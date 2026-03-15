Résultat municipale 2026 à Corbas (69960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoit ERACLAS
Benoit ERACLAS (26 élus) L'ALTERNATIVE POUR CORBAS 		2 480 55,52%
  • Benoit ERACLAS
  • Sandra GAUSSUIN-PISKULA
  • Lilian MORINON
  • Emilie GOURIN
  • Sébastien GILLE
  • Suzelle OEUF
  • Alexis LEBEDINSKY
  • Stéphanie MARTIN
  • Alexandre DIOT
  • Valérie ROMERO
  • Shuaib SOBRATEE
  • Angèle CHEGUILLAUME
  • Jacques GAILLARD
  • Patricia BLANCHEFLEUR
  • Jérémie BRICOUT
  • Stéphanie RACLET
  • Gilles BARRET
  • Zubeyde YAGBASAN
  • Nolan BRISOIRE
  • Nathalie Virginie BRIDET
  • Guillaume BOUCHARLAT
  • Liliane SINACOLA
  • Michel COMOLI
  • Laurie LA MARCA
  • Guy PENDARIES
  • Danièle DIGONNET
Alain VIOLLET
Alain VIOLLET (7 élus) Vivons Corbas 		1 987 44,48%
  • Alain VIOLLET
  • Laurence MOULIN
  • Eddie BREVALLE
  • Nathalie MOREAU
  • Eric MAILLET
  • Souade KACI
  • Michel MALTRAIT
Participation au scrutin Corbas
Taux de participation 63,17%
Taux d'abstention 36,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 4 582

Source : ministère de l’Intérieur

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