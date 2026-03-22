Résultat de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Conches-sur-Gondoire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Conches-sur-Gondoire.
L'actu des élections municipales 2026 à Conches-sur-Gondoire
11:46 - Marie-Christine Vatov, Maxime Courtois et Isabelle Thomas forment le trio de tête à Conches-sur-Gondoire
Dimanche dernier à Conches-sur-Gondoire, le scrutin s'est soldé par une participation de 67,18 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Marie-Christine Vatov qui a pris une longueur d'avance en récoltant 36,79 % des voix. Ensuite, Maxime Courtois a obtenu la seconde place avec 32,19 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Thomas est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Conches-sur-Gondoire
Le deuxième tour des élections municipales à Conches-sur-Gondoire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Thomas
Divers
Conches notre village
|
|
Maxime Courtois
Divers
CONCHES, REUNIS POUR L'AVENIR
|
|
Marie-Christine Vatov
Divers
CONCHES COEUR DE GONDOIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Christine VATOV (Ballotage) CONCHES COEUR DE GONDOIRE
|312
|36,79%
|Maxime COURTOIS (Ballotage) CONCHES, REUNIS POUR L'AVENIR
|273
|32,19%
|Isabelle THOMAS (Ballotage) Conches notre village
|263
|31,01%
|Participation au scrutin
|Conches-sur-Gondoire
|Taux de participation
|67,18%
|Taux d'abstention
|32,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,23%
|Nombre de votants
|868
Source : ministère de l’Intérieur
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