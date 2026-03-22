Résultat de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Conches-sur-Gondoire

Le deuxième tour des élections municipales à Conches-sur-Gondoire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Thomas
Isabelle Thomas Divers
Conches notre village
  • Isabelle Thomas
  • José Lanuza
  • Saïda Makdoud
  • Sébastien Tournache
  • Magali Hounon
  • Félicien Paupe
  • Frédérique Leprince
  • Thomas Salzat
  • Claire Couto
  • Enzo Sarzi-Puttini
  • Béatrice Bassinet
  • Nicolas Perrin
  • Catherine Rateau
  • Arthur Lanuza
  • Hermeline Calmels
  • Loïc Quéru
  • Lucie Garcia
  • Romain Guillorit
  • Michèle Touffu
Maxime Courtois
Maxime Courtois Divers
CONCHES, REUNIS POUR L'AVENIR
  • Maxime Courtois
  • Stéphanie Seara de Carvalho
  • Hervé Leclercq
  • Mélanie Geffroy
  • Jérôme Grenier
  • Blandine Lavialle
  • Thomas Gueriot
  • Michèle Leclercq
  • Julien Bozzolan
  • Morgane Grenier
  • Patrick Raine
  • Alexis N'Diaye
  • Yliann Vivies
  • Mathilde Bozzolan
  • Julien Joint
  • Mireille Clanet Gervais
  • Jean-Pierre Fesert
  • Sandrine Degardin
  • Thomas Pueyo
  • Jacqueline Tartivot Nguyen
  • Michel Burgun
Marie-Christine Vatov
Marie-Christine Vatov Divers
CONCHES COEUR DE GONDOIRE
  • Marie-Christine Vatov
  • Steve Barrocal
  • Christine Kukolj
  • Eric Himonet
  • Sylvie Cabin
  • Mikael Delanef
  • Patricia Decerle
  • Dany Balo
  • Claire Lefort
  • Sébastien Cambon
  • Marie-Joëlle Cramer
  • Sylvain Maugis
  • Chloé Murray
  • Arnaud Braye
  • Stéphanie Lopes
  • Philippe Noël
  • Chantal Besson
  • Michel Vivies
  • Marie-Pierre Cresson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine VATOV
Marie-Christine VATOV (Ballotage) CONCHES COEUR DE GONDOIRE 		312 36,79%
Maxime COURTOIS
Maxime COURTOIS (Ballotage) CONCHES, REUNIS POUR L'AVENIR 		273 32,19%
Isabelle THOMAS
Isabelle THOMAS (Ballotage) Conches notre village 		263 31,01%
Participation au scrutin Conches-sur-Gondoire
Taux de participation 67,18%
Taux d'abstention 32,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,23%
Nombre de votants 868

Source : ministère de l’Intérieur

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