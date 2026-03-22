Résultat de l'élection municipale 2026 à Contrexéville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Contrexéville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Contrexéville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Contrexéville.
L'actu des élections municipales 2026 à Contrexéville
11:47 - Un premier constat à Contrexéville avec les résultats du 1er tour
Thierry Dané a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Contrexéville la semaine dernière, avec 27,52 % des voix. Fabrice Georgin a pris la position de dauphin avec 26,74 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alain Henry s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Luc Gerecke a terminé avec 22,75 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Contrexéville, le vote a enregistré une participation de 63,07 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Contrexéville
Le deuxième tour des élections municipales à Contrexéville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Luc Gerecke
Divers
Contrexéville, Source d'Avenir
|
|
Thierry Dané
Divers
Vivre mieux Contréxeville
|
|
Fabrice Georgin
Divers
CONTREXÉVILLE C'EST VOUS
|
|
Alain Henry
Divers
Agir ensemble pour Contrexéville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Contrexéville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry DANÉ (Ballotage) Vivre mieux Contréxeville
|352
|27,52%
|Fabrice GEORGIN (Ballotage) CONTREXÉVILLE C'EST VOUS
|342
|26,74%
|Alain HENRY (Ballotage) Agir ensemble pour Contrexéville
|294
|22,99%
|Luc GERECKE (Ballotage) Contrexéville, Source d'Avenir
|291
|22,75%
|Participation au scrutin
|Contrexéville
|Taux de participation
|63,07%
|Taux d'abstention
|36,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|1 322
Source : ministère de l’Intérieur
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