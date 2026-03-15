Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Concarneau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Concarneau.
L'actu des élections municipales 2026 à Concarneau
12:06 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Concarneau
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Concarneau d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux municipales 2026 à Concarneau est mise à disposition ci-dessous. Il est important de noter que les 17 bureaux de vote de l'agglomération de Concarneau ferment à 18 heures pour le dépouillement. Consultez les résultats à Concarneau ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Concarneau
|Tête de listeListe
|
Christian Perez
Liste d'extrême droite
Rassemblons-nous pour Concarneau
|
|
Quentin Le Gaillard
Liste divers droite
L'énergie du renouveau
|
|
Thomas Le Bon
Liste divers gauche
Concarneau citoyenne et participative
|
|
Gilbert Le Bris
Liste divers gauche
Engagés pour Concarneau
|
|
André Fidelin
Liste divers droite
Concarneau en Action
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Bigot (24 élus) Mon parti c'est concarneau
|3 125
|44,55%
|
|Elisabeth Janvier (6 élus) Concarneau solidaire et durable
|2 420
|34,50%
|
|Antony Le Bras (3 élus) Concarneau avec vous
|1 469
|20,94%
|
|Participation au scrutin
|Concarneau
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 171
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Bigot Mon parti c'est concarneau
|2 693
|39,49%
|Elisabeth Janvier Concarneau solidaire et durable
|2 038
|29,89%
|Antony Le Bras Concarneau avec vous
|1 627
|23,86%
|Christian Perez Concarneau ville d'avenir !
|460
|6,74%
|Participation au scrutin
|Concarneau
|Taux de participation
|39,71%
|Taux d'abstention
|60,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 008
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Fidelin (26 élus) Plus loin ensemble !
|5 593
|55,79%
|
|Gaël Le Meur (7 élus) Concarneau une nouvelle energie
|4 431
|44,20%
|
|Participation au scrutin
|Concarneau
|Taux de participation
|61,42%
|Taux d'abstention
|38,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,62%
|Nombre de votants
|10 401
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Fidelin Plus loin ensemble !
|4 543
|47,62%
|Gaël Le Meur Concarneau une nouvelle energie
|2 723
|28,54%
|Claude Drouglazet Concarneau : un elan solidaire
|1 439
|15,08%
|Stéphane Lefloch Autres regards
|835
|8,75%
|Participation au scrutin
|Concarneau
|Taux de participation
|58,50%
|Taux d'abstention
|41,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|9 905
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