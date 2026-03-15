Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Concarneau

Tête de listeListe
Christian Perez
Christian Perez Liste d'extrême droite
Rassemblons-nous pour Concarneau
  • Christian Perez
  • Mélodie Millot
  • Eric Sauvage
  • Noémie Sellin
  • Pierre-Emmanuel Gonot
  • Lénaïs Allanot
  • Philippe Le Nuz
  • Coline Millot
  • André Dorey
  • Florence Guillou
  • Johan Aberkane
  • Gwenaëlle Bordeaux
  • Vincent Jaffrezic
  • Annabelle Passeron
  • Denis Burel
  • Anne-Marie Gonot
  • Gwendal Boedec
  • Estelle Belcastro
  • Franck Falc'Her
  • Sarah Luc
  • Patrick Perez
  • Jeanne Le Moal
  • Yoann Le Mentec
  • Jeanne Le Roux
  • Joseph Pichon
  • Marie-José Kieger
  • Claude-Pascal Fichot
  • Laurence Le Nay
  • Franck Sellin
  • Jocelyne Vachaud
  • William Laurent
  • Roseline Boeuf
  • Jean-Jacques Gourlaouen
  • Anne-Marie Kerleo
  • Jean Hourmant
  • Danielle Quentel
  • Julien Le Fur
Quentin Le Gaillard
Quentin Le Gaillard Liste divers droite
L'énergie du renouveau
  • Quentin Le Gaillard
  • Fabienne Le Calvez
  • Claude Guillou
  • Ludivine Cruau
  • Patrick Lamour
  • Sophie Hélias
  • Philippe Couillard
  • Eléna Paty
  • Nils Guillou
  • Tiphaine Marec
  • Luc Lesage
  • Valérie Guillou
  • Didier Le Corre
  • Murielle Le Page
  • François Le Tollec
  • Julie Leroy
  • Serge Le Beuze
  • Martine Claudel
  • Yann Le Goff
  • Claire Malléjacq
  • Jean-Claude Decan
  • Marie Péron
  • Mario Stella
  • Marie-Christine Hascoët
  • Anthony Minier
  • Nancy Thomas
  • Pascal Jaouen
  • Reine Rivoal
  • Sébastien Praquin
  • Lucie Dumesnil
  • Marc Tsi-Kin-San
  • Françoise Gautier
  • Denis Le Bloas
  • Gaëlle Chevaucher
  • Michel Crasnault
  • Monique Le Thellec
  • Hubert Guillet
Thomas Le Bon
Thomas Le Bon Liste divers gauche
Concarneau citoyenne et participative
  • Thomas Le Bon
  • Manon Rosario
  • Antony Le Bras
  • Julie Dupuy
  • Mikhaël Pommier
  • Nathalie Renault
  • Pierre-Jean Desbordes
  • Marie Croguennec
  • Fanch Le Doze
  • Marie-Andrée Clovis-Jérôme
  • Rémy Garandeau
  • Adélaïde Gamon
  • Erwan Grossmann
  • Audrey Le Duigou
  • Serge Le Gall
  • Aurore James
  • Damien Tirilly
  • Véronique Le Berre
  • Youn Aubry
  • Charlotte Bertret
  • Laurent Mielcarek
  • Julie Blin
  • Christophe Prigent
  • Anne-Fleur Multon-Guédès
  • Yves Le Roy
  • Charlotte Gouesbier
  • Charles Herault
  • Roseline Le Squere
  • Laurent Meyer
  • Christine Habonnel
  • Quentin Mateus
  • Anna Guillaume
  • Jean-Luc Arhan
  • Christine Treguier
  • Jean-Marie Liard
  • Audrey Villain (arici)
Gilbert Le Bris
Gilbert Le Bris Liste divers gauche
Engagés pour Concarneau
  • Gilbert Le Bris
  • Nadia Améziane
  • Yann Pelliet
  • Céline Le Tendre
  • Quentin Guillou
  • Gaël Le Meur
  • Damien Panchaud
  • Delphine Binard
  • Jérôme Berder
  • Mari-Maël Tanneau
  • Jean-Baptiste Benteux
  • Aïcha Badou-Le Goc
  • Marc Carduner
  • Alexandra Stoichi-Donnart
  • Didier Grosdemange
  • Myriam Nabat-Le Heurt
  • Patrick Lehoux
  • Vanessa Brunet
  • Damien Rivoal
  • Marie Bonnefoy
  • Jean-Claude Colin
  • Françoise Herry
  • Pierre Le Gars
  • Inès Al Mounaime
  • Dominique Rolland
  • Céline Goyat
  • Laurent Grall
  • Véronique de Chalonge
  • Philippe Le Nair
  • Cloé Komen
  • Jean-Yves Jannez
  • Elisabeth Bouffard-Savary
  • Paul Restoux
  • Catherine Le Goc
  • Eric Gillard
André Fidelin
André Fidelin Liste divers droite
Concarneau en Action
  • André Fidelin
  • Stéphanie Roos Faujour
  • Joël Landure
  • Catherine Naviner
  • Bertrand Le Gall
  • Nadia Ahajri
  • Philippe Hennion
  • Marguerite Baque
  • Patrick Jacq
  • Morgane Quere
  • Alan Lequellenec
  • Monique Capitaine
  • Patrick Vasseur
  • Françoise Creton
  • Bernard Planque
  • Clémence Labbe
  • Christian Sellin
  • Marie-Christine Le Nouëne
  • Brice Martin-Castex
  • Evelyne Le Neve
  • Sébastien Bellec
  • Lucie Rezgui
  • Fabien Decomps
  • Véronique Soulard
  • André Le Roy
  • Magali Saunier
  • Gaël Even
  • Anne-Laure Renier
  • Franck Leroux
  • Véronique Guillou
  • Hervé Drean
  • Marine Mercier
  • Dominique Cornuau
  • Annie Cremers
  • François-Yves Helias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Bigot
Marc Bigot (24 élus) Mon parti c'est concarneau 		3 125 44,55%
  • Marc Bigot
  • Annick Martin
  • Eric Mallejacq
  • Marguerite Baque
  • Quentin Le Gaillard
  • Monique Capitaine
  • François Besombes
  • Sonia Marrec
  • Patrick Marie Hemon
  • Valérie Guillou
  • Fabrice Robin
  • Evelyne Le Neve
  • Thierry Le Corre
  • Ludivine Cruau
  • Alain Echivard
  • Jocelyne Flandrin
  • Jean Claude Malo
  • Marie-Christine Le Nouene
  • Philippe Hennion
  • Fabienne Le Calvez
  • Yann Allot
  • Annie Moullec
  • Patrick Vasseur
  • Elisa Tartenson
Elisabeth Janvier
Elisabeth Janvier (6 élus) Concarneau solidaire et durable 		2 420 34,50%
  • Elisabeth Janvier
  • Thomas Le Bon
  • Julie Dupuy
  • Jean-Loup Thery
  • Jeanne Legrain
  • Pierre-François Bonneau
Antony Le Bras
Antony Le Bras (3 élus) Concarneau avec vous 		1 469 20,94%
  • Antony Le Bras
  • Nathalie Renault
  • Gilles Huard
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 171

