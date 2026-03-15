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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Contrexéville : ce qu'il faut retenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Contrexéville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 196 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,72%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2 184 € par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1263 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,88% et d'une population immigrée de 10,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Contrexéville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,02% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Rassemblement national à Contrexéville : les données clés Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Contrexéville en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 34,56% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,03% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 22,96% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 48,44% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,86% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,12% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 53,23% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Sébastien Humbert.

16:58 - La commune de Contrexéville plutôt abstentionniste lors des élections En ce jour d'élection municipale à Contrexéville, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 57,72 % lors du premier tour (une proportion assez classique). 966 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'événement avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,13 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,92 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 37,23 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,50 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - En 2024, Contrexéville avait opté pour le centre Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Les Européennes de juin 2024 à Contrexéville avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,86%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,20% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Sébastien Humbert (Rassemblement National) en tête avec 47,12% au premier tour, devant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) avec 27,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sébastien Humbert culminant à 53,23% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Contrexéville : les résultats qu'il faut retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Contrexéville voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 34,56% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,21%. Le second tour validait ensuite ce premier round en livrant 59,03% pour Marine Le Pen, contre 40,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Contrexéville portaient leur choix sur Sébastien Humbert (RN) avec 22,96% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,56% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Contrexéville s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Les impôts locaux à Contrexéville : une tendance en hausse au cours des dernières années Du côté de la fiscalité de Contrexéville, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 1 603 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 866 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 49,22 % en 2024 (contre 10,34 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 50 400 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 920 000 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 20,49 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Luc Gerecke vainqueur de la dernière municipale à Contrexéville Les résultats des précédentes municipales à Contrexéville ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin à l'époque, Luc Gerecke a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 433 bulletins (47,37%). Sur la seconde marche, Thierry Dane a capté 314 bulletins valides (34,35%). Une distance marquée. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Luc Gerecke l'a finalement emporté avec 54,29% des bulletins, face à Thierry Dane qui a obtenu 45,70% des électeurs inscrits. Bien que Thierry Dane ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 106 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.