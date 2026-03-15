Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine

Tête de listeListe
Ali Kaya
Ali Kaya Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Ali Kaya
  • Olga Gelvez
  • Christophe Ballo
  • Elise Muadi Tshikulu
  • Lahcen Boufous
  • Lola Batté
  • Famakan Dembele
  • Gaelle Le Caillec
  • François Lopes
  • Flore Missengui
  • Amadou Diao
  • Danielle Batté
  • Simon Kambayolo Opango
  • Janice Aline
  • Sergiu Postolachi
  • Kenza Kont
  • Éric Dufau
  • Ange Marie Hien
  • Abdallah Tarfaoui
  • Fatima Zamoum
  • Olivier Mathurin
  • Sabah Ouadi
  • André Ferret
  • Jeanne David
  • Mampihonina Ramarosandratana
  • Souad Gueye
  • Alexandre Costa
  • Sophie Bahloul
  • Yacine Degdagui
  • Claire Batté
  • Hichem Kont
  • Annie Colombani
  • Michel Ferret
  • Suzanne Meyer
  • Gyslain Chéron
  • Sonia Roland
  • Pierre Schneider
  • Sylvie Ferret
  • Jean Lefevre
Laurent Brosse
Laurent Brosse Liste divers droite
Conflans en avant !
  • Laurent Brosse
  • Josiane Simon
  • Laurent Moutenot
  • Joëlle Devos
  • Charles Prelot
  • Sophie de Portes
  • Jean-Jacques Husson
  • Marie-Claude Rebreyend
  • Jérémy Michalon
  • Creole Tchatat-Tchouadep
  • Emeric Labedan
  • Rima Vétois
  • Sebastien Lebel
  • Morgane Leonard
  • Jean-Georges Doumbe
  • Martine Boutaric
  • Jacques Dolci
  • Catherine Pujol
  • Philippe Dumarquez
  • Chloe Robreau
  • Armel Gautier
  • Aude Touret
  • Yann Fournier
  • Regine Marechal
  • Stephane Mouty
  • Sofia Andoni
  • Hugo Schmitt
  • Christine Mikolajczyk
  • Yannick Dufour
  • Célestine Mathé
  • Enzo Bernocchi
  • Nina Hariton
  • Alexandre Letulle
  • Mauricette Daled
  • Jean-Luc Bufanio
  • Anaïs Boureau
  • Guylain Roland
  • Nassima Sehili
  • Mehdi Abid-Rahmane
  • Elisabeth Liu
  • Patrick Morin
Alexandre Garcia
Alexandre Garcia Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE CONFLANS
  • Alexandre Garcia
  • Johanna Vinsot
  • Olivier Gerbeaud
  • Chiara Pannunzio
  • Nicolas Nowaczyk
  • Maria Escribano
  • Lionel Seidenbinder
  • Vera Arzoumanov
  • Edouard Creput
  • Amelle Ammour
  • Grégory Zerjav
  • Christine Fouet
  • Guy Derangère
  • Boushira Ropers
  • Sigvald Yvetot
  • Aline Duchemin
  • Ivan Dhedin
  • Sophia Coltat
  • Benjamin Bouhours
  • Margarita Calcaterra
  • Maxime Pochet
  • Marjorie Goetz
  • Jean-Luc Huet
  • Sonia Aichouche
  • Hubert Fonseca
  • Nicole Pradier
  • Jean Delaunay
  • Marie-Françoise Guénégués
  • Marwan Abbas
  • Gaelle Cossu
  • Alistair Crucifix
  • Aaranie Gnanachelvam
  • Christophe Xavier
  • Pascale Desnoyers
  • Alexander Faure
  • Claire Hugede
  • Yvon Abgrall
  • Nadine Simon
  • Georges Pradier
  • Annick Joulin
  • Jean Present
Manon Coléou
Manon Coléou Liste de La France insoumise
CONFLANS INSOUMISE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Manon Coléou
  • Hugo Etienne
  • Christine Rognerud
  • Olivier Perrin
  • Emilie Boulet
  • Julien San Biagio
  • Lynda Allouche
  • Frédéric Mathieu
  • Philomena Ruiz-Arnedo
  • Félix Dhédin
  • Nakhla Medjaheur
  • Guillaume Coynel
  • Louise Reymond
  • Mathieu Toulougoussou
  • Victor Florentin
  • Abdelkrim Ramsi
  • Tiphanie Ledda
  • Hugo Lemoine
  • Brigitte Poirier
  • Mohamed-Bilel Belarbia
  • Armelle Mougeot
  • Emmanuel Doyen
  • Estelle Winslow
  • Jean-Philippe Girard-Subra
  • Katherine Otwinowska
  • Antoine Boulet
  • Karima Tijini
  • Louis Martin
  • Josh Bernier-Bellon
  • Louis Carton
  • Laysa Zitout
  • Anthony Dupuis
  • Rosalie Nicaud
  • Clovis Carton
  • Flora Nicaud
  • Ezio Winslow
  • Camille Lacroux
  • Jacques Velluet
  • Janine Bonin
  • Daniel Bagès
  • Jeannine Blandiot
Emmanuelle Fortin
Emmanuelle Fortin Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Conflans
  • Emmanuelle Fortin
  • Nicolas Giachini
  • Fatima Pereira Baroca
  • Jean-Dominique Goy
  • Jeanne Linard
  • Patrick Cherrier
  • Natalia Mrozek
  • Bruno Ollivon
  • Morgane Pelletier
  • Jérémy Nierding
  • Nicole Laurens
  • Jean-Baptiste Caldéfie
  • Jeanne Michiels
  • Eric Egron
  • Jacqueline Sturm
  • Didier Guerche
  • Yolande Maronat
  • Didier Humbert
  • Gabrielle Buat
  • Antoine Goueffon
  • Martine Pinot
  • Robert Lagrange
  • Fabienne Matt
  • Éric Taillandier
  • Nathalie Nguyen
  • Éric Darrieux
  • Françoise Egron
  • Adam Podsiadlo
