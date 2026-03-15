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19:21 - Les enjeux locaux de Concarneau : tour d'horizon démographique La structure démographique et socio-économique de Concarneau définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,64%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (60,56%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (65,66%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 12802 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,15%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,32%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,69%, comme à Concarneau, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Concarneau Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Concarneau en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 17,46% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 30,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 12,61% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Concarneau comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 23,10% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 26,60% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,76% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Concarneau ? Il y a six ans à Concarneau, le premier round du scrutin municipal avait vu 39,71 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 7 008 votants s'étaient alors mobilisés alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,86 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 50,01 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation augmenter très nettement à 70,00 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 54,40 % des électeurs locaux. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises. En marge de la municipale 2026, la valeur de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Concarneau.

15:59 - Comment Concarneau a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Concarneau portaient leur choix sur Erwan Balanant (Majorité présidentielle) avec 34,99% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Erwan Balanant culminant à 70,24% des voix dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Concarneau s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (23,10%), en première position devant Raphaël Glucksmann (21,61%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,70%). Le paysage politique de Concarneau a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Concarneau : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Concarneau s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Concarneau accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 34,63%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,31%. Lors de la finale de l'élection à Concarneau, les électeurs accordaient 69,38% pour Emmanuel Macron, contre 30,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Concarneau plébiscitaient Erwan Balanant (Ensemble !) avec 38,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,95% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Concarneau Sur le plan de la fiscalité locale de Concarneau, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 308 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 183 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 41,16 % en 2024 (contre 25,19 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 2,6391 millions d'euros (2 639 100 € très exactement) en 2024. Un total bien loin des 7,50682 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 19,16 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Concarneau ? Les résultats des dernières élections municipales à Concarneau ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Marc Bigot (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 39,49% des soutiens. À ses trousses, Elisabeth Janvier (Divers gauche) a obtenu 29,89% des bulletins valides. Une marge marquée. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Marc Bigot l'a finalement emporté avec 3 125 bulletins (44,55%), face à Elisabeth Janvier s'adjugeant 34,50% des électeurs inscrits et Antony Le Bras réunissant 1 469 votes (20,94%). La marge du premier round s'est naturellement confirmée, voire creusée, assurant un succès sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a sans doute profité du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 432 voix supplémentaires entre les deux tours.