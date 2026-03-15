Résultat municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire (77600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Conches-sur-Gondoire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Conches-sur-Gondoire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Conches-sur-Gondoire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Christine VATOV
Marie-Christine VATOV CONCHES COEUR DE GONDOIRE 		312 36,79%
Maxime COURTOIS
Maxime COURTOIS CONCHES, REUNIS POUR L'AVENIR 		273 32,19%
Isabelle THOMAS
Isabelle THOMAS Conches notre village 		263 31,01%
Participation au scrutin Conches-sur-Gondoire
Taux de participation 67,18%
Taux d'abstention 32,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,23%
Nombre de votants 868

Source : ministère de l’Intérieur

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