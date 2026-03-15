Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Corbeil-Essonnes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corbeil-Essonnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Corbeil-Essonnes
12:08 - Les municipales à Corbeil-Essonnes ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste des candidats à Corbeil-Essonnes. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Corbeil-Essonnes sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cette page affichera les résultats du premier tour à Corbeil-Essonnes dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes
|Tête de listeListe
|
Samira Ketfi
Liste divers droite
RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
|
|
Bruno Piriou
Liste d'union à gauche
Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
|
|
Ameth Ndiaye
Liste Divers
UFCE - REUNIR MA VILLE
|
|
Jean-François Bayle
Liste divers droite
Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes
|
|
Jean Camonin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Piriou (34 élus) Corbeil-essonnes notre ville vivement le printemps 2020!
|3 661
|48,53%
|
|Jean-Pierre Bechter (10 élus) J'aime corbeil-essonnes avec energie et proximite
|3 257
|43,17%
|
|Jean-Luc Raymond (1 élu) Dessinons ensemble corbeil-essonnes
|625
|8,28%
|
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|34,10%
|Taux d'abstention
|65,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 791
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Piriou Corbeil essonnes notre ville - vivement le printemps 2020 !
|2 327
|34,06%
|Jean-Pierre Bechter J'aime corbeil-essonnes
|2 077
|30,40%
|Jean-François Bayle Energie et proximite pour corbeil-essonnes
|1 099
|16,08%
|Jean-Luc Raymond Dessinons ensemble corbeil-essonnes
|707
|10,34%
|Martine Soavi Corbeil-essonnes de toutes nos forces
|448
|6,55%
|Jean Camonin Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|173
|2,53%
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|31,08%
|Taux d'abstention
|68,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 085
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bechter (34 élus) Jean-pierre bechter le maire de tous les corbeil essonnois
|6 445
|56,52%
|
|Bruno Piriou (9 élus) La cle du changement, c'est vous!
|4 958
|43,47%
|
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|52,26%
|Taux d'abstention
|47,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,35%
|Nombre de votants
|12 047
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Bechter Jean-pierre bechter le maire de tous les corbeil essonnois
|4 838
|45,47%
|Bruno Piriou La richesse de corbeil-essonnes c'est vous, vivement le printemps de corbeil-essonnes
|2 376
|22,33%
|Carlos Da Silva Rassemblons-nous pour corbeil-essonnes
|2 250
|21,14%
|Martine Soavi Corbeil essonnes de toutes nos forces
|502
|4,71%
|Mohamed Chabbi Corbeil-essonnes plurielle
|363
|3,41%
|Jean Camonin Lutte ouvriere faire entendre le camp de travailleurs
|310
|2,91%
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|48,72%
|Taux d'abstention
|51,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,26%
|Nombre de votants
|11 230
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