  • Alexandra Gorju
  • Miloud Zouaoui
  • Evelyse Guyot
  • Donato Andriani
  • Justyna Depierre
  • Bernard Marc
  • Ruth Cloët
  • Philippe Grand
  • Chantal Raux
  • Pascal Lagana
  • Claudine Grehan
  • Nicolas Cotelle
  • Elhem Ghorbel
  • Adem Ozdag
  • Henriette Wadoux
  • Nicolas Hanen
  • Manon Rougier
  • Antonio Da Costa
  • Imane Fadhloune
  • Abdoulaye N'Diaye
  • Marie Ramond
  • Jean Arida
Sophie Schwarz
Sophie Schwarz Liste divers droite
SERVIR COMPIÈGNE
  • Sophie Schwarz
  • Etienne Diot
  • Nathalie Charruau
  • Kamel Touih
  • Virginie Marnier
  • Emmanuel Pascual
  • Julie Lavaire
  • Boris Nombo
  • Yamina Bouchaouante
  • Francis Picot
  • Marie-France Choquet
  • Guillaume Levillain
  • Roxane Rocquencourt
  • Iyad Abou Rabii
  • Clémence Mareschal
  • Gaëtan Potié
  • Géraldine Thiry
  • Guillaume Van de Velde
  • Fanny Berredjeb
  • Geoffroy Vallette d'Osia
  • Carole Lottin
  • Saïd Bensalem
  • Fabienne Caste
  • Jean-Marc Piet
  • Audrey Hamard
  • Thierry Magot
  • Cindy Morvany
  • David Teixeira
  • Djamila Khadir
  • Rémy Hem
  • Elodie Brun
  • Patrick Rohmer
  • Sandrine Taillefer
  • Guillaume Larivière-Doublard
  • Virginie Charlet
  • Richard Verhalle
  • Leslie Mallart
  • Patrick Stauder
  • Adélaïde d'Harcourt
  • François Corbel
  • Sabine Delage de Luget
  • Denis Troisbé-Baumann
  • Fabienne Martin
  • Nicolas Westley
  • Sylvie Thibert
Claire Reboisson
Claire Reboisson Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS
  • Claire Reboisson
  • Vincent Malapert
  • Annick Bricque-Granjon
  • Corentin Hennart
  • Céline Amouretti
  • Benjamin Lauzier
  • Angélique Moyard
  • Cedric Jacq
  • Adélaïde Bardon
  • Antonio Nationalité Espagnole Zafra
  • Camille Copigny
  • Bernard Gautherin
  • Alexane Potier
  • Vincent Deramaux
  • Guilaine Lavandier
  • Solal Poux
  • Emma Grilo
  • Christophe Capdevielle
  • Sylvie Grégoire
  • Christophe Chambre
  • Clarisse Roy
  • Olivier Koval
  • Claire Vienne
  • Nicolas Chémery
  • Marie Louise Pannetier
  • Laurent Lebail
  • Valerie Bataillard
  • Patricio Grilo
  • Irene Pulnin
  • Romain Gregoire
  • Rachel Bourgain
  • Alexandre Auvray
  • Lise Chantrelle
  • Clement Zafra
  • Françoise Hacquart
  • Thierry Niez
  • Marie Gillet
  • Pascal Vasseur
  • Olivia Raulin
  • Eric Bourgain
  • Claire Grard
  • Patrick Robert Bouvier
  • Marie-Anne Leterme

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Compiègne

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MARINI
Philippe MARINI (Ballotage) L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DE COMPIEGNE 		5 606 45,45%
Sophie SCHWARZ
Sophie SCHWARZ (Ballotage) SERVIR COMPIÈGNE 		4 398 35,65%
Claire REBOISSON
Claire REBOISSON (Ballotage) LE PRINTEMPS COMPIÉGNOIS 		1 290 10,46%
Érick DUCROCQ
Érick DUCROCQ BIEN ETRE A COMPIEGNE ET EN ETRE FIER! 		717 5,81%
Jean-Marc ISKIN
Jean-Marc ISKIN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		324 2,63%
Participation au scrutin Compiègne
Taux de participation 50,08%
Taux d'abstention 49,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 12 611

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Compiègne

En savoir plus sur Compiègne