Résultat municipale 2026 à Corbeil-Essonnes (91100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbeil-Essonnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbeil-Essonnes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samira KETFI RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR !
|3 888
|39,71%
|Bruno PIRIOU Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble
|3 015
|30,79%
|Jean-François BAYLE Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes
|1 982
|20,24%
|Ameth NDIAYE UFCE - REUNIR MA VILLE
|600
|6,13%
|Jean CAMONIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|307
|3,14%
|Participation au scrutin
|Corbeil-Essonnes
|Taux de participation
|49,13%
|Taux d'abstention
|50,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|10 107
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Corbeil-Essonnes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Corbeil-Essonnes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Corbeil-Essonnes
19:21 - Démographie et politique à Corbeil-Essonnes, un lien étroit
A mi-chemin des municipales, Corbeil-Essonnes émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 53 712 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 820 entreprises, Corbeil-Essonnes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (65,61%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Corbeil-Essonnes forme une communauté diversifiée, avec ses 14 363 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 45,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1937,99 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Corbeil-Essonnes, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Corbeil-Essonnes
Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Corbeil-Essonnes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,85% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,63% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 15,02% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Corbeil-Essonnes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,16% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,78% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,72% le dimanche suivant.
16:58 - Corbeil-Essonnes : 68,92 % d'abstention à la dernière élection municipale
Dans le cadre de la municipale à Corbeil-Essonnes, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 68,92 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 31,08 %) alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans le pays. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 33,98 % dans la ville (66,02 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 63,17 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 45,21 %, loin des 64,79 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Corbeil-Essonnes comme une contrée distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.
15:59 - Il y a deux ans, Corbeil-Essonnes a choisi le centre
Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Corbeil-Essonnes avait vu s'imposer la liste de Manon Aubry (33,96%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 24,16% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Corbeil-Essonnes avaient ensuite placé en tête Farida Amrani (Union de la gauche) avec 53,06% au premier tour, devant Thiebauld Vega (Rassemblement National) avec 23,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Farida Amrani culminant à 57,91% des suffrages exprimés localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Corbeil-Essonnes il y a 4 ans ?
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Corbeil-Essonnes privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (45,98%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 18,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,37% pour Emmanuel Macron, contre 35,63% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Corbeil-Essonnes portaient leur choix sur Farida Amrani (Nupes) avec 42,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.
12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Corbeil-Essonnes
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Corbeil-Essonnes, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,72 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 841 200 euros. Une recette bien loin des 12 291 440 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Corbeil-Essonnes a évolué pour se fixer à près de 43,75 % en 2024 (contre 22,84 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corbeil-Essonnes a représenté environ 1 173 euros en 2024 (contre 995 € en 2020).
11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Corbeil-Essonnes
Les résultats des précédentes élections municipales à Corbeil-Essonnes ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Bruno Piriou (Divers) a fait la course en tête en obtenant 2 327 bulletins (34,06%). En deuxième position, Jean-Pierre Bechter (Divers droite) a engrangé 30,40% des suffrages. La troisième place est revenue à Jean-François Bayle (Divers droite), avec 1 099 voix (16,08%). Le léger gap dans le groupe de tête instaurait un second tour serré. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Bruno Piriou l'a finalement emporté avec 3 661 voix (48,53%), face à Jean-Pierre Bechter rassemblant 43,17% des électeurs et Jean-Luc Raymond avec 8,28% des votes. Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des partisans des listes de gauche, ajoutant 1 334 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Corbeil-Essonnes ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste des candidats à Corbeil-Essonnes. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Corbeil-Essonnes sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cette page affichera les résultats du premier tour à Corbeil-Essonnes dès 20h.
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