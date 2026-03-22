Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Corbeil-Essonnes

Le deuxième tour des élections municipales à Corbeil-Essonnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Samira Ketfi
Samira Ketfi Liste divers droite
RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
  • Samira Ketfi
  • Alexandre Marin
  • Valérie Melnik
  • Eric Breton
  • Aline Broguet
  • Carlos Domingues
  • Astou Lalami-Diakhité
  • Volkan Aykut
  • Pascaline Vandenheede
  • Rachid El Jide
  • Khadija Ziadi
  • Dimitri Valentin
  • Martine Bouin
  • Ahmed El Yaakoubi
  • Malissa Larous
  • Stéphane Marc
  • Imane El Zraouch
  • Frédéric Morel
  • Sylvie Capron
  • Nicolas Delenne
  • Corinne Loumi
  • Baha Boudhaouia
  • Férial Kouchit
  • Saïd Elhoujjaji
  • Esther Tohouenou
  • Azdine Ouis
  • Syhem Talbi
  • Jean Baudon
  • Ines Amoura
  • Stéphane Raulet
  • Ngamé Sakho
  • Roger Bongeli
  • Nora Omiri
  • Sofiane Terbaoui
  • Paula Alves de Barros
  • Pierre-Marie Guenego
  • Rilana Zerbib
  • Joël Ebellé Ndamé
  • Magali Lanier
  • Jacques Sinnaeve
  • Sandrine Michaud
  • Eric Gaugain
  • Laura Bouyssou
  • Stéphane Gadeau
  • Astrid Boireau
  • Didier Vernel
  • Leïla Derdeb
Bruno Piriou
Bruno Piriou Liste d'union à gauche
Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
  • Bruno Piriou
  • Martine Soavi
  • Ameth Ndiaye
  • Nelly Bombot
  • Moussa Sakho
  • Fatoumata Sylla
  • Fayçal Regragui
  • Elsa Touré
  • Frédéric Pyot
  • Pascale Prigent
  • Mohamed Chabbi
  • Hélène Pavamani
  • Ludovic Georges
  • Gwladys Moutsoukou
  • Samir Alioua
  • Noura El Boujadi
  • Oscar Segura
  • Flore Droguet
  • Hichem Boukoubaa
  • Italia Riggio
  • Michel Nouaille
  • Rania Yakan
  • Francis Arnould-Laurent
  • Sehrish Nisar
  • Celaleddin Caybasi
  • Claire Jubin
  • Maxime Podolak
  • Monia Aissa
  • Clotaire Bouanzi
  • Virginie Dos Santos
  • Florent Soulié
  • Fadila Chourfi
  • Adolfo Goncalves
  • Alama Jellad
  • Jeremy Niquet
  • Lena Saïdani
  • Daniel Haddab
  • Khadija Bourga
  • Sylvain Renard
  • Safia Louze
  • Stephane Bloch
  • Fatima Lallemand
  • Alexandre Maquestiau
  • Aurelie Monfils
  • Philippe Brosse
  • Sylvie Dayani
  • Jacques Picard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes

Tête de listeListe Voix % des voix
Samira KETFI
Samira KETFI (Ballotage) RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR ! 		3 888 39,71%
Bruno PIRIOU
Bruno PIRIOU (Ballotage) Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble 		3 015 30,79%
Jean-François BAYLE
Jean-François BAYLE (Ballotage) Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes 		1 982 20,24%
Ameth NDIAYE
Ameth NDIAYE UFCE - REUNIR MA VILLE 		600 6,13%
Jean CAMONIN
Jean CAMONIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		307 3,14%
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 49,13%
Taux d'abstention 50,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 10 107

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Corbeil-Essonnes

En savoir plus sur Corbeil-Essonnes