Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes

Tête de listeListe
Samira Ketfi
Samira Ketfi Liste divers droite
RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
  • Samira Ketfi
  • Carlos Domingues
  • Valérie Melnik
  • Eric Breton
  • Syhem Talbi
  • Dimitri Valentin
  • Astou Lalami-Diakhité
  • Volkan Aykut
  • Sylvie Capron
  • Frédéric Morel
  • Khadija Ziadi
  • Ahmed El Yaakoubi
  • Irène Normand
  • Nicolas Delenne
  • Malissa Larous
  • Baha Boudhaouia
  • Imane El Zraouch
  • Stéphane Raulet
  • Pascaline Vandenheede
  • Saïd Elhoujjaji
  • Corinne Loumi
  • Stéphane Marc
  • Férial Kouchit
  • Azdine Ouis
  • Esther Tohouenou
  • Roger Bongeli
  • Sandrine Michaud
  • Pierre Uystpruyst
  • Ngamé Sakho
  • Ludovic Chevreau-Della Vecchia
  • Isabelle Solaz Munoz
  • Sofiane Terbaoui
  • Nora Omiri
  • Joël Ebellé Ndamé
  • Rilana Zerbib
  • Christophe Montigneaux
  • Magali Lanier
  • Jacques Sinnaeve
  • Marie-Isabelle Fèvre
  • Eric Gaugain
  • Béatrice Louise
  • Thierry Philipps
  • Laura Bouyssou
  • Stéphane Gadeau
  • Astrid Boireau
  • Didier Vernel
  • Leïla Derdeb
Bruno Piriou
Bruno Piriou Liste d'union à gauche
Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
  • Bruno Piriou
  • Martine Soavi
  • Oscar Segura
  • Fadila Chourfi
  • Moussa Sakho
  • Noura El Boujadi
  • Fayçal Regragui
  • Elsa Toure
  • Frederic Pyot
  • Pascale Prigent
  • Jeremy Dufour
  • Hélène Pavamani
  • Sylvain Renard
  • Virginie Dos Santos
  • Ludovic Georges
  • Italia Riggio
  • Clotaire Bouanzi
  • Monia Aissa
  • Michel Nouaille
  • Gwladys Moutsoukou
  • Samir Alioua
  • Flore Droguet
  • Francis Arnould-Laurent
  • Stellann Lacote
  • Hervé Jacq
  • Claire Jubin
  • Hichem Boukoubaa
  • Sehrish Nisar
  • Adolfo Goncalves
  • Aïchata Toure
  • Maxime Podolak
  • Rania Yakan
  • Jeremy Niquet
  • Alama Jellad
  • Florent Soulié
  • Lena Saïdani
  • Celaleddin Caybasi
  • Khadija Bourga
  • Joseph Combis
  • Safia Louze
  • Stephane Bloch
  • Fatima Lallemand
  • Alexandre Maquestiau
  • Aurelie Monfils
  • Philippe Brosse
  • Sylvie Dayani
  • Jacques Picard
Ameth Ndiaye
Ameth Ndiaye Liste Divers
UFCE - REUNIR MA VILLE
  • Ameth Ndiaye
  • Assa Doucouré
  • Mohamed Chabbi
  • Nelly Bombot
  • Daniel Haddab
  • Fatoumata Sylla
  • Hakan Kahraman
  • Nadia Rachad
  • Guy-Walter Dia Njoh
  • Murielle Sako
  • Sergio Milheiro
  • Hatoumata Doucouré
  • Moussa Diallo
  • Yamina Echaoui
  • Thomas Makari
  • Khady Wane
  • Salim Barkati
  • Mathilde Fortems
  • Moustapha Koné
  • Jasmine Vincent
  • Ibra Ndiaye
  • Rozenn Jellad
  • Lysias Lecourage
  • Delphine Mampasi Bieri
  • Bakali Ebengo
  • Patricia Toure
  • Chakour Abdallah Ali
  • Adelina Bassoka
  • Abderrahmane Ilabi
  • Maryam Wane
  • Abdoulaye Dia Njoh
  • Manuela Ekedy Mbimbe
  • Paul Camara
  • Maro Diakhite
  • Meye Doukanssi
  • Yasmina Mami
  • Abdoulaye Ndiaye
  • Leana Ekedy Mbimbe
  • Adama Sow
  • Ndeye Salla Dia
  • El Hadji Demba Doucoure
  • Rachel Dje
  • Abdoulaye Traore
  • Mireille Marie-Joseph
  • Naideer Jellad
Jean-François Bayle
Jean-François Bayle Liste divers droite
Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes
  • Jean-François Bayle
  • Frédérique Garcia-Ferracci
  • Alexandre Marin
  • Aline Broguet
  • Rachid El Jide
  • Martine Bouin
  • Jean-Luc Combrisson
  • Paula Alves de Barros
  • Moussa Aboudou
  • Lidia Blanchard
  • Necati Yilmaz
  • Annie Malitte
  • Alain Gaine
  • Peggy Le Roy
  • Franck Pinon
  • Patricia Kousso Bernier
  • Jean Baudon
  • Evelyne Michel
  • Aboubacar Djiba
  • Ines Amoura
  • Tarik Mechani
  • Coline Bouin-Ezzine
  • Lassana Goundiam
  • Marie-Josée Queiros Rocha
  • Pierre-Marie Guenego
  • Andrada Danescu
  • Corentin Manse
  • Muriel Series
  • Sebastien Collin
  • Dominique Siedlecki
  • Liam Bogaert
  • Aurore Perez
  • Jean-Claude Berru
  • Severine Cariou
  • Kévin Cilencieux
  • Elodie Buge
  • Christian Euzebio
  • Corinne Delaire
  • Mikael Polat
  • Elisabeth Goubet
  • Tahar Benchiker
  • Amina Lamer
  • Bruno Balaguette
  • Danielle Pfeifer
  • Jean-Luc Pilllement
  • Beatrice Lepage
  • Jean-Pierre Chevalier
Jean Camonin
Jean Camonin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean Camonin
  • Chantal Duboulay
  • Olivier Lebreton
  • Joëlle Venot
  • Miguel Lopez Gonzalez
  • Elisabeth Müller
  • Sylvain Faucher
  • Gilda Bittoun
  • Dominique Olivier
  • Soued Tabet-Aoul
  • Boubacar Camara
  • Lise Bazinet
  • Madjid Parent
  • Céline Arnefaud
  • François Moindron
  • Sylvie Mên
  • Claude Rakotoarisoa
  • Odile Rofort
  • Jean-Louis Chelin
  • Marilène Claire
  • Karim Bakil
  • Manuela Do Vale Ferreira
  • Luc Rodriguez
  • Josiane Magaud
  • Aly Touré
  • Ghislaine Zajac
  • Jérémy Auvray
  • Gisèle Ducornet
  • Ahmed Amrani
  • Maria Moreira Da Costa
  • Philippe Hervineau
  • Véronique Sonnier
  • Pierre Wognin
  • Zahra Essaadi
  • Marouane Boubtane
  • Christina Virginius
  • Emmanuel Glandières
  • Ketty Adelaïde
  • Rivo Rakotomanana
  • Stéphanie Couval
  • Thierry Lemarchand
  • Estée Présent
  • André Maillard
  • Luciane Techer
  • Henri Tarrega

