Résultat municipale 2026 à Condom (32100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Condom. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Condom, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Condom [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-François SABATHIER
Jean-François SABATHIER CONDOM DEMAIN 		1 441 55,36%
Jean-François ROUSSE
Jean-François ROUSSE CONDOM PASSIONNEMENT, GARDONS LE CAP ! 		1 162 44,64%
Participation au scrutin Condom Partiels *
Taux de participation 67,09%
Taux d'abstention 32,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 2 742

* Résultats partiels sur 83% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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