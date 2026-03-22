Résultat de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condat-sur-Vienne

Le deuxième tour des élections municipales à Condat-sur-Vienne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Émilie Rabeteau
Émilie Rabeteau Liste divers gauche
Condat, la force du lien
  • Émilie Rabeteau
  • Philippe Rougerie
  • Stéphanie Coudert
  • Philippe Garapon
  • Delphine Chaput
  • Serge Ruffini
  • Annick Cheype
  • Augustin Gillet
  • Céline Jallais
  • Jean-Louis Laurent
  • Viviane Raffier
  • Laurent Beaunier
  • Mathilde de Almeida
  • Jean-Philippe Bousquet
  • Monique Boudeau
  • Raphaël Raoul
  • Pascale Lauliac
  • Joël Arnaud
  • Sandrine Constantin
  • Jean-Luc Pericaud
  • Cécile Defournier
  • Thomas Fredon
  • Sophie Viart
  • Renan Meseguer
  • Lise Andrieux
  • Thomas Ferenc
  • Delphine Chaplot
  • Christian Thimonnier
  • Danièle Lajoie
  • Pascal Morizio
  • Blandine Pougeon
Sophie Nonnenmacher
Sophie Nonnenmacher Liste divers centre
CONDAT SUR VIENNE AUTREMENT
  • Sophie Nonnenmacher
  • Joseph Absi
  • Séverine Lamamy
  • Philippe Vergnes
  • Annick Guilhot
  • Jérôme Gonzales
  • Sandrine Boutet-Greil
  • Cédric Enguehard
  • Marie-Thérèse Theillout
  • Thomas Huzer
  • Isabelle Aupetit
  • Guillaume Chabaudie
  • Armelle Hiltenbrand
  • Léandro Pinto-Monteiro
  • Cécile Gaullard
  • Thomas Donizeau
  • Amandine Ruiz
  • Jérôme Perrin
  • Dédé Agbelenko Akpokli
  • Mickaël Louis Coutisson
  • Emmanuelle Gérardin
  • Rodolphe Garros
  • Haouray Ahamadi
  • Pierre-Jean Poulain
  • Jade Greil
  • Tony Jablonski
  • Anne Marie Le Fur
  • Julien Depret-Bixio
  • Liliane Chantereau
  • Franck Panteix
  • Marina Chambre
Bruno Genest
Bruno Genest Liste divers centre
CONDAT 2026
  • Bruno Genest
  • Lydie Delaunay
  • Jean-Marc Pouré
  • Odile Piquet
  • Philippe Vauzelle
  • Marie-Claire Desbordes-Richard
  • Mahfouz Batoko
  • Béatrice Ramadier
  • Baptiste Le Narvor
  • Marie Miranda
  • Eric Granet
  • Sophie Lascaux
  • Pierre Jacques
  • Marie-Christine Mathieu
  • Alain Dessioux
  • Pauline Daccord
  • Gonzague Trech
  • Ludivine Gimenez
  • Philippe Bonnaud
  • Céline Gagnant
  • Dominique Delaitre
  • Valérie Guédon
  • Ludovic Pourchet
  • Emily Gauthier
  • Dominique Lévêque
  • Valérie Demarquay
  • Abdelhamid Belmahi
  • Catherine Masneuf
  • Pierre Wan-Meenen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno GENEST
Bruno GENEST (Ballotage) CONDAT 2026 		1 084 38,71%
Émilie RABETEAU
Émilie RABETEAU (Ballotage) Condat, la force du lien 		951 33,96%
Sophie NONNENMACHER
Sophie NONNENMACHER (Ballotage) CONDAT SUR VIENNE AUTREMENT 		765 27,32%
Participation au scrutin Condat-sur-Vienne
Taux de participation 66,34%
Taux d'abstention 33,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 2 921

Source : ministère de l’Intérieur

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