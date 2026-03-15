Résultat municipale 2026 à Conteville (27210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Conteville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Conteville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Conteville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte LEMAUX
Bénédicte LEMAUX (12 élus) EXPERIENCE ET RENOUVEAU POUR CONTEVILLE 		266 52,26%
  • Bénédicte LEMAUX
  • Jean-Louis PETIT
  • Jeannette DEVLIEGHERE
  • Didier THOLMER
  • Alexandra PETITON
  • André BLOQUEL
  • Claire POUPIER
  • Joel PETIT
  • Gaelle CHARRON
  • Cedric HELIN
  • Megane SAINT-AUBIN
  • Stephan FERREIRA
Frank PHILIPPE
Frank PHILIPPE (3 élus) CONTEVILLE EN ACTION 		243 47,74%
  • Frank PHILIPPE
  • Géraldine LERILLE
  • Philippe BELLONCLE
Participation au scrutin Conteville
Taux de participation 66,88%
Taux d'abstention 33,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 517

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Conteville