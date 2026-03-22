Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Corbie

Le deuxième tour des élections municipales à Corbie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sabine Carton
Sabine Carton Liste Divers
SERVIR CORBIE
  • Sabine Carton
  • Gérald Antoine
  • Virginie Gosselin
  • Jean-Baptiste Cauchy
  • Alexandra Merieux
  • Jean-Paul Anselme
  • Lucia Alves-Antunes
  • Cyril Leloire
  • Véronique Jumel
  • Nicolas Lamote
  • Anne Becourt
  • Fabrice Francois
  • Charlotte Cagnon
  • Thierry Boucher
  • Thérèse Picque
  • Gérard Gottis
  • Angélique Darras
  • Mickaël Roy
  • Nathalie Renard
  • Alain Babaut
  • Nathalie Fournier
  • Marc Kanaan
  • Angeline Coffin
  • Nicolas Dupont
  • Margaux Lequeux
  • Jean-Pierre Vignon
  • Virginie Clichy
  • Tony Mangard
  • Cathy Francois
  • Bernard Deleu
Ludovic Gabrel
Ludovic Gabrel Liste divers gauche
POUR CORBIE
  • Ludovic Gabrel
  • Annick Braud
  • Didier Deramisse
  • Virginie Rousselle
  • David Regnard
  • Christine Verdez
  • Bruno Laloi
  • Patricia Palus
  • Miguel Chevallier
  • Stephanie Barbier
  • Patrick Cheron
  • Natacha Haslin
  • Philippe Rapicault
  • Valerie Delaporte
  • Michel Bocquillon
  • Lucie Telemaque
  • Frederic Gebleux
  • Agnes Candelier
  • Benjamin Bazin
  • Marie Camus
  • Vincent Becquet
  • Joelle Burghard
  • Aurelien Breant
  • Isabelle Vezien
  • Antoine Bianchi
  • Angelique Broissart
  • Gregory Maufroy
  • Sylvie Valentin
  • Philippe Bornoville
Daniel Roul
Daniel Roul Liste divers droite
CORBIE HORIZON 2026
  • Daniel Roul
  • Séverine Rayez
  • Stanislas Rousmans
  • Hélène Degreve-Naillon
  • Didier Sauveur
  • Vanessa Lefevre
  • Frédéric Grumetz
  • Mayane Rousmans
  • Pierrick Durif
  • Cindy Legrand
  • Kevin Dole
  • Angélique Catrix
  • David Dubois
  • Nathalie Rassel
  • Ludovic Leguillier
  • Vanessa Hinaut
  • Sylvain Cailleret
  • Françoise Caron
  • Gaylor Chelle
  • Nathalie Proyart
  • Mathieu Minotte
  • Séverine Brun
  • Matthieu Thevenon
  • Monica Herman
  • Charles Dancoine
  • Emilie Dhailly
  • Vincent Busiere
  • Dorienne Delplanque
  • Roger Herbet
  • Christelle Huyer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Corbie

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic GABREL
Ludovic GABREL (Ballotage) POUR CORBIE 		1 200 46,31%
Sabine CARTON
Sabine CARTON (Ballotage) SERVIR CORBIE 		867 33,46%
Daniel ROUL
Daniel ROUL (Ballotage) CORBIE HORIZON 2026 		524 20,22%
Participation au scrutin Corbie
Taux de participation 58,26%
Taux d'abstention 41,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 645

Source : ministère de l’Intérieur

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