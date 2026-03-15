Résultat municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre (78113) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Condé-sur-Vesgre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Condé-sur-Vesgre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Condé-sur-Vesgre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence LION
Florence LION AGIR POUR CONDE SUR VESGRE 		263 40,78%
Thierry BEGUE
Thierry BEGUE Unissons nous pour Condé 		202 31,32%
Emilie BOISMAL
Emilie BOISMAL TOUS CONDÉENS ! 		180 27,91%
Participation au scrutin Condé-sur-Vesgre
Taux de participation 66,26%
Taux d'abstention 33,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 658

Source : ministère de l’Intérieur

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