Résultat municipale 2026 à Connaux (30330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Connaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Connaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Connaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves CREYSSON
Yves CREYSSON CONNAUX POUR VOUS 		387 40,52%
Gérard CHEVALIER
Gérard CHEVALIER UNIS POUR CONNAUX 		349 36,54%
Reynaud SOULIER
Reynaud SOULIER LE RENOUVEAU POUR CONNAUX 		219 22,93%
Participation au scrutin Connaux
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 978

Source : ministère de l’Intérieur

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