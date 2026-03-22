Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Concarneau

Le deuxième tour des élections municipales à Concarneau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Quentin Le Gaillard
Quentin Le Gaillard Liste divers droite
L'énergie du renouveau
  • Quentin Le Gaillard
  • Fabienne Le Calvez
  • Claude Guillou
  • Ludivine Cruau
  • Patrick Lamour
  • Sophie Hélias
  • Philippe Couillard
  • Eléna Paty
  • Nils Guillou
  • Tiphaine Marec
  • Luc Lesage
  • Valérie Guillou
  • Didier Le Corre
  • Murielle Le Page
  • François Le Tollec
  • Julie Leroy
  • Serge Le Beuze
  • Martine Claudel
  • Yann Le Goff
  • Claire Malléjacq
  • Jean-Claude Decan
  • Marie Péron
  • Mario Stella
  • Marie-Christine Hascoët
  • Anthony Minier
  • Nancy Thomas
  • Pascal Jaouen
  • Reine Rivoal
  • Sébastien Praquin
  • Lucie Dumesnil
  • Marc Tsi-Kin-San
  • Françoise Gautier
  • Denis Le Bloas
  • Gaëlle Chevaucher
  • Michel Crasnault
  • Monique Le Thellec
  • Hubert Guillet
Thomas Le Bon
Thomas Le Bon Liste divers gauche
Concarneau citoyenne et participative
  • Thomas Le Bon
  • Manon Rosario
  • Gilbert Le Bris
  • Julie Dupuy
  • Antony Le Bras
  • Céline Le Tendre
  • Mikhaël Pommier
  • Nathalie Renault
  • Damien Panchaud
  • Marie Croguennec
  • Pierre-Jean Desbordes
  • Gaël Le Meur
  • Fanch Le Doze
  • Marie-Andrée Clovis-Jérôme
  • Patrick Lehoux
  • Adélaïde Gamon
  • Rémy Garandeau
  • Delphine Binard
  • Erwan Grossmann
  • Audrey Le Duigou
  • Dominique Rolland
  • Aurore James
  • Serge Le Gall
  • Mari-Maël Tanneau
  • Youn Aubry
  • Véronique Le Berre
  • Laurent Grall
  • Charlotte Bertret
  • Laurent Mielcarek
  • Véronique de Chalonge
  • Christophe Prigent
  • Julie Blin
  • Quentin Guillou
  • Charlotte Gouesbier
  • Yves Le Roy
  • Marie Bonnefoy
  • Charles Herault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Concarneau

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas LE BON
Thomas LE BON (Ballotage) Concarneau citoyenne et participative 		3 528 32,14%
Quentin LE GAILLARD
Quentin LE GAILLARD (Ballotage) L'énergie du renouveau 		2 394 21,81%
André FIDELIN
André FIDELIN (Ballotage) Concarneau en Action 		2 116 19,28%
Gilbert LE BRIS
Gilbert LE BRIS (Ballotage) Engagés pour Concarneau 		2 023 18,43%
Christian PEREZ
Christian PEREZ Rassemblons-nous pour Concarneau 		916 8,34%
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 11 229

Source : ministère de l’Intérieur

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