  • Yvette Kengni Leuking
  • Johnny Cherrier
  • Vanessa Roberto
  • Henri Pécriaux
  • Micheline Copez
  • Fabien Mortelette
  • Andrea Lesage
  • Serge Dargent
  • Nicole Dubois
  • Christian Millet
  • Line Aubel
Aurore Ambert
Aurore Ambert Liste divers centre
Ensemble pour Conflans
  • Aurore Ambert
  • Mickaël Littiere
  • Innocente Félicité Sathoud
  • Jérôme Serre
  • Céline Vayer
  • Quentin Nicol
  • Mélissandre Thomasset
  • Pierre Mialinko
  • Martine Dorival
  • Julien Rodriguez
  • Virginie Merli
  • Alain Bertrand
  • Khadija Rachidi
  • Laurent Rosenfeld
  • Isa Oliveira
  • Thomas Jan
  • Maryline Gomes
  • Guilliano Charlemagne
  • Justine Rabillon
  • Rachid Chebli
  • Julie Pecqueux
  • Mattéo Beddock
  • Marine Rascol
  • Antoine Culot
  • Martine Reffinato
  • Isaac Francheteau
  • Aurélie Sénécal
  • Christopher Ghilain
  • Nathalie Roumazeilles
  • Aaron Pouliquen
  • Lola Chemith
  • Dominique Flandre
  • Christel Vialard
  • Likombi Ambele
  • Nicole Chevalier
  • Ziaullah Sanehy
  • Françoise Creach
  • Raphaël Blanchard
  • Marie-Madalena Teixeira
  • Narcisse Orro-Moussa
  • Agnès Offroy
Raphaël Prats
Raphaël Prats Liste divers gauche
Conflans naturellement !
  • Raphaël Prats
  • Élise Serin
  • Gaël Callonnec
  • Anne-Marie Le Corre
  • Stéphane Mallard
  • Emmanuelle Schouten
  • Riad Othman
  • Louisa Val de Casas
  • Miguel-Ange Monge
  • Caroline Hetterich
  • Ludovic Serin
  • Gina Sanchez
  • Tarek Herbane
  • Laura Riaz
  • Ashwin Donald
  • Gervaise Assegninou
  • Pascal Avondino
  • Marine Abgrall
  • Guillaume Creis
  • Marie Melin
  • Antoine Ginestal
  • Stéphanie Leroy
  • Dominique Baldacci
  • Aurélie Eyang Ndong
  • Christophe Chauvin
  • Fatim Seye
  • Yvon Etienne
  • Sarah Soumahoro
  • Hassan Riaz
  • Maëla Thibault
  • Guilhem Arnal
  • Sylvie Forestier
  • Louis de Chambost
  • Estelle Delforge
  • Jean-Louis Demolin
  • Claudia Garcia Carreno
  • Alan Della-Posta
  • Catherine Manet
  • Jean-Philippe Lemonnier
  • Patricia Chabaille
  • Stéphane Borra
Hippolyte Djizanne
Hippolyte Djizanne Liste divers centre
L'ALTERNANCE A CONFLANS
  • Hippolyte Djizanne
  • Marie-Hélène Lopez Jollivet
  • Marc Douhéret
  • Valerie Peinado
  • Papa Traoré
  • Lauryn Rosine
  • Enzo Boitrelle
  • Marie Ballereau
  • Ibrahim Achkif
  • Justine Chemane
  • David Grigne
  • Nadège Rouxeau
  • Mamadou Faty
  • Fatiha Meslem
  • David Charles
  • Camille Gaultier
  • Bilal Bouzbiba
  • Zeenat Vencatasamy
  • Samuel Gambus
  • Armelle Nyankam
  • Philippe Pras
  • Hager Oueslati
  • Hans Kouebo
  • Marise Richol
  • Jerome Renard
  • Carminda Batista
  • Karim Kante
  • Shamshad Hatteea
  • Radhwane Kissi
  • Anita Cardoso
  • Laurent Farvault
  • Florence Chemane
  • Mathis Buixuanhy
  • Muriel Tchiengue
  • Vittorio Perrone
  • Mamie Soumah
  • Abdelkader Aris
  • Audrey Moungny
  • Jean-Louis Cousté
  • Claudette Réau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Brosse
Laurent Brosse (31 élus) Conflans en avant ! 		4 458 51,91%
  • Laurent Brosse
  • Josiane Simon
  • Charles Prélot
  • Marie-Claude Rebreyend
  • Mickaël Littière
  • Sophie De Portes
  • Laurent Moutenot
  • Innocente Félicité Sathoud
  • Jean-Jacques Husson
  • Joëlle Devos
  • Jérémy Michalon
  • Monique Muylle
  • Youssef Meniar-Aubry
  • Martine Boutaric
  • Jean-Georges Doumbe
  • Aude Touret
  • Pierre Papinet
  • Aurore Ambert
  • Jérôme Serre
  • Céline Vayer
  • Emeric Labedan
  • Créole Tchatat Tchouadep
  • Christophe Remoué
  • Rima Vétois
  • Daniel Jacques Dolci
  • Chloé Robreau
  • Laurent Rosenfeld
  • Patricia Rodriguez
  • Sébastien Lebel
  • Mélissandre Thomasset
  • Armel Gautier
Gaël Callonnec
Gaël Callonnec (7 élus) Ici conflans ! 		2 903 33,80%
  • Gaël Callonnec
  • Sylvie Forestier
  • Raphaël Prats
  • Sophie Josse
  • Mathieu Toulougoussou
  • Christine Guidecoq
  • Pierre Mialinko
Hippolyte Djizanne Djakeun
Hippolyte Djizanne Djakeun (1 élu) Conflans-sans-etiquette 		436 5,07%
  • Hippolyte Djizanne Djakeun
Victor Pailhac
Victor Pailhac Un rev à conflans 		363 4,22%
Jean-Loup Burtin
Jean-Loup Burtin Conflans nouvel elan 		306 3,56%
Ali Kaya
Ali Kaya Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		121 1,40%
Participation au scrutin Conflans-Sainte-Honorine
Taux de participation 36,99%
Taux d'abstention 63,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 890

