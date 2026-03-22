Résultat de l'élection municipale 2026 à Contrexéville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Contrexéville

Le deuxième tour des élections municipales à Contrexéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Luc Gerecke
Luc Gerecke Divers
Contrexéville, Source d'Avenir
  • Luc Gerecke
  • Véronique Perussault
  • Jean-Marc Deluze
  • Marlène Dos Santos
  • Jean-Charles Dalia
  • Johanna Goulain
  • Axel Marin
  • Stéphanie Brenier
  • Pierre Burguera
  • Florence Galand-Reine
  • Romain Hebert
  • Anne-Sophie Lehmann
  • Daniel Fretz
  • Evelyne Capelli
  • Christian Desvignes
  • Muriel Moine
  • Marc Kereun
  • Norma Caruso-Martin
  • Antonio Alvariño-Purriños
  • Rebeka Hinschberger
  • Olivier Pillot
  • Martine Parisot
  • Rafael Peso
  • Corinne Tondi
Thierry Dané
Thierry Dané Divers
Vivre mieux Contréxeville
  • Thierry Dané
  • Nicole Oudot
  • Tanguy Maio
  • Sylvie Laurent
  • Sébastien Gillet
  • Charlène Aulon
  • Jacques Roman-Amat
  • Arlette Jaworski
  • David Reviriot
  • Alexia Thomas
  • Jean-Noël Pochetat
  • Rachel Etienne
  • Eric Derguy
  • Laetitia Volle
  • Pascal Millot
  • Lydia Pierron
  • Sylvain Oréal
  • Laetitia Piquard Giral
  • Sylvain Puccio
  • Cristina Nunes
  • Yoann Poulain
  • Sylviane François
  • Jean-Marie Henriot
  • Antoinette Humblot
Fabrice Georgin
Fabrice Georgin Divers
CONTREXÉVILLE C'EST VOUS
  • Fabrice Georgin
  • Françoise Pigenel
  • Mourad Benkhelfa
  • Maria Josefina Jales
  • Gabriel Perrin
  • Ana de Oliveira
  • Bertrand Marion
  • Maïté Siméant
  • Juan Martinez
  • Nadége Marchebois
  • Necim Malki
  • Anne Marie Coupas
  • Dominique Geny
  • Céline Vanden-Berghe
  • Jean-Michel Bertrand
  • Anthéa Lallement
  • Frédéric Oudot
  • Mathilde Sbuttoni
  • Théo Gaiddon
  • Valérie Martin
  • Mickael Kessler
  • Teresa Kubiak
  • Dylan Schreys
  • Maria De Lourdes Mendes
  • Carlos Cavalaria
Alain Henry
Alain Henry Divers
Agir ensemble pour Contrexéville
  • Alain Henry
  • Chantal Gerard
  • José Chutin
  • Nadine Hammerer
  • Costodio Mendes
  • Sylvette Claudel
  • Alain Jacquet
  • Jennifer Martelin
  • David Bouton
  • Nathalie Stegre
  • Gabriel Duchene
  • Marie-José Lordier
  • Thibaut Metz
  • Loréna Olry
  • Jean-Marc Fanel
  • Annie Baudouin
  • Michel Courtoisier
  • Mégane Fournier
  • Ludovic Marcoux
  • Maryse Lattraye
  • Sébastien Frattini
  • Danièle Parrain
  • Simon Bellamy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Contrexéville

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DANÉ
Thierry DANÉ (Ballotage) Vivre mieux Contréxeville 		352 27,52%
Fabrice GEORGIN
Fabrice GEORGIN (Ballotage) CONTREXÉVILLE C'EST VOUS 		342 26,74%
Alain HENRY
Alain HENRY (Ballotage) Agir ensemble pour Contrexéville 		294 22,99%
Luc GERECKE
Luc GERECKE (Ballotage) Contrexéville, Source d'Avenir 		291 22,75%
Participation au scrutin Contrexéville
Taux de participation 63,07%
Taux d'abstention 36,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 322

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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