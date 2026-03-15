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19:16 - Démographie et politique à Contes, un lien étroit En marge des municipales, Contes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 722 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 716 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 642 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,93%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Contes accueille une communauté diversifiée, avec ses 252 résidents étrangers, soit 3,26% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,22%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 31 387 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Contes, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis français.

17:57 - Quel score pour le RN à Contes aux municipales 2026 ? Le RN restait loin du podium lors des élections locales à Contes en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 36,80% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,95% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 33,91% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 63,68% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,86% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 58,72% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Contes aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 955 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Contes, ce qui donnait un taux de participation de 53,89 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que sévissait l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,37 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 52,72 % au premier tour en 2022 à 75,26 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 62,84 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote. Au soir de l'élection municipale, le degré de la participation jouera en définitive sur les résultats de Contes.

15:59 - Comment a voté Contes il y a deux ans ? Alexandra Masson (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Contes suite à la dissolution en 2024 avec 58,72%. Virginie Parent (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 22,28%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Contes s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (47,86%), en première position devant Léon Deffontaines (8,43%) et Marion Maréchal (8,01%). .

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Contes s'était massivement dirigée vers la droite radicale Globalement, le paysage électoral fait de Contes une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Contes plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 36,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 16,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,95% pour Marine Le Pen, contre 35,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Contes plébiscitaient Alexandra Masson (RN) avec 33,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,68% des suffrages.

12:58 - Contes : la situation fiscale relevée avant les municipales Alors que les taxes locales à Contes sont demeurés stables entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,79 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 211 900 euros environ. Un apport qui est loin des 1 736 560 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Contes a évolué pour se fixer à 27,16 % en 2024 (contre 12,66 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Contes s'est chiffrée à environ 655 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 649 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Francis Tujague à Contes La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Contes est particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin, Francis Tujague (Divers gauche) a creusé l'écart en totalisant 81,58% des bulletins. Derrière, Kareen Woignier (Les Républicains) a recueilli 10,86% des suffrages. Ce succès d'emblée de Francis Tujague a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Contes, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.