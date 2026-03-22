Résultat municipale 2026 à Connaux (30330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Connaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Connaux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Connaux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves CREYSSON (15 élus) CONNAUX POUR VOUS
|452
|46,36%
|
|Gérard CHEVALIER (3 élus) UNIS POUR CONNAUX
|351
|36,00%
|
|Reynaud SOULIER (1 élu) LE RENOUVEAU POUR CONNAUX
|172
|17,64%
|
|Participation au scrutin
|Connaux
|Taux de participation
|70,07%
|Taux d'abstention
|29,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|995
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Connaux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves CREYSSON (Ballotage) CONNAUX POUR VOUS
|387
|40,52%
|Gérard CHEVALIER (Ballotage) UNIS POUR CONNAUX
|349
|36,54%
|Reynaud SOULIER (Ballotage) LE RENOUVEAU POUR CONNAUX
|219
|22,93%
|Participation au scrutin
|Connaux
|Taux de participation
|68,87%
|Taux d'abstention
|31,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|978
Election municipale 2026 à Connaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Connaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Connaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Connaux
18:37 - Connaux : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Pascale Bordes (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des législatives à Connaux suite à la dissolution en 2024 avec 54,87%. Sabine Oromi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 17,85%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pascale Bordes culminant à 64,63% des votes dans la commune. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Connaux avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,57%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,04% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Connaux restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, sans revirement par rapport à la présidentielle 2022.
15:57 - Le match de l'élection à Connaux n'avait pas eu de second tour en 2020
Les résultats des dernières municipales à Connaux ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Stéphane Maurin a creusé l'écart en obtenant 429 suffrages (50,88%). Derrière, Michel Dieudonné a obtenu 414 votes (49,11%). Cette victoire au premier tour de Stéphane Maurin a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Connaux, ce décor pose les bases. Faire basculer une telle majorité sera un défi immense pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Connaux pour le 2e tour ?
Les votants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Reynaud Soulier sous l'étiquette DIV ("Le Renouveau Pour Connaux"), Yves Creysson (DIV) et sa liste "Connaux Pour Vous" et Gérard Chevalier (DIV) et sa liste "Unis Pour Connaux", d'après la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Afin de faire leur choix, les résidents de la ville auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Connaux.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Connaux pour ce 2e tour des élections municipales ?
Yves Creysson a remporté le premier round de l'élection municipale à Connaux il y a une semaine, avec 40,52 % des voix. À sa suite, Gérard Chevalier a pris la position de dauphin avec 36,54 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Reynaud Soulier s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Connaux, le rendez-vous électoral a mobilisé 68,87 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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