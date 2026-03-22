Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Corbeil-Essonnes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corbeil-Essonnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Corbeil-Essonnes
11:51 - Un premier constat à Corbeil-Essonnes avec les résultats du 1er tour
Samira Ketfi (Divers droite) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes la semaine dernière, avec 39,71 % des votes. Ensuite, Bruno Piriou (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 30,79 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-François Bayle, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Ameth Ndiaye a récolté 6,13 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Du côté de la mobilisation à Corbeil-Essonnes, le rendez-vous électoral a vu 49,13 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Corbeil-Essonnes
Le deuxième tour des élections municipales à Corbeil-Essonnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Samira Ketfi
Liste divers droite
RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
|
|
Bruno Piriou
Liste d'union à gauche
Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samira KETFI (Ballotage) RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
|3 888
|39,71%
|Bruno PIRIOU (Ballotage) Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
|3 015
|30,79%
|Jean-François BAYLE (Ballotage) Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes
|1 982
|20,24%
|Ameth NDIAYE UFCE - REUNIR MA VILLE
|600
|6,13%
|Jean CAMONIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|307
|3,14%
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|49,13%
|Taux d'abstention
|50,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|10 107
Source : ministère de l’Intérieur
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