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Piriou
Bruno Piriou (34 élus) Corbeil-essonnes notre ville vivement le printemps 2020! 		3 661 48,53%
  • Bruno Piriou
  • Martine Soavi
  • Oumar Dramé
  • Elsa Touré
  • Michel Nouaille
  • Assa Doucoure
  • Jacques Picard
  • Fadila Chourfi
  • Reynal Jourdin
  • Safia Louze
  • Oscar Segura
  • Pascale Prigent
  • Pierrick Gauthereau
  • Ramata Tandjigora
  • Frédéric Pyot
  • Italia Riggio
  • Hichem Boukoubaa
  • Françoise Lopez
  • Sylvain Renard
  • Sylvie Dayani
  • Arnaud Duverne
  • Claire Jubin
  • Clotaire Bouanzi
  • Hélène Pavamani
  • Francis Arnould-Laurent
  • Clémence Bigarnet
  • Daniel Le Guay
  • Monia Aissa
  • Frédéric Bourges
  • Diana Dos Santos Rumor
  • Maxime Podolak
  • Alana Jellad
  • Hervé Jacq
  • Fatima Lallemand
Jean-Pierre Bechter
Jean-Pierre Bechter (10 élus) J'aime corbeil-essonnes avec energie et proximite 		3 257 43,17%
  • Jean-Pierre Bechter
  • Frédérique Garcia
  • Jean-François Bayle
  • Samira Ketfi
  • Eric Breton
  • Sylvie Capron
  • Alexandre Marin
  • Pascaline Vandenheede
  • Volkan Aykut
  • Annie Malitte
Jean-Luc Raymond
Jean-Luc Raymond (1 élu) Dessinons ensemble corbeil-essonnes 		625 8,28%
  • Jean-Luc Raymond
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 34,10%
Taux d'abstention 65,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 791

