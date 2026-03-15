Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbas : les infos en direct

Programme de Alain Viollet à Corbas (Vivons Corbas)

Sécurité et prévention

La sécurité est une priorité pour la commune de Corbas, avec des mesures concrètes telles que l'augmentation des effectifs de la police municipale. Un système de vidéosurveillance sera également étendu pour améliorer la sécurité publique. Des initiatives de prévention active visent à lutter contre la délinquance juvénile et à renforcer la sécurité routière.

Cadre de vie

Le maintien de la ceinture verte autour de Corbas est essentiel pour préserver l'environnement local. La redynamisation des commerces et du centre-ville est également une priorité pour améliorer le cadre de vie des habitants. De plus, des projets de mobilité en lien avec la Métropole visent à favoriser les modes de transport doux.

Santé et social

Des actions sont mises en place pour améliorer l'accès aux soins à Corbas, notamment par l'aide à l'installation de nouveaux médecins. La création d'une commission participative sur l'accessibilité et l'inclusion montre un engagement fort envers les personnes en situation de handicap. Des initiatives de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et le soutien aux personnes LGBT+ sont également prévues.

Vie associative et culture

La vie associative est au cœur des préoccupations, avec la création d'un service municipal dédié pour soutenir les initiatives locales. Des événements culturels, tels que des concerts et des festivités, seront amplifiés pour renforcer le lien social. La construction d'un espace événementiel et d'une piste d'athlétisme vise à favoriser les activités sportives et culturelles dans la commune.