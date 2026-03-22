Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Conflans-Sainte-Honorine

Le deuxième tour des élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Brosse
Laurent Brosse Liste divers droite
Conflans en avant !
  • Laurent Brosse
  • Josiane Simon
  • Laurent Moutenot
  • Joëlle Devos
  • Charles Prelot
  • Sophie de Portes
  • Jean-Jacques Husson
  • Marie-Claude Rebreyend
  • Jérémy Michalon
  • Creole Tchatat-Tchouadep
  • Emeric Labedan
  • Rima Vétois
  • Sebastien Lebel
  • Morgane Leonard
  • Jean-Georges Doumbe
  • Martine Boutaric
  • Jacques Dolci
  • Catherine Pujol
  • Philippe Dumarquez
  • Chloe Robreau
  • Armel Gautier
  • Aude Touret
  • Yann Fournier
  • Regine Marechal
  • Stephane Mouty
  • Sofia Andoni
  • Hugo Schmitt
  • Christine Mikolajczyk
  • Yannick Dufour
  • Célestine Mathé
  • Enzo Bernocchi
  • Nina Hariton
  • Alexandre Letulle
  • Mauricette Daled
  • Jean-Luc Bufanio
  • Anaïs Boureau
  • Guylain Roland
  • Nassima Sehili
  • Mehdi Abid-Rahmane
  • Elisabeth Liu
  • Patrick Morin
Emmanuelle Fortin
Emmanuelle Fortin Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Conflans
  • Emmanuelle Fortin
  • Nicolas Giachini
  • Fatima Pereira Baroca
  • Jean-Dominique Goy
  • Jeanne Linard
  • Patrick Cherrier
  • Natalia Mrozek
  • Bruno Ollivon
  • Morgane Pelletier
  • Jérémy Nierding
  • Nicole Laurens
  • Jean-Baptiste Caldéfie
  • Jeanne Michiels
  • Eric Egron
  • Jacqueline Sturm
  • Didier Guerche
  • Yolande Maronat
  • Didier Humbert
  • Gabrielle Buat
  • Antoine Goueffon
  • Martine Pinot
  • Robert Lagrange
  • Fabienne Matt
  • Éric Taillandier
  • Nathalie Nguyen
  • Éric Darrieux
  • Françoise Egron
  • Adam Podsiadlo
  • Yvette Kengni Leuking
  • Johnny Cherrier
  • Vanessa Roberto
  • Henri Pécriaux
  • Micheline Copez
  • Fabien Mortelette
  • Andrea Lesage
  • Serge Dargent
  • Nicole Dubois
  • Christian Millet
  • Line Aubel
Raphaël Prats
Raphaël Prats Liste divers gauche
Conflans naturellement !
  • Raphaël Prats
  • Élise Serin
  • Alexandre Garcia
  • Aurore Ambert
  • Gaël Callonnec
  • Maria Escribano
  • Riad Othman
  • Anne-Marie Le Corre
  • Mickaël Littiere
  • Emmanuelle Schouten
  • Olivier Gerbeaud
  • Céline Vayer
  • Stéphane Mallard
  • Chiara Pannunzio
  • Dominique Flandre
  • Vera Arzoumanov
  • Miguel-Ange Monge
  • Louisa Val de Casas
  • Nicolas Nowaczyk
  • Caroline Hetterich
  • Ludovic Serin
  • Gina Sanchez
  • Tarek Herbane
  • Laura Riaz
  • Lionel Seidenbinder
  • Christine Fouet
  • Grégory Zerjav
  • Gervaise Assegninou
  • Ashwin Donald
  • Marine Abgrall
  • Guy Derangère
  • Marie Melin
  • Pascal Avondino
  • Aline Duchemin
  • Antoine Ginestal
  • Sophia Coltat
  • Dominique Baldacci
  • Sarah Soumahoro
  • Maxime Pochet
  • Fatim Seye
  • Christophe Chauvin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BROSSE
Laurent BROSSE (Ballotage) Conflans en avant ! 		4 243 33,18%
Raphaël PRATS
Raphaël PRATS (Ballotage) Conflans naturellement ! 		2 074 16,22%
Alexandre GARCIA
Alexandre GARCIA (Ballotage) MIEUX VIVRE CONFLANS 		1 705 13,33%
Aurore AMBERT
Aurore AMBERT (Ballotage) Ensemble pour Conflans 		1 578 12,34%
Emmanuelle FORTIN
Emmanuelle FORTIN (Ballotage) Rassemblement pour Conflans 		1 500 11,73%
Manon COLÉOU
Manon COLÉOU CONFLANS INSOUMISE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		998 7,81%
Hippolyte DJIZANNE
Hippolyte DJIZANNE L'ALTERNANCE A CONFLANS 		568 4,44%
Ali KAYA
Ali KAYA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		120 0,94%
Participation au scrutin Conflans-Sainte-Honorine
Taux de participation 52,93%
Taux d'abstention 47,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 13 029

Source : ministère de l’Intérieur

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