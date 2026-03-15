Résultat municipale 2026 à Concarneau (29900) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Concarneau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Concarneau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Concarneau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas LE BON
Thomas LE BON Concarneau citoyenne et participative 		3 528 32,14%
Quentin LE GAILLARD
Quentin LE GAILLARD L'énergie du renouveau 		2 394 21,81%
André FIDELIN
André FIDELIN Concarneau en Action 		2 116 19,28%
Gilbert LE BRIS
Gilbert LE BRIS Engagés pour Concarneau 		2 023 18,43%
Christian PEREZ
Christian PEREZ Rassemblons-nous pour Concarneau 		916 8,34%
Participation au scrutin Concarneau
Taux de participation 59,77%
Taux d'abstention 40,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 11 229

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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