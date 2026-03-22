Résultat de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Condat-sur-Vienne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Condat-sur-Vienne.
L'actu des élections municipales 2026 à Condat-sur-Vienne
11:47 - Bruno Genest et Émilie Rabeteau aux premières places la semaine dernière
Bruno Genest (Divers centre) a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne il y a une semaine, avec 38,71 % des suffrages exprimés. Derrière, Émilie Rabeteau (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 33,96 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Bruno Genest est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 1 point vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 27,32 %, Sophie Nonnenmacher, étiquetée Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Condat-sur-Vienne, le vote a enregistré un taux d'abstention de 33,66 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condat-sur-Vienne
Le deuxième tour des élections municipales à Condat-sur-Vienne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Émilie Rabeteau
Liste divers gauche
Condat, la force du lien
|
|
Sophie Nonnenmacher
Liste divers centre
CONDAT SUR VIENNE AUTREMENT
|
|
Bruno Genest
Liste divers centre
CONDAT 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condat-sur-Vienne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno GENEST (Ballotage) CONDAT 2026
|1 084
|38,71%
|Émilie RABETEAU (Ballotage) Condat, la force du lien
|951
|33,96%
|Sophie NONNENMACHER (Ballotage) CONDAT SUR VIENNE AUTREMENT
|765
|27,32%
|Participation au scrutin
|Condat-sur-Vienne
|Taux de participation
|66,34%
|Taux d'abstention
|33,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|2 921
Source : ministère de l’Intérieur
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