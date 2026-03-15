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19:19 - Analyse socio-économique de Corbenay : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Corbenay, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 249 habitants répartis dans 629 logements, ce village présente une densité de 79 habitants par km². Ses 63 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 409 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 16,73% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,82% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,98% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 34,96% des ménages sont composées de couples avec enfants. En conclusion, Corbenay incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Rassemblement national à Corbenay : les derniers résultats Le RN n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Corbenay il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 38,68% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,56% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 36,34% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 54,13% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 52,70% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 52,99% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Rétrospective : la participation à Corbenay avant 2026 Pour cette municipale, la mobilisation des votants à Corbenay sera déterminante dans l'issue du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 63,14 % lors des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que le pays était chamboulé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 74,52 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. La mobilisation aux législatives, mesurée quant à elle à 46,58 % en 2022, a fortement évolué pour s'élever à 66,25 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 54,10 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Corbenay comme une ville assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Corbenay Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes de juin 2024 à Corbenay avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (52,70%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 11,92% des votes. Emeric Salmon (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Corbenay quelques semaines plus tard avec 52,99%. Eric Houlley (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 16,57%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Corbenay : les résultats à analyser Globalement, le paysage électoral fait de Corbenay une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Corbenay voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 38,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 24,34%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,56% pour Marine Le Pen, contre 45,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Corbenay accordaient leurs suffrages à Emeric Salmon (RN) avec 36,34% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,13%.

12:58 - Corbenay : la fiscalité constatée en amont du scrutin municipal Du côté de la fiscalité locale de Corbenay, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 004 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 531 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 39,00 % en 2024 (contre environ 13,76 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 2 900 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 76 010 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 5,69 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Nouvelle Ere Pour Corbenay" majoritaire à Corbenay L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Corbenay est riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale, Marguerite Courtoy a pris la première place en recueillant 52,08% des suffrages. Sur la seconde marche, Marc Doillon a engrangé 47,91% des votes. Ce succès d'emblée de Marguerite Courtoy a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Corbenay, ce décor offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.