Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine
- Résultat municipale 2020 Conflans-Sainte-Honorine
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Conflans-Sainte-Honorine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Conflans-Sainte-Honorine.
L'actu des élections municipales 2026 à Conflans-Sainte-Honorine
12:08 - Les municipales à Conflans-Sainte-Honorine ont lieu aujourd'hui
Le premier tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, le lendemain du premier tour, le report du 2nd tour est annoncé par le président de la République en raison du coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des candidats à Conflans-Sainte-Honorine. Les 21 bureaux de vote de la commune de Conflans-Sainte-Honorine seront accessibles de 8 heures à 20 heures pour permettre aux citoyens de décider. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine
|Tête de listeListe
|
Ali Kaya
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Laurent Brosse
Liste divers droite
Conflans en avant !
|
|
Alexandre Garcia
Liste d'union à gauche
MIEUX VIVRE CONFLANS
|
|
Manon Coléou
Liste de La France insoumise
CONFLANS INSOUMISE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Emmanuelle Fortin
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Conflans
|
|
Aurore Ambert
Liste divers centre
Ensemble pour Conflans
|
|
Raphaël Prats
Liste divers gauche
Conflans naturellement !
|
|
Hippolyte Djizanne
Liste divers centre
L'ALTERNANCE A CONFLANS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Brosse (31 élus) Conflans en avant !
|4 458
|51,91%
|
|Gaël Callonnec (7 élus) Ici conflans !
|2 903
|33,80%
|
|Hippolyte Djizanne Djakeun (1 élu) Conflans-sans-etiquette
|436
|5,07%
|
|Victor Pailhac Un rev à conflans
|363
|4,22%
|Jean-Loup Burtin Conflans nouvel elan
|306
|3,56%
|Ali Kaya Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|121
|1,40%
|Participation au scrutin
|Conflans-Sainte-Honorine
|Taux de participation
|36,99%
|Taux d'abstention
|63,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 890
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Brosse (28 élus) Ensemble, osons l'avenir
|5 967
|40,47%
|
|Fanny Ervera (6 élus) Conflans au naturel
|4 872
|33,05%
|
|Gaël Callonnec (3 élus) Conflans energie populaire
|2 453
|16,64%
|
|Didier Guerche (2 élus) Conflans renaissance
|1 449
|9,82%
|
|Participation au scrutin
|Conflans-Sainte-Honorine
|Taux de participation
|61,67%
|Taux d'abstention
|38,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|15 065
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Brosse Ensemble, osons l'avenir
|4 002
|29,93%
|Fanny Ervera Conflans au naturel
|3 625
|27,11%
|Gaël Callonnec Conflans energie populaire
|3 085
|23,07%
|Didier Guerche Conflans renaissance
|2 271
|16,98%
|Ali Kaya Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|388
|2,90%
|Participation au scrutin
|Conflans-Sainte-Honorine
|Taux de participation
|56,38%
|Taux d'abstention
|43,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|13 772
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