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19:17 - Élections municipales à Conteville : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Conteville façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,54% et une densité de population de 97 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (25,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 486 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,17%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,51%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,54%, comme à Conteville, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quelle est la place du RN à Conteville ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Conteville il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 34,87% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,65% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 29,50% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 51,37% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,00% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 44,89% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 53,45% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Kévin Mauvieux.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Conteville aux dernières élections ? En ce jour de municipales 2026 à Conteville, la mobilisation sera très observée. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait vu 38,53 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux un grand nombre d'électeurs. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 75,82 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais il est intéressant d'étudier l'évolution des législatives de 2022 à celles de 2024. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 48,73 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 66,39 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 49,93 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Conteville En juin 2024, les élections législatives à Conteville avaient propulsé aux avants-postes Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 44,89% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) avec 25,74%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Kévin Mauvieux culminant à 53,45% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous des Européennes précédemment à Conteville avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,00%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 17,18% des voix. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Dernière présidentielle à Conteville : les points à analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Conteville plébiscitaient Kévin Mauvieux (RN) avec 29,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Kévin Mauvieux virant de nouveau en tête avec 51,37% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Conteville qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,87% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,71%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,65% pour Marine Le Pen, contre 47,35% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Conteville s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Conteville En ce qui concerne la fiscalité locale de Conteville, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 516 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 363 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 32,48 % en 2024 (contre 12,24 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un panorama national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 20 360 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 97 040 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,70 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Conteville Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a 6 ans à Conteville ? Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes, laissant aux votants la possibilité de choisir plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Jeannette Devlieghere a obtenu une victoire avec 242 soutiens (96,41%). À la suite, Alexis Schnellbach a rassemblé 242 voix (96,41%). La troisième place est revenue à Antonio Dos Reis, s'adjugeant 242 suffrages (96,41%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin 2026 à Conteville, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient toutefois au passé.