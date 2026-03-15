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19:21 - Corbas : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Corbas, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,09%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 5260 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,99%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Corbas mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,74% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Un Rassemblement national fermement enraciné à Corbas Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Corbas il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,80% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,58% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 28,23% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Corbas comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 36,10% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,72% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 55,70% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Idir Boumertit.

16:58 - Résultats électoraux à Corbas : le point sur la participation En ce jour de municipale à Corbas, l'abstention sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 54,91 % des inscrits (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que sévissait la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 21,43 % des citoyens en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 52,23 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,07 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,09 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Corbas ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Corbas, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,10%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Corbas soutenaient en priorité Cédric Mermet (Rassemblement National) avec 41,72% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cédric Mermet culminant à 55,70% des votes sur place. La situation politique de Corbas a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Corbas : des suffrages éminemment tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Corbas accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,19%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 26,80%. Lors de la finale de l'élection à Corbas, les électeurs accordaient 55,42% pour Emmanuel Macron, contre 44,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Corbas soutenaient en priorité Yves Blein (Ensemble !) avec 33,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,93%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Corbas comme une place forte du courant central.

12:58 - Municipales à Corbas : des impôts en hausse au cœur de la campagne Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Corbas, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,29 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 49 080 € la même année, bien en deçà des quelque 2,32948 millions d'euros (2 329 480 € très exactement) récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Corbas atteint désormais 26,06 % en 2024 (contre 15,03 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Corbas s'est chiffrée à environ 1 484 euros en 2024 contre 1 215 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Corbas ? Les résultats des précédentes élections municipales à Corbas ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour, Alain Viollet (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 54,27% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Réjane Cloupet (Les Républicains) a engrangé 1 439 suffrages en sa faveur (45,72%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Viollet a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Corbas, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour ébranler cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.