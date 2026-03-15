Résultat municipale 2026 à Contrexéville (88140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Contrexéville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Contrexéville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Contrexéville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DANÉ
Thierry DANÉ Vivre mieux Contréxeville 		352 27,52%
Fabrice GEORGIN
Fabrice GEORGIN CONTREXÉVILLE C'EST VOUS 		342 26,74%
Alain HENRY
Alain HENRY Agir ensemble pour Contrexéville 		294 22,99%
Luc GERECKE
Luc GERECKE Contrexéville, Source d'Avenir 		291 22,75%
Participation au scrutin Contrexéville
Taux de participation 63,07%
Taux d'abstention 36,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 322

Source : ministère de l’Intérieur

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