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Brosse
Laurent Brosse (28 élus) Ensemble, osons l'avenir 		5 967 40,47%
  • Laurent Brosse
  • Josiane Simon
  • Charles Prelot
  • Aude Touret
  • Jean-Michel Cecconi
  • Sophie De Portes
  • Bruno Lakehal
  • Maria Carriere
  • Aurélien Charrier
  • Marie-Claude Rebreyend
  • Rémi Tell
  • Monique Muylle
  • Pierre Papinet
  • Joëlle Devos
  • Laurent Moutenot
  • Lucienne Laroque
  • Jean-Georges Doumbe
  • Danièle Maillaut
  • Benjamin Leclercq
  • Elodie Laine
  • Frédéric Ruotte
  • Martine Boutaric
  • Jean-Jacques Husson
  • Martine Roulin
  • Eric Damiens
  • Nathalie Cumont
  • Jérémy Michalon
  • Créole Tchatat-Tchouadep
Fanny Ervera
Fanny Ervera (6 élus) Conflans au naturel 		4 872 33,05%
  • Fanny Ervera
  • Philippe Esnol
  • Véronique Lehmann
  • Farid Hatik
  • Arlette Bunout
  • Richard Griset
Gaël Callonnec
Gaël Callonnec (3 élus) Conflans energie populaire 		2 453 16,64%
  • Gaël Callonnec
  • Milouda Latreche
  • Jean-Pierre Lacombe
Didier Guerche
Didier Guerche (2 élus) Conflans renaissance 		1 449 9,82%
  • Didier Guerche
  • Karyne Gaudin
Participation au scrutin Conflans-Sainte-Honorine
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 15 065

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Brosse
Laurent Brosse Ensemble, osons l'avenir 		4 002 29,93%
Fanny Ervera
Fanny Ervera Conflans au naturel 		3 625 27,11%
Gaël Callonnec
Gaël Callonnec Conflans energie populaire 		3 085 23,07%
Didier Guerche
Didier Guerche Conflans renaissance 		2 271 16,98%
Ali Kaya
Ali Kaya Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		388 2,90%
Participation au scrutin Conflans-Sainte-Honorine
Taux de participation 56,38%
Taux d'abstention 43,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 13 772

Villes voisines de Conflans-Sainte-Honorine

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