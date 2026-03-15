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19:19 - Condrieu : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et le contexte socio-économique de Condrieu déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,94% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (74,34%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2028 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,69%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,12%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Condrieu mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,55% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Condrieu ? Le Rassemblement national restait loin du match lors du scrutin municipal à Condrieu il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,47% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 36,58% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,16% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Condrieu comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 30,39% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 38,05% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Condrieu ? La mobilisation de l'électorat de Condrieu sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette élection municipale 2026. Les archives de 2020 révèlent que 1 423 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 52,07 %, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 79,13 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). La mobilisation atteignait pour sa part 57,16 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,03 %, contre seulement 53,40 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Condrieu : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Condrieu portaient leur choix sur Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 31,40% au premier tour. Mais c'est pourtant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 61,95% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Condrieu avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,39% des bulletins. Le contexte politique de Condrieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Condrieu, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Condrieu était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 29,11% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 21,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,42% pour Emmanuel Macron, contre 36,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Condrieu portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 32,87% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Fugit virant de nouveau en tête avec 58,98% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - À Condrieu, le niveau de la fiscalité locale est en hausse À Condrieu, en termes de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 545 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 409 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 27,20 % en 2024 (contre 15,17 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 27 610 € en 2024. Un montant loin des 334 860 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 7,81 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Condrieu lors des dernières élections S'intéresser aux scores des dernières municipales à Condrieu peut s'avérer édifiant. Dès le premier tour de scrutin, Thérèse Corompt (Divers gauche) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 42,47% des voix. Juste derrière, Philippe Marion (Divers droite) a rassemblé 24,11% des votes. Une marge marquée. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Philippe Marion l'a finalement emporté avec 663 suffrages (52,32%), face à Thérèse Corompt qui a obtenu 47,67% des votants. Les voix de réserve ont joué un rôle clé, rendant possible un retournement complet de la situation. Bien que Thérèse Corompt ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 269 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le camp des challengers se doit coûte que coûte de glaner plus de suffrages dès le premier tour ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.