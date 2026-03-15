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19:21 - Démographie et politique à Corbeil-Essonnes, un lien étroit A mi-chemin des municipales, Corbeil-Essonnes émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 53 712 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 820 entreprises, Corbeil-Essonnes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (65,61%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Corbeil-Essonnes forme une communauté diversifiée, avec ses 14 363 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 45,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1937,99 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Corbeil-Essonnes, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Corbeil-Essonnes Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Corbeil-Essonnes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,85% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,63% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 15,02% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Corbeil-Essonnes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,16% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,78% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 23,72% le dimanche suivant.

16:58 - Corbeil-Essonnes : 68,92 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de la municipale à Corbeil-Essonnes, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 68,92 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 31,08 %) alors que l'épidémie de Covid semait le doute dans le pays. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 33,98 % dans la ville (66,02 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 63,17 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 45,21 %, loin des 64,79 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Corbeil-Essonnes comme une contrée distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Corbeil-Essonnes a choisi le centre Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Corbeil-Essonnes avait vu s'imposer la liste de Manon Aubry (33,96%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 24,16% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Corbeil-Essonnes avaient ensuite placé en tête Farida Amrani (Union de la gauche) avec 53,06% au premier tour, devant Thiebauld Vega (Rassemblement National) avec 23,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Farida Amrani culminant à 57,91% des suffrages exprimés localement. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Corbeil-Essonnes il y a 4 ans ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Corbeil-Essonnes privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (45,98%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 18,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,37% pour Emmanuel Macron, contre 35,63% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Corbeil-Essonnes portaient leur choix sur Farida Amrani (Nupes) avec 42,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Corbeil-Essonnes Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Corbeil-Essonnes, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,72 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 841 200 euros. Une recette bien loin des 12 291 440 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Corbeil-Essonnes a évolué pour se fixer à près de 43,75 % en 2024 (contre 22,84 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corbeil-Essonnes a représenté environ 1 173 euros en 2024 (contre 995 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Corbeil-Essonnes Les résultats des précédentes élections municipales à Corbeil-Essonnes ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Bruno Piriou (Divers) a fait la course en tête en obtenant 2 327 bulletins (34,06%). En deuxième position, Jean-Pierre Bechter (Divers droite) a engrangé 30,40% des suffrages. La troisième place est revenue à Jean-François Bayle (Divers droite), avec 1 099 voix (16,08%). Le léger gap dans le groupe de tête instaurait un second tour serré. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Bruno Piriou l'a finalement emporté avec 3 661 voix (48,53%), face à Jean-Pierre Bechter rassemblant 43,17% des électeurs et Jean-Luc Raymond avec 8,28% des votes. Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité du transfert des voix des partisans des listes de gauche, ajoutant 1 334 voix supplémentaires entre les deux tours.