Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corbie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Corbie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corbie.
L'actu des élections municipales 2026 à Corbie
11:46 - Ludovic Gabrel, Sabine Carton et Daniel Roul forment le trio de tête à Corbie
A l'ouverture de l'élection municipale à Corbie, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 58,26 % localement. Pour ce premier tour, c'est Ludovic Gabrel (Divers gauche) qui est arrivé en tête en récoltant 46,31 % des voix. Ensuite, Sabine Carton a pris la position de dauphine avec 33,46 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Ludovic Gabrel, mais il a marqué un léger repli de 8 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Daniel Roul, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Corbie
Le deuxième tour des élections municipales à Corbie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sabine Carton
Liste Divers
SERVIR CORBIE
|
|
Ludovic Gabrel
Liste divers gauche
POUR CORBIE
|
|
Daniel Roul
Liste divers droite
CORBIE HORIZON 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Corbie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic GABREL (Ballotage) POUR CORBIE
|1 200
|46,31%
|Sabine CARTON (Ballotage) SERVIR CORBIE
|867
|33,46%
|Daniel ROUL (Ballotage) CORBIE HORIZON 2026
|524
|20,22%
|Participation au scrutin
|Corbie
|Taux de participation
|58,26%
|Taux d'abstention
|41,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|2 645
Source : ministère de l’Intérieur
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