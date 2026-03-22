Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Conflans-Sainte-Honorine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Conflans-Sainte-Honorine.
L'actu des élections municipales 2026 à Conflans-Sainte-Honorine
11:50 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine il y a une semaine ?
Lors du premier volet des municipales à Conflans-Sainte-Honorine, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 47,07 %. Au terme de ce vote, c'est Laurent Brosse (Divers droite) qui a dominé en rassemblant 33,18 % des bulletins valides. Dans son sillage, Raphaël Prats (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 16,22 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Laurent Brosse a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 18 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alexandre Garcia, étiqueté Union de la gauche, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Aurore Ambert, avec la nuance Divers centre, a obtenu 12,34 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Conflans-Sainte-Honorine
Le deuxième tour des élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Brosse
Liste divers droite
Conflans en avant !
|
|
Emmanuelle Fortin
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Conflans
|
|
Raphaël Prats
Liste divers gauche
Conflans naturellement !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent BROSSE (Ballotage) Conflans en avant !
|4 243
|33,18%
|Raphaël PRATS (Ballotage) Conflans naturellement !
|2 074
|16,22%
|Alexandre GARCIA (Ballotage) MIEUX VIVRE CONFLANS
|1 705
|13,33%
|Aurore AMBERT (Ballotage) Ensemble pour Conflans
|1 578
|12,34%
|Emmanuelle FORTIN (Ballotage) Rassemblement pour Conflans
|1 500
|11,73%
|Manon COLÉOU CONFLANS INSOUMISE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|998
|7,81%
|Hippolyte DJIZANNE L'ALTERNANCE A CONFLANS
|568
|4,44%
|Ali KAYA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|120
|0,94%
|Participation au scrutin
|Conflans-Sainte-Honorine
|Taux de participation
|52,93%
|Taux d'abstention
|47,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|13 029
Source : ministère de l’Intérieur
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