Résultat municipale 2026 à Corbehem (62112) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbehem a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbehem, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbehem [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BERTOUT
Dominique BERTOUT (17 élus) CORBEHEM AVENIR 		756 72,69%
  • Dominique BERTOUT
  • Isabelle VITTE
  • Joël GROLEZ
  • Gersande PEREZ
  • Laurent JOUVENAUX
  • Catherine MORELLE
  • Jean-Michel CLOQUET
  • Hélène LINQUETTE
  • Loîc DELOBEL
  • Justine DOYEN
  • Christophe SOUDEIX
  • Nadine JOUVENAUX
  • Jean-Claude BARBET
  • Lydia MITERNIQUE
  • David POLONI
  • Agnès BRAIZET
  • Cédric TABARY
André-Jean HERMANT
André-Jean HERMANT (2 élus) CORBEHEM ENSEMBLE 		284 27,31%
  • André-Jean HERMANT
  • Pauline CARIDROIT
Participation au scrutin Corbehem
Taux de participation 64,76%
Taux d'abstention 35,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 1 053

Source : ministère de l’Intérieur

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