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Bigot
Marc Bigot Mon parti c'est concarneau 		2 693 39,49%
Elisabeth Janvier
Elisabeth Janvier Concarneau solidaire et durable 		2 038 29,89%
Antony Le Bras
Antony Le Bras Concarneau avec vous 		1 627 23,86%
Christian Perez
Christian Perez Concarneau ville d'avenir ! 		460 6,74%
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 39,71%
Taux d'abstention 60,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 008

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Fidelin
André Fidelin (26 élus) Plus loin ensemble ! 		5 593 55,79%
  • André Fidelin
  • Michelle Lemonnier
  • Xavier Calvarin
  • Marguerite Baque
  • François Besombes
  • Marie Talbot
  • Bruno Quillivic
  • Laetitia Boidin
  • Alain Echivard
  • Annie Cremers
  • Alain Nicolas
  • Josette Razer
  • Marc Bigot
  • Andrée Pezennec
  • Eric Mallejacq
  • Marie-Christine Le Nouëne
  • Philippe Hennion
  • Nadia Ahajri
  • Fabrice Robin
  • Valérie Guillou
  • Julien Auffret
  • Sonia Marrec
  • Yann Allot
  • Françoise Creton
  • Jean Paul Stephan
  • Jacqueline Duigou
Gaël Le Meur
Gaël Le Meur (7 élus) Concarneau une nouvelle energie 		4 431 44,20%
  • Gaël Le Meur
  • Claude Drouglazet
  • Nicole Ziegler
  • Antony Le Bars
  • Marianne Jan
  • Pierre-François Bonneau
  • Jocelyne Thery
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 61,42%
Taux d'abstention 38,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,62%
Nombre de votants 10 401

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Fidelin
André Fidelin Plus loin ensemble ! 		4 543 47,62%
Gaël Le Meur
Gaël Le Meur Concarneau une nouvelle energie 		2 723 28,54%
Claude Drouglazet
Claude Drouglazet Concarneau : un elan solidaire 		1 439 15,08%
Stéphane Lefloch
Stéphane Lefloch Autres regards 		835 8,75%
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Nombre de votants 9 905

Villes voisines de Concarneau

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