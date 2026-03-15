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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Corbehem : ce qu'il faut retenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Corbehem, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 268 habitants répartis dans 938 logements, cette ville présente une densité de 872 hab/km². Ses 73 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,80%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,54% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 212 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. Corbehem incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Corbehem aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Corbehem en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 45,88% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 65,94% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 46,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 64,77% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 61,78% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 63,33% pour le parti d'extrême droite. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Corbehem au crible Il y a six ans, le premier round des élections municipales à Corbehem avait été marqué par une abstention de 48,61 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 51,39 %), la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche élevé à 24,53 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 56,56 % en 2022 à seulement 35,20 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 48,28 % (contre 48,51 % en France). L'observation de ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Corbehem comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Corbehem, ce facteur jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Corbehem ? Les législatives à Corbehem du printemps 2024, plaçaient Emmanuel Blairy (Rassemblement National) en tête avec 63,33% au premier tour, devant Jean-Michel Sauvage (Union de la gauche) avec 13,54%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le sujet sans hésitation dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Corbehem avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (61,78%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,95% des suffrages. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Les électeurs de Corbehem avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Corbehem accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (RN) avec 46,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 64,77% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Corbehem quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 45,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,51%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,94% pour Marine Le Pen, contre 34,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Corbehem dessine ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Et si l'élection à Corbehem se jouait sur la fiscalité ? Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Corbehem, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,62 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 10 720 € la même année. Une somme loin des 246 010 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Corbehem atteint désormais 38,81 % en 2024 (contre 16,55 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corbehem a représenté environ 453 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 372 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Corbehem ? À Corbehem, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Dominique Bertout a décroché la pole position en totalisant 75,03% des voix. À sa poursuite, Eric Morelle a capté 187 bulletins valides (24,96%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Dominique Bertout a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Corbehem, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante représentera une tâche colossale pour le camp adverse ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.