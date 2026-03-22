Résultat de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-l'Escaut : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condé-sur-l'Escaut

Le deuxième tour des élections municipales à Condé-sur-l'Escaut a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gregory Lelong
Gregory Lelong Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Condé avec élan et ambition
  • Gregory Lelong
  • Khadija Khalil
  • Marc Pontus
  • Marie-Christine Vermes-Vanhulst
  • Thibault Lefevre
  • Dorothée Huot
  • Julien Grosperrin
  • Amandine Jozefiak
  • Ilyasse Drider
  • Patricia Copin
  • Simon Huvelle
  • Mama Khelladi
  • Patrick Langa
  • Nadine Salgarolo
  • Gérard Clay
  • Nadine Ebersberger
  • Gilbert Dehon
  • Jessica Verpoorte
  • Antoine Dejardin
  • Camille Bailloeuil
  • Anthony Morini
  • Pascale Alongi
  • Daniel Jajkiewicz
  • Claudine Joly
  • Fabrizio Cuzzucoli
  • Marie-Christine Vandeputte
  • Yohan Clement
  • Giuseppa Meresse
  • Kevin Beyer
  • Marie-Andrée Choteau
  • Sacha Djaroud
Joël Bois
Joël Bois Liste divers gauche
ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR CONDÉ
  • Joël Bois
  • Rose Alba Saul
  • Alexandre Raszka
  • Brigitte Cadoux-Duc
  • Moktar Aiche
  • Alice André
  • Xavier Sudzinski
  • Sabrina Adamek
  • Christophe Chassot
  • Fatima Ayachi
  • Philippe Henneghien
  • Aurore Becourt
  • Akim Kazdabi
  • Ludivine Charlier
  • André Lagache
  • Amélia d'Ottavio
  • Cédric Gape
  • Yvelyne Mary-Verbeurgt
  • Lahcen Boudjoudi
  • Cathy Landragin
  • Dominique Cardon
  • Martine Saugnier
  • Olivier Honorez
  • Martine Autem
  • Bernard Lorette
  • Brigitte Siwula
  • Marcel Bélurier
  • Nadine Fabrowski-Laderiere
  • Éric Dubreucq
  • Isabelle Galle
  • Lionel Taverne
Carole Millet-Vézilier
Carole Millet-Vézilier Liste divers centre
TOUS POUR CONDE SUR L'ESCAUT
  • Carole Millet-Vézilier
  • Bruno Biadala
  • Karine Sergeant
  • Geoffrey Bourdon
  • Joëlle Galloo-Gau
  • Quentin Chastin
  • Claudine Monnier
  • Antonio Uda
  • Céline Demonchaux
  • René Barraud
  • Antonia d'Amico
  • Christophe Lovato
  • Angiolina Gambatesa-Boudjoudi
  • Belhal Burgnies
  • Zohra Tikouirt
  • Sébastien Massart
  • Céline Despriet
  • Florian Millet
  • Amandine Billoir-Raulier
  • Lukas Broyant
  • Lou Parent
  • Jean-Michel Talki
  • Gwendoline Bigotte
  • Didier Nathiez
  • Sabine Peuvion-Broyant
  • Yves Deneux
  • Christiane Berleau
  • Laurent Belot
  • Fatima Khaldi
  • Michel Dubus
  • Eveline Duez-Bentivoglio

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-l'Escaut

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël BOIS
Joël BOIS (Ballotage) ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR CONDÉ 		1 340 45,55%
Gregory LELONG
Gregory LELONG (Ballotage) Condé avec élan et ambition 		807 27,43%
Carole MILLET-VÉZILIER
Carole MILLET-VÉZILIER (Ballotage) TOUS POUR CONDE SUR L'ESCAUT 		548 18,63%
Laïd DALI
Laïd DALI NOTRE VILLE - NOTRE AVENIR 		247 8,40%
Participation au scrutin Condé-sur-l'Escaut
Taux de participation 50,98%
Taux d'abstention 49,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 038

Source : ministère de l’Intérieur

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