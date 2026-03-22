Résultat municipale 2026 à Condé-en-Normandie (14110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-en-Normandie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Condé-en-Normandie, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-en-Normandie [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DELANGE (21 élus) Fiers d'Agir Pour Condé en Normandie
|1 184
|43,47%
|
|Valérie DESQUESNE (5 élus) Mobilisés & Unis, Continuons à Développer le Condé de Demain
|864
|31,72%
|
|Sylvain GASCOUIN (2 élus) L'HUMAIN DYNAMISE L'AVENIR
|448
|16,45%
|
|Sophie BRION (1 élu) Bien vivre à Condé-en-Normandie
|228
|8,37%
|
|Participation au scrutin
|Condé-en-Normandie
|Taux de participation
|62,12%
|Taux d'abstention
|37,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|2 760
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Condé-en-Normandie - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain DELANGE (Ballotage) Fiers d'Agir Pour Condé en Normandie
|933
|34,97%
|Valérie DESQUESNE (Ballotage) Mobilisés & Unis, Continuons à Développer le Condé de Demain
|802
|30,06%
|Sylvain GASCOUIN (Ballotage) L'HUMAIN DYNAMISE L'AVENIR
|559
|20,95%
|Sophie BRION (Ballotage) Bien vivre à Condé-en-Normandie
|374
|14,02%
|Participation au scrutin
|Condé-en-Normandie
|Taux de participation
|61,58%
|Taux d'abstention
|38,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|2 736
Election municipale 2026 à Condé-en-Normandie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Condé-en-Normandie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Condé-en-Normandie.
L'actu des élections municipales 2026 à Condé-en-Normandie
18:36 - Le choc de la dernière année électorale en date à Condé-en-Normandie
En juin 2024, les élections législatives à Condé-en-Normandie avaient placé en tête Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 42,68% au premier tour, devant Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) avec 29,74%. C'est finalement Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,48% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,17%). Le panorama politique de Condé-en-Normandie a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Condé-en-Normandie
À Condé-en-Normandie, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Valérie Desquesne (Divers) a pris la première place en récoltant 66,29% des voix. À ses trousses, Sylvain Delange (Divers) a recueilli 33,70% des votes. Cette victoire au premier tour de la candidate Divers a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Condé-en-Normandie, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité aussi écrasante sera une épreuve titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Le 2e tour de l'élection municipale à Condé-en-Normandie donne lieu à une quadrangulaire
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la finale se joue donc ce dimanche entre Sylvain Gascouin (LDVC) et sa liste "L'humain Dynamise L'avenir", Sylvain Delange sous l'étiquette LDVC ("Fiers D'agir Pour Condé En Normandie"), Sophie Brion avec la liste "Bien Vivre À Condé-En-Normandie" (LDVD) et Valérie Desquesne sous l'étiquette LDVC ("Mobilisés & Unis, Continuons À Développer Le Condé De Demain"). Les 8 bureaux de vote de la ville de Condé-en-Normandie ferment leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Condé-en-Normandie avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Condé-en-Normandie dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 38,42 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Sylvain Delange (Divers centre) qui a pris l'avantage en s'adjugeant 34,97 % des bulletins valides. À sa suite, Valérie Desquesne (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 30,06 %. Le duel s'est avéré serré. Une belle revanche pour Sylvain Delange qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même progressé avec 1,27 point de plus. Par ailleurs, avec 20,95 %, Sylvain Gascouin, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Sophie Brion, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 14,02 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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