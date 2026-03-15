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19:17 - Condom : élections municipales et dynamiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Condom foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 454 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 616 entreprises, Condom se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 14,47% des résidents sont des enfants, et 35,28% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Condom incarne une communauté diversifiée, avec ses 927 résidents étrangers, soit 14,36% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 28,89% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2389,30 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Condom, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Condom ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Condom en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,26% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 43,63% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 16,77% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Condom comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,06% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 37,86% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 42,71% lors du vote final.

16:58 - À Condom, 52,67 % de participation aux dernières municipales La participation s'élevait à 52,67 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Condom, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche attiré les électeurs, avec 76,01 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 23,99 %). Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche en enseignements. L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 52,63 % en 2022, a fortement grossi pour atteindre 68,51 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 55,80 %. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une contrée soucieuse de voter par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Condom, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a dominé les votes en 2024 à Condom ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Condom portaient leur choix sur David Taupiac (Divers gauche) avec 43,29% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Taupiac culminant à 57,29% des voix sur place. Le scrutin des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Condom avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,06%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,80% des voix. La situation politique de Condom a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Condom : des résultats éminemment tranchés dans les urnes en 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Condom plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 26,58% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 22,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,37% pour Emmanuel Macron, contre 43,63% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Condom portaient leur choix sur Maëva Bourcier (Ensemble !) avec 21,64% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant David Taupiac (Divers gauche) en première position avec 55,09% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Condom une place forte du courant central.

12:58 - Jean-François ROUSSE a-t-il augmenté les impôts à Condom ? Pour ce qui est de la fiscalité à Condom, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 480 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 899 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 61,81 % en 2024 (contre 27,96 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 312 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 1,11171 million d'euros (1 111 710 € très exactement) enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 14,78 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Condom ? Dans la municipalité de Condom, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui déterminés par le résultat des dernières élections municipales en date. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Gisèle Biemouret (Parti socialiste) a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 35,56% des suffrages. À ses trousses, Jean-François Rousse (Divers) a rassemblé 775 suffrages en sa faveur (32,57%). Avec un écart aussi maigre, l'issue du 2e tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-François Rousse l'a finalement emporté avec 1 014 suffrages (35,26%), face à Gisèle Biemouret rassemblant 964 électeurs (33,53%) et Cécile Laurent obtenant 897 électeurs inscrits (31,20%). Annoncé en difficulté, le challenger est parvenu à inverser la tendance, orchestrant un changement de dynamique inattendu. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Gisèle Biemouret a réalisé la meilleure progression en ajoutant 189 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers a probablement bénéficié des votes des listes du centre sorties au premier tour.