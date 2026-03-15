Résultat municipale 2026 à Corbenay (70320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel HAMANN
Gabriel HAMANN (13 élus) Partageons l'Avenir 		486 72,43%
  • Gabriel HAMANN
  • Corinne BALLOT
  • Paul JEANNEY
  • Sophie LARRIERE
  • Patrick BORDOT
  • Anne-Charlotte KOWALIK
  • Alain MEUNIER
  • Saïda GUY
  • Francis LACOMBE
  • Emilie LASSAUGE
  • Brice BOUTINON
  • Laëtitia BERTOLINA
  • Anthony BOURGOGNE
Marc DOILLON
Marc DOILLON (2 élus) AGIR POUR CORBENAY 		185 27,57%
  • Marc DOILLON
  • Nicole COULOT
Participation au scrutin Corbenay
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 697

Source : ministère de l’Intérieur

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