Résultat municipale 2026 à Corbeil-Essonnes (91100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbeil-Essonnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbeil-Essonnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbeil-Essonnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samira KETFI
Samira KETFI RECONCILIER CORBEIL-ESSONNES AVEC SON AVENIR ! 		3 888 39,71%
Bruno PIRIOU
Bruno PIRIOU Corbeil-Essonnes a du talent ! Continuons ensemble 		3 015 30,79%
Jean-François BAYLE
Jean-François BAYLE Energie et proximité pour Corbeil-Essonnes 		1 982 20,24%
Ameth NDIAYE
Ameth NDIAYE UFCE - REUNIR MA VILLE 		600 6,13%
Jean CAMONIN
Jean CAMONIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		307 3,14%
Participation au scrutin Corbeil-Essonnes
Taux de participation 49,13%
Taux d'abstention 50,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 10 107

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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