Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Corbas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corbas.
L'actu des élections municipales 2026 à Corbas
12:08 - Premier tour des municipales à Corbas : horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Corbas sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Corbas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Corbas
|Tête de listeListe
|
Alain Viollet
Liste divers gauche
Vivons Corbas
|
|
Benoit Eraclas
Liste divers droite
L'ALTERNATIVE POUR CORBAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Viollet (26 élus) Vivons corbas 2020-2026
|1 708
|54,27%
|
|Réjane Cloupet (7 élus) Corbas 2020 notre ville avenir
|1 439
|45,72%
|
|Participation au scrutin
|Corbas
|Taux de participation
|45,09%
|Taux d'abstention
|54,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 243
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Talbot (24 élus) Vivons corbas
|1 927
|44,26%
|
|Pascale Dehard (7 élus) Unis pour corbas
|1 709
|39,26%
|
|Philippe Tisserand (2 élus) Rassemblement pour corbas
|717
|16,47%
|
|Participation au scrutin
|Corbas
|Taux de participation
|63,09%
|Taux d'abstention
|36,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Nombre de votants
|4 457
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Talbot Vivons corbas
|1 785
|42,09%
|Pascale Dehard Unis pour corbas
|1 394
|32,87%
|Philippe Tisserand Rassemblement pour corbas
|1 061
|25,02%
|Participation au scrutin
|Corbas
|Taux de participation
|61,94%
|Taux d'abstention
|38,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|4 377
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