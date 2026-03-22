Résultat de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Condé-sur-Vesgre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Condé-sur-Vesgre.
L'actu des élections municipales 2026 à Condé-sur-Vesgre
11:46 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Condé-sur-Vesgre il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Condé-sur-Vesgre dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a vu 66,26 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Florence Lion qui s'est placée en première position en récoltant 40,78 % des bulletins valides. Dans son sillage, Thierry Begue a obtenu la seconde place avec 31,32 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Emilie Boismal est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Condé-sur-Vesgre
Le deuxième tour des élections municipales à Condé-sur-Vesgre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emilie Boismal
Divers
TOUS CONDÉENS !
|
|
Florence Lion
Divers
AGIR POUR CONDE SUR VESGRE
|
|
Thierry Begue
Divers
Unissons nous pour Condé
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence LION (Ballotage) AGIR POUR CONDE SUR VESGRE
|263
|40,78%
|Thierry BEGUE (Ballotage) Unissons nous pour Condé
|202
|31,32%
|Emilie BOISMAL (Ballotage) TOUS CONDÉENS !
|180
|27,91%
|Participation au scrutin
|Condé-sur-Vesgre
|Taux de participation
|66,26%
|Taux d'abstention
|33,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|658
Source : ministère de l’Intérieur
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