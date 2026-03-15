Résultat municipale 2026 à Condrieu (69420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Condrieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Condrieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Condrieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Magalie VEYRIER
Magalie VEYRIER (21 élus) CONDRIEU DEMAIN 2026 		948 51,58%
  • Magalie VEYRIER
  • Jean-Marie FAVRE
  • Cécile AUBERT-MICHEL
  • Eric MOUNIER
  • Sylvie DIANI-CHENAVIER
  • Aurelien CELLIER
  • Lucie BRIATTE
  • Stéphane BOULAHBAS
  • Gaëlle FRERY
  • Raymond MICHEL
  • Emmanuelle BRACCO
  • Alexis BISIAUX
  • Laura PARET
  • Jean-Frédéric VINCIGUERRA
  • Virginie JEGAT
  • Michaël FAVIER
  • Priscille MICHEL
  • Kentin PARET
  • Maud ALLIBE
  • Daniel André DURR
  • Berthine SAVIGNAN
Philippe MARION
Philippe MARION (6 élus) Avenir Condrieu 		890 48,42%
  • Philippe MARION
  • Marie-Therese DARIER
  • Yves RACHEDI
  • Béatrice DEFRESNE
  • Serge DREVON
  • Sylvie LAPORTE
Participation au scrutin Condrieu
Taux de participation 64,29%
Taux d'abstention 35,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 883

Source : ministère de l’Intérieur

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