En direct

19:21 - Tendances démographiques et électorales à Conflans-Sainte-Honorine : ce qu'il faut savoir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Conflans-Sainte-Honorine façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,23%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (60,50%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,84%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,79% et d'une population étrangère de 11,99% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,38%), témoignent d'une population instruite à Conflans-Sainte-Honorine, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les votants de Conflans-Sainte-Honorine Le Rassemblement national avait échoué à grimper sur le podium lors de l'élection municipale à Conflans-Sainte-Honorine en 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 16,45% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 30,54% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,28% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Conflans-Sainte-Honorine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,63% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 24,35% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 26,42% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Conflans-Sainte-Honorine plutôt abstentionniste lors des élections L'abstention se montait à 63,01 % à Conflans-Sainte-Honorine pour le premier tour des municipales il y a six ans, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 25,10 % dans la ville (contre 74,90 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 48,14 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,09 %, loin des 51,43 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la commune se révèle comme une zone distancée du processus électoral. Au soir de cette élection municipale, ce facteur pèsera en tout cas définitivement sur les résultats de Conflans-Sainte-Honorine.

15:59 - Conflans-Sainte-Honorine : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Conflans-Sainte-Honorine, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,63%). Aurélien Rousseau (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Conflans-Sainte-Honorine après la dissolution avec 39,31%. Nadia Hai (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 26,82%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurélien Rousseau culminant à 44,54% des votes dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Conflans-Sainte-Honorine s'affirmait alors toujours comme une zone pivot, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Pour les élections 2026, Conflans-Sainte-Honorine apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement La physionomie politique de Conflans-Sainte-Honorine laisse apparaître un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Conflans-Sainte-Honorine voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 30,00% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 27,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,46% pour Emmanuel Macron, contre 30,54% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Conflans-Sainte-Honorine plébiscitaient Michèle Christophoul (Nupes) avec 31,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Christophoul virant de nouveau en tête avec 50,26% des voix.

12:58 - Focus sur l'évolution de la fiscalité locale à Conflans-Sainte-Honorine Alors que les impôts locaux ont régressé à Conflans-Sainte-Honorine depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 21,63 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 507 700 euros la même année, contre quelque 14,99945 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Conflans-Sainte-Honorine atteint désormais un peu plus de 31,93 % en 2024 (contre 20,35 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Conflans-Sainte-Honorine s'est chiffrée à environ 1 038 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 257 € relevés en 2020.

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des municipales de 2020 à Conflans-Sainte-Honorine Il peut être instructif d'examiner les résultats des dernières municipales à Conflans-Sainte-Honorine. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Brosse (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 4 458 soutiens (51,91%). Deuxième, Gaël Callonnec (Union de la gauche) a capté 33,80% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Conflans-Sainte-Honorine, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une majorité si large constituera ce dimanche un challenge titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.