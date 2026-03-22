Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Concarneau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Concarneau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Concarneau.
L'actu des élections municipales 2026 à Concarneau
11:49 - Un premier constat à Concarneau avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Concarneau, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 40,23 %. Au terme de ce vote, c'est Thomas Le Bon (Divers gauche) qui a pris la tête avec 32,14 % des bulletins valides. Dans son sillage, Quentin Le Gaillard (Divers droite) s'est classé deuxième avec 21,81 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 19,28 %, André Fidelin, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Gilbert Le Bris, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 18,43 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Concarneau
Le deuxième tour des élections municipales à Concarneau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Quentin Le Gaillard
Liste divers droite
L'énergie du renouveau
|
|
Thomas Le Bon
Liste divers gauche
Concarneau citoyenne et participative
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Concarneau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas LE BON (Ballotage) Concarneau citoyenne et participative
|3 528
|32,14%
|Quentin LE GAILLARD (Ballotage) L'énergie du renouveau
|2 394
|21,81%
|André FIDELIN (Ballotage) Concarneau en Action
|2 116
|19,28%
|Gilbert LE BRIS (Ballotage) Engagés pour Concarneau
|2 023
|18,43%
|Christian PEREZ Rassemblons-nous pour Concarneau
|916
|8,34%
|Participation au scrutin
|Concarneau
|Taux de participation
|59,77%
|Taux d'abstention
|40,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|11 229
Source : ministère de l’Intérieur
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