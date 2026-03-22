Résultat municipale 2026 à Connaux (30330) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Connaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Connaux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Connaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves CREYSSON
Yves CREYSSON (15 élus) CONNAUX POUR VOUS 		452 46,36%
  • Yves CREYSSON
  • Magali CHARPAIL
  • Eric LO PRESTI
  • Fanny GRESSIER
  • Jeremy LE BOZEC
  • Martine HOURTAL
  • Jean-François MEDARD
  • Elodie DELHOUME
  • Gaetan DESPRET
  • Justine LE BOZEC
  • Gabriel MARQUION
  • Corinne LEVY
  • Fabrice DAZON
  • Celine BOUSQUET
  • Alain TARAMASCO
Gérard CHEVALIER
Gérard CHEVALIER (3 élus) UNIS POUR CONNAUX 		351 36,00%
  • Gérard CHEVALIER
  • Christiane BERTINEAU
  • Laurent LEMAIRE
Reynaud SOULIER
Reynaud SOULIER (1 élu) LE RENOUVEAU POUR CONNAUX 		172 17,64%
  • Reynaud SOULIER
Participation au scrutin Connaux
Taux de participation 70,07%
Taux d'abstention 29,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 995

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Connaux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves CREYSSON
Yves CREYSSON (Ballotage) CONNAUX POUR VOUS 		387 40,52%
Gérard CHEVALIER
Gérard CHEVALIER (Ballotage) UNIS POUR CONNAUX 		349 36,54%
Reynaud SOULIER
Reynaud SOULIER (Ballotage) LE RENOUVEAU POUR CONNAUX 		219 22,93%
Participation au scrutin Connaux
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 978

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