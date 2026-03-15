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19:17 - Connaux : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quel impact aura la population de Connaux sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 17,45% des résidents sont des enfants, et 9,99% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1026 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,86%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Connaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,06% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Vers une montée du RN à Connaux aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Connaux il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 36,32% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,71% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 37,55% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 58,35% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 44,57% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 54,87% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 64,63% lors du vote définitif, actant la victoire pour Pascale Bordes.

16:58 - Connaux : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Connaux sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation s'élevait à 61,53 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une affluence particulièrement forte alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 80,22 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 51,23 % au premier tour en 2022 à 74,13 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 61,20 % (51,49 % au national). Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Connaux comme une commune assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Connaux Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Connaux. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Connaux avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (44,57%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,04% des voix. Pascale Bordes (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Connaux après la dissolution de l'Assemblée avec 54,87%. Sabine Oromi (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 17,85%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascale Bordes culminant à 64,63% des votes dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Connaux s'était résolument orientée à le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Connaux soutenaient en priorité Pascale Bordes (RN) avec 37,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,35%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Connaux privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (36,32%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 20,07%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 59,71% pour Marine Le Pen, contre 40,29% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Connaux une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Connaux Pour ce qui est de la fiscalité de Connaux, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté environ 837 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 607 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 41,71 % en 2024 (contre environ 17,06 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 26 350 € de recettes en 2024, loin des quelque 294 500 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,16 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Bien Vivre À Connaux" majoritaire à Connaux Quel bilan faut-il dresser des résultats des dernières élections municipales à Connaux ? À l'occasion du premier passage aux urnes, Stéphane Maurin a terminé en tête en obtenant 50,88% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Michel Dieudonné a capté 49,11% des votes. Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Connaux, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.