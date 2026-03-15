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19:20 - Compreignac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Compreignac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 020 logements pour 1 866 habitants, la densité de la commune est de 39 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 116 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 083 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,39% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,24% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 318,97 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, à Compreignac, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Compreignac ? Le mouvement lepéniste était absent à la dernière campagne municipale à Compreignac en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 30,58% des voix lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron localement avec 50,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 22,93% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Compreignac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,86% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,09% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 44,02% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Manon Meunier.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Compreignac Aux municipales de 2020 à Compreignac, l'abstention avait grimpé à 62,80 % au premier round, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays. C'étaient 523 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 18,78 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 49,72 % en 2022 à seulement 24,86 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,07 % (contre 48,51 % en France). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Compreignac sera quoi qu'il en soit essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Compreignac Les Européennes de 2024 à Compreignac avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,86%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,86% des voix. Les législatives à Compreignac quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Albin Freychet (Rassemblement National) en pole position avec 43,09% au premier tour, devant Manon Meunier (Union de la gauche) avec 35,51%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Albin Freychet culminant à 44,02% des votes dans la commune. Le contexte politique de Compreignac a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Compreignac ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Compreignac privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,58%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,91% pour Marine Le Pen, contre 49,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Compreignac soutenaient en priorité Manon Meunier (Nupes) avec 38,18% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,88% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Compreignac une commune politiquement très disputée.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres de Compreignac Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Compreignac entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,96 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 37 390 €, loin des 241 650 € perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Compreignac atteint désormais 36,66 % en 2024 (contre 16,20 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Compreignac s'est chiffrée à environ 647 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 485 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Compreignac ? Les résultats des dernières municipales à Compreignac ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Jacques Pleinevert a naturellement engrangé 437 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Compreignac, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse assez éloquent a déjà été fourni.