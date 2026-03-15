Résultat municipale 2026 à Compreignac (87140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Compreignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Compreignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Compreignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques PLEINEVERT
Jacques PLEINEVERT (16 élus) VIVRE ENSEMBLE A COMPREIGNAC 		654 65,79%
  • Jacques PLEINEVERT
  • Marie-Line GANDOIS
  • Christian PENOT
  • Audrey LESIGNE
  • Matthieu PENOTY
  • Valérie GRAVELAT
  • Michel BOULLAUD
  • Hélène PENOT DUBIARD
  • Georges MATHURIN
  • Aurore THIBAUD
  • Jean-Vincent CORDEAU
  • Chrystèle REYNARD
  • Wesley BOURDET
  • Céline TRISTANT-VILLEMONTEIX
  • Simon GATINEAU
  • Annie DEFAYE
Didier JARRY
Didier JARRY (3 élus) Compreignac, un nouvel élan 		340 34,21%
  • Didier JARRY
  • Delphine FAIDEAU
  • Cedric CACCIA
Participation au scrutin Compreignac
Taux de participation 67,80%
Taux d'abstention 32,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 1 019

Source : ministère de l’Intérieur

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