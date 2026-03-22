Résultat municipale 2026 à Condé-en-Normandie (14110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-en-Normandie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Condé-en-Normandie, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-en-Normandie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DELANGE
Sylvain DELANGE (21 élus) Fiers d'Agir Pour Condé en Normandie 		1 184 43,47%
  • Sylvain DELANGE
  • Sandrine PARISY
  • Xavier ANCKAERT
  • Pierrette MAURICE
  • Hervé PONDEMER
  • Agnès DILIGENCE
  • Cyril MOREL
  • Sabrina CHAUVIN
  • Léo GUEGAN
  • Claire OLIVIER
  • François MAYAUD
  • Sylvie VAUDORNE
  • Antoine HERPIN
  • Mylène SIQUOT
  • Samuel LECOLLEY
  • Stéphanie LEPESTEUR
  • Christophe OLLIER
  • Bernadette LETOUZE
  • Bruno GRENTE
  • Agathe TALBOT
  • Philippe OLIVE
Valérie DESQUESNE
Valérie DESQUESNE (5 élus) Mobilisés & Unis, Continuons à Développer le Condé de Demain 		864 31,72%
  • Valérie DESQUESNE
  • Pascal DALIGAULT
  • Anne ROELANDT
  • Richard EIGLE
  • Valérie CATHERINE
Sylvain GASCOUIN
Sylvain GASCOUIN (2 élus) L'HUMAIN DYNAMISE L'AVENIR 		448 16,45%
  • Sylvain GASCOUIN
  • Laura VIMOND
Sophie BRION
Sophie BRION (1 élu) Bien vivre à Condé-en-Normandie 		228 8,37%
  • Sophie BRION
Participation au scrutin Condé-en-Normandie
Taux de participation 62,12%
Taux d'abstention 37,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 2 760

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Condé-en-Normandie - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain DELANGE
Sylvain DELANGE (Ballotage) Fiers d'Agir Pour Condé en Normandie 		933 34,97%
Valérie DESQUESNE
Valérie DESQUESNE (Ballotage) Mobilisés & Unis, Continuons à Développer le Condé de Demain 		802 30,06%
Sylvain GASCOUIN
Sylvain GASCOUIN (Ballotage) L'HUMAIN DYNAMISE L'AVENIR 		559 20,95%
Sophie BRION
Sophie BRION (Ballotage) Bien vivre à Condé-en-Normandie 		374 14,02%
Participation au scrutin Condé-en-Normandie
Taux de participation 61,58%
Taux d'abstention 38,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 2 736

Villes voisines de Condé-en-Normandie

En savoir plus sur Condé-en-Normandie