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Piriou
Bruno Piriou Corbeil essonnes notre ville - vivement le printemps 2020 ! 		2 327 34,06%
Jean-Pierre Bechter
Jean-Pierre Bechter J'aime corbeil-essonnes 		2 077 30,40%
Jean-François Bayle
Jean-François Bayle Energie et proximite pour corbeil-essonnes 		1 099 16,08%
Jean-Luc Raymond
Jean-Luc Raymond Dessinons ensemble corbeil-essonnes 		707 10,34%
Martine Soavi
Martine Soavi Corbeil-essonnes de toutes nos forces 		448 6,55%
Jean Camonin
Jean Camonin Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		173 2,53%
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 31,08%
Taux d'abstention 68,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 085

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bechter
Jean-Pierre Bechter (34 élus) Jean-pierre bechter le maire de tous les corbeil essonnois 		6 445 56,52%
  • Jean-Pierre Bechter
  • Sylvie Machado Boalhosa
  • Jean Michel Fritz
  • Nathalie Bausivoir
  • Sylvain Dantu
  • Frederique Garcia
  • Jean-François Bayle
  • Soraya Khediri
  • Redanga Ngaibona
  • Martine Bouin
  • Regis Caudron
  • Tracy Keita
  • Volkan Aykut
  • Pascaline Vandenheede
  • Eric Breton
  • Germaine Deruel
  • Denis Layreau
  • Sylvie Capron
  • Jean Bedu
  • Jessica Madaleno
  • Azdine Ouis
  • Anne-Marie Berland
  • Régis Guillet
  • Elise Kabay
  • Alain Carpentier
  • Mariama Assoumani
  • Alexandre Marin
  • Irèle Normand
  • Yacine Amer
  • Annie Malitte
  • Ahmed El Yaakoubi
  • Nadine Olsen
  • Saint-Andre Trovato
  • Denise Doucet
Bruno Piriou
Bruno Piriou (9 élus) La cle du changement, c'est vous! 		4 958 43,47%
  • Bruno Piriou
  • Faten Subhi
  • Thierry Fournier
  • Carla Dugault
  • Jérôme Brezillon
  • Pascale Prigent
  • Farid Messaoui
  • Marie-Anne Bachelerie
  • Ulysse Rabate
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 52,26%
Taux d'abstention 47,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,35%
Nombre de votants 12 047

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Bechter
Jean-Pierre Bechter Jean-pierre bechter le maire de tous les corbeil essonnois 		4 838 45,47%
Bruno Piriou
Bruno Piriou La richesse de corbeil-essonnes c'est vous, vivement le printemps de corbeil-essonnes 		2 376 22,33%
Carlos Da Silva
Carlos Da Silva Rassemblons-nous pour corbeil-essonnes 		2 250 21,14%
Martine Soavi
Martine Soavi Corbeil essonnes de toutes nos forces 		502 4,71%
Mohamed Chabbi
Mohamed Chabbi Corbeil-essonnes plurielle 		363 3,41%
Jean Camonin
Jean Camonin Lutte ouvriere faire entendre le camp de travailleurs 		310 2,91%
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 48,72%
Taux d'abstention 51,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,26%
Nombre de votants 11 230

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