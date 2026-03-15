En direct

19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Conches-sur-Gondoire Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Conches-sur-Gondoire comme dans toute la France. Avec ses 38,86% de cadres pour 1 751 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 124 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 954 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (90,48%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 22,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,49% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 205,22 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Conches-sur-Gondoire, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Conches-sur-Gondoire Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Conches-sur-Gondoire en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,55% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,23% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 17,04% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Conches-sur-Gondoire comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,23% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,58% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 28,97% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 39,89 % d'abstention à Conches-sur-Gondoire L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Conches-sur-Gondoire sera un 'game changer' pour ces élections municipales. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 39,89 % des inscrits, une participation locale remarquable, en pleine épidémie à l'époque. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent en effet le scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 17,34 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 38,18 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,04 %, contre 45,22 % en 2022. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment Conches-sur-Gondoire a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le paysage politique de Conches-sur-Gondoire a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Conches-sur-Gondoire avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 25,23% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Hadrien Ghomi (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 39,06% au premier tour, devant Manon Mourgeres (Rassemblement National) avec 30,58%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hadrien Ghomi culminant à 42,92% des votes localement.

14:57 - Au regard des élections passées, Conches-sur-Gondoire reste un territoire orienté vers le centre Globalement, le paysage électoral fait de Conches-sur-Gondoire une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Conches-sur-Gondoire plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 34,40% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 18,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,77% pour Emmanuel Macron, contre 32,23% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Conches-sur-Gondoire accordaient leurs suffrages à Hadrien Ghomi (Ensemble !) avec 35,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,87% des suffrages.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la pression fiscale à Conches-sur-Gondoire Si l'on regarde de près la fiscalité de Conches-sur-Gondoire, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 12,60 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 25 810 €, marquant une forte baisse face aux 397 110 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Conches-sur-Gondoire est passé à un peu moins de 53,00 % en 2024 (contre 22,70 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un contexte national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Conches-sur-Gondoire s'est établi à environ 1 189 euros en 2024 (contre 825 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Conches-sur-Gondoire ? Il peut se révéler instructif d'examiner les résultats des dernières élections municipales à Conches-sur-Gondoire. Au soir du premier tour, Martine Daguerre a creusé l'écart en rassemblant 483 bulletins (63,13%). Sur la seconde marche, Frédéric Nion a capté 282 bulletins valides (36,86%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Martine Daguerre a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Conches-sur-Gondoire, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.