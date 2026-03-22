Résultat de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-l'Escaut : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-l'Escaut [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Condé-sur-l'Escaut sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Condé-sur-l'Escaut.
L'actu des élections municipales 2026 à Condé-sur-l'Escaut
11:43 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Lors du premier volet des municipales à Condé-sur-l'Escaut, le scrutin s'est soldé par une participation de 50,98 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Joël Bois (Divers gauche) qui est arrivé en tête en s'adjugeant 45,55 % des bulletins valides. Dans son sillage, Gregory Lelong (Union des Démocrates et Indépendants) est arrivé en deuxième position avec 27,43 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Joël Bois s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 22,39 points gagnés. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Carole Millet-Vézilier (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Laïd Dali, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 8,40 % des voix, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condé-sur-l'Escaut
Le deuxième tour des élections municipales à Condé-sur-l'Escaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gregory Lelong
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Condé avec élan et ambition
|
|
Joël Bois
Liste divers gauche
ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR CONDÉ
|
|
Carole Millet-Vézilier
Liste divers centre
TOUS POUR CONDE SUR L'ESCAUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-l'Escaut
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël BOIS (Ballotage) ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR CONDÉ
|1 340
|45,55%
|Gregory LELONG (Ballotage) Condé avec élan et ambition
|807
|27,43%
|Carole MILLET-VÉZILIER (Ballotage) TOUS POUR CONDE SUR L'ESCAUT
|548
|18,63%
|Laïd DALI NOTRE VILLE - NOTRE AVENIR
|247
|8,40%
|Participation au scrutin
|Condé-sur-l'Escaut
|Taux de participation
|50,98%
|Taux d'abstention
|49,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 038
Source : ministère de l’Intérieur
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