Résultat municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine (78700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Conflans-Sainte-Honorine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Conflans-Sainte-Honorine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Conflans-Sainte-Honorine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BROSSE
Laurent BROSSE Conflans en avant ! 		4 243 33,18%
Raphaël PRATS
Raphaël PRATS Conflans naturellement ! 		2 074 16,22%
Alexandre GARCIA
Alexandre GARCIA MIEUX VIVRE CONFLANS 		1 705 13,33%
Aurore AMBERT
Aurore AMBERT Ensemble pour Conflans 		1 578 12,34%
Emmanuelle FORTIN
Emmanuelle FORTIN Rassemblement pour Conflans 		1 500 11,73%
Manon COLÉOU
Manon COLÉOU CONFLANS INSOUMISE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		998 7,81%
Hippolyte DJIZANNE
Hippolyte DJIZANNE L'ALTERNANCE A CONFLANS 		568 4,44%
Ali KAYA
Ali KAYA Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		120 0,94%
Participation au scrutin Conflans-Sainte-Honorine
Taux de participation 52,93%
Taux d'abstention 47,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 13 029

Source : ministère de l’Intérieur

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