Résultat municipale 2026 à Contes (06390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Contes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Contes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Contes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis TUJAGUE
Francis TUJAGUE (26 élus) CONTES ensemble 		2 925 73,99%
  • Francis TUJAGUE
  • Lykke SAVIANE
  • Alain ALESSIO
  • Nadine EZINGEARD
  • Armand GASIGLIA
  • Elodie LORETZ
  • Gérard DE ZORDO
  • Nicole COLOMBO
  • Gilbert CAMOUS
  • Cecile VALLAURI
  • Christophe ANGELI
  • Sandrine MAURAS
  • Dominique CELESCHI
  • Chloe ROIG
  • Kader AKEB
  • Martine ABELLAN
  • Olivier CAMOUS
  • Anaïs LE PENNEC
  • Anthony SUAREZ
  • Fabienne IRLES
  • Marc TREMELLAT
  • Sylvie CARLETTO
  • Landry SPIES
  • Edwige ALUNNI
  • David DONGE
  • Marie-Fleur ALQUIER
Daniel SFECCI
Daniel SFECCI (3 élus) CONTES UN FUTUR A DROITE 		1 028 26,01%
  • Daniel SFECCI
  • Martine PIERRE-MEDO
  • Christophe CERAGIOLI
Participation au scrutin Contes
Taux de participation 69,20%
Taux d'abstention 30,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 4 060

Source : ministère de l’Intérieur

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