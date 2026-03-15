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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Condé-sur-Vesgre Dans la ville de Condé-sur-Vesgre, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Avec 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,95%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,15%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (7,75%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,62%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,94%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Condé-sur-Vesgre, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Condé-sur-Vesgre Le mouvement nationaliste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Condé-sur-Vesgre en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 18,05% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,22% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 34,73% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 26,54% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 31,05% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 45,02% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Condé-sur-Vesgre ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Condé-sur-Vesgre constituera l'un des tournants de cette élection municipale. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 46,01 % lors des dernières municipales, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid touchait le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois arrêté à 20,19 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 44,22 % en 2022 à seulement 27,22 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,47 % (contre 48,51 % en France). En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Condé-sur-Vesgre Laurent Morin (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Condé-sur-Vesgre en 2024 avec 31,05%. Bruno Millienne (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 28,35%. Au second tour, c'est en revanche Dieynaba Diop (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 54,98% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,54%). Le panorama politique de Condé-sur-Vesgre a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Condé-sur-Vesgre ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Condé-sur-Vesgre privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,39%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 20,35%. Lors de la finale de l'élection à Condé-sur-Vesgre, les électeurs accordaient 64,86% pour Emmanuel Macron, contre 35,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Condé-sur-Vesgre soutenaient en priorité Bruno Millienne (Ensemble !) avec 28,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,27% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Condé-sur-Vesgre Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Condé-sur-Vesgre, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 8,51 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 54 400 euros la même année. Une somme loin des 244 160 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Condé-sur-Vesgre a évolué pour se fixer à 24,62 % en 2024 (contre 12,32 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Condé-sur-Vesgre a représenté 955 euros en 2024 (contre 781 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Condé-sur-Vesgre À Condé-sur-Vesgre, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Josette Jean a creusé l'écart en obtenant 295 soutiens (62,23%). Derrière, Alain Ferrand a rassemblé 179 suffrages en sa faveur (37,76%). Ce succès d'emblée a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Condé-sur-Vesgre, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.