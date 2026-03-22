Résultat de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condé-sur-Vesgre

Le deuxième tour des élections municipales à Condé-sur-Vesgre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emilie Boismal
Emilie Boismal Divers
TOUS CONDÉENS !
  • Emilie Boismal
  • Luc Régal
  • Karine Ramage
  • Alexandre Ponchon
  • Emmanuelle Jeuffroy
  • Olivier Derbesse
  • Sandrine Maillard
  • Quentin Emeriaud
  • Mounia Chibi
  • Matthieu Jock
  • Sandrine Drozdowski
  • Jean-Pierre Duval
  • Laureline Rigaut
  • Oleg Lodygensky
  • Ana Pereira-Cravo
  • Sébastien Drozdowski
Florence Lion
Florence Lion Divers
AGIR POUR CONDE SUR VESGRE
  • Florence Lion
  • Eric Dehaynin
  • Aurore Malmaison
  • Thierry Lenne
  • Marianne Monnin
  • Jonathan Twitchin
  • Christine Lenne
  • Yann Bouthillon
  • Emilie Coulbault
  • Stephen Bounda
  • Alexandra Villatte
  • Kevin Malepart
  • Isabelle Horstmann
  • Aurélien Malmaison
  • Nathalie Gonnet
Thierry Begue
Thierry Begue Divers
Unissons nous pour Condé
  • Thierry Begue
  • Brigitte Lauvaux
  • Guy Lebas
  • Kip Verger
  • Stéphane Blairon
  • Marie Le Doujet
  • Clément Furst
  • Honorine Chan Leng
  • Hugo Capoccello
  • Sabah Fiers
  • Jean-Luc Laronche
  • Isabelle Le Blond
  • Patrice Jamet
  • Sarah Bouquet
  • Romain Dugal
  • Séverine Casemayou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence LION
Florence LION (Ballotage) AGIR POUR CONDE SUR VESGRE 		263 40,78%
Thierry BEGUE
Thierry BEGUE (Ballotage) Unissons nous pour Condé 		202 31,32%
Emilie BOISMAL
Emilie BOISMAL (Ballotage) TOUS CONDÉENS ! 		180 27,91%
Participation au scrutin Condé-sur-Vesgre
Taux de participation 66,26%
Taux d'abstention 33,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 658

Source : ministère de l’Intérieur

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