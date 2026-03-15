Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbas : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Corbas

Tête de listeListe
Alain Viollet
Alain Viollet Liste divers gauche
Vivons Corbas
  • Alain Viollet
  • Laurence Moulin
  • Eddie Brevalle
  • Nathalie Moreau
  • Eric Maillet
  • Souade Kaci
  • Michel Maltrait
  • Christine Nony
  • Vivien Gatchuesi Fegueng
  • Martine Bonnaud Djaffri
  • Yves Montangerand
  • Sandra Nony Dartigues
  • Romain Bery
  • Nathalie Puvilland
  • Didier Perreaut
  • Ingrid Greffet
  • Miguel Canovas
  • Brigitte Bietrix Lombardi
  • François Dartigues
  • Aurelie Villeneuve
  • Mamadou Diallo
  • Sarah Boumeddiene
  • Daniel Mompo
  • Nyla Maillet
  • Rayane Fseil
  • Claire Barthod Lafon
  • Ludovic Vidal
  • Marie Thiolas
  • Didier Vivian
  • Maud Descombes
  • Stéphan Rouchon
  • Hélène Legendre
  • Roger Vincent
Benoit Eraclas
Benoit Eraclas Liste divers droite
L'ALTERNATIVE POUR CORBAS
  • Benoit Eraclas
  • Sandra Gaussuin-Piskula
  • Lilian Morinon
  • Emilie Gourin
  • Sébastien Gille
  • Suzelle Oeuf
  • Alexis Lebedinsky
  • Stéphanie Martin
  • Alexandre Diot
  • Valérie Romero
  • Shuaib Sobratee
  • Angèle Cheguillaume
  • Jacques Gaillard
  • Patricia Blanchefleur
  • Jérémie Bricout
  • Stéphanie Raclet
  • Gilles Barret
  • Zubeyde Yagbasan
  • Nolan Brisoire
  • Nathalie Virginie Bridet
  • Guillaume Boucharlat
  • Liliane Sinacola
  • Michel Comoli
  • Laurie La Marca
  • Guy Pendaries
  • Danièle Digonnet
  • Kévin Hovasse
  • Myriam Panisset
  • Fabrice Labrousse
  • Sylviane Stretti
  • Patrick Peillon
  • Myriam Sellam
  • Julien Lepretre
  • Nathalie Arthaud
  • Joël Cas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Viollet
Alain Viollet (26 élus) Vivons corbas 2020-2026 		1 708 54,27%
  • Alain Viollet
  • Laurence Moulin
  • Eddie Brevalle
  • Véronique Giromagny
  • Florent Rivoire
  • Dominique Babe
  • Claude Colin
  • Christiane Puthod
  • Eric Maillet
  • Souade Kaci
  • Michel Maltrait
  • Nathalie Rene
  • Alain Legras
  • Saliha Medjgal
  • Yves Montangerand
  • Christine Nony
  • Christophe Malmazet
  • Nathalie Puvilland
  • Vivien Gatchuesi Fegueng
  • Sylvie Julien
  • Thierry Haon
  • Marie Thiolas
  • François Dartigues
  • Aurelie Villeneuve
  • Clément Guery
  • Mylène Rouchouse-Pouget
Réjane Cloupet
Réjane Cloupet (7 élus) Corbas 2020 notre ville avenir 		1 439 45,72%
  • Réjane Cloupet
  • Thierry Mollaret
  • Annie Berton
  • Guy Pendaries
  • Muriel Peillon
  • Joël Cas
  • Sylviane Stretti
Participation au scrutin Corbas
Taux de participation 45,09%
Taux d'abstention 54,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 243

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Talbot
Jean-Claude Talbot (24 élus) Vivons corbas 		1 927 44,26%
  • Jean-Claude Talbot
  • Martine Bonnaud
  • Thierry Butin
  • Dominique Babe
  • Claude Colin
  • Danièle Potiron
  • Eddie Brévalle
  • Véronique Giromagny
  • Thierry Haon
  • Laurence Moulin
  • Alain Viollet
  • Christiane Puthod
  • Alain Legras
  • Chantal Rubio
  • Florent Rivoire
  • Marie-Claire Darier
  • Michel Maltrait
  • Souade Kaci
  • Gérard Potiron
  • Eliane Leon Ballesteros
  • Yves Montangerand
  • Cécile Tournier
  • Eric Maillet
  • Céline Barioz
Pascale Dehard
Pascale Dehard (7 élus) Unis pour corbas 		1 709 39,26%
  • Pascale Dehard
  • Lilian Morinon
  • Chantal Derossi
  • Joël Cas
  • Annie Berton
  • Patrick Poncet
  • Muriel Peillon
Philippe Tisserand
Philippe Tisserand (2 élus) Rassemblement pour corbas 		717 16,47%
  • Philippe Tisserand
  • Sylvaine Payet-Bernoud
Participation au scrutin Corbas
Taux de participation 63,09%
Taux d'abstention 36,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 4 457

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Talbot
Jean-Claude Talbot Vivons corbas 		1 785 42,09%
Pascale Dehard
Pascale Dehard Unis pour corbas 		1 394 32,87%
Philippe Tisserand
Philippe Tisserand Rassemblement pour corbas 		1 061 25,02%
Participation au scrutin Corbas
Taux de participation 61,94%
Taux d'abstention 38,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 4 377

Villes voisines de Corbas

En savoir plus sur Corbas