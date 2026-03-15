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19:19 - Les enjeux locaux de Corbigny : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Corbigny, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 089 logements pour 1 330 habitants, la densité de la commune est de 66 habitants par km². Ses 133 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 326 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 9,85% des résidents sont des enfants, et 39,26% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 34,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 57,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1379,25 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, Corbigny incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Corbigny s'oriente vers le RN Le parti d'extrême droite n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Corbigny en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 27,16% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,54% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 23,06% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 30,80% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 31,75% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 37,02% pour le RN. Il terminera avec 47,06% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 33,48 % d'abstention à Corbigny Il y a six ans à Corbigny, le premier round des élections municipales avait vu 66,52 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 772 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 71,95 % de participation. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 50,56 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 65,60 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 53,28 %. Si on suit la trajectoire globale, le secteur s'affiche in fine comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale 2026 à Corbigny, cette donnée sera en tout cas regardée de près.

15:59 - Comment Corbigny a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Corbigny soutenaient en priorité Julien Guibert (Rassemblement National) avec 37,02% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Christian Paul (Union de la gauche), avec 52,94%. Lors du match européen précédemment, les citoyens de Corbigny avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,75% des inscrits. La physionomie politique de Corbigny a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Corbigny lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Corbigny portaient leur choix sur Patrice Perrot (Ensemble !) avec 26,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 42,50% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Corbigny quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,89% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,46% pour Emmanuel Macron, contre 42,54% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Corbigny se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Les contribuables de Corbigny voteront-ils sur la fiscalité ? Du côté de la fiscalité de Corbigny, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 469 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 919 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 39,95 % en 2024 (contre près de 11,53 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 131 400 euros en 2024, loin des quelque 514 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 21,47 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Maryse Peltier à Corbigny S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Corbigny peut être éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Maryse Peltier a surclassé ses rivaux en obtenant 430 suffrages (60,99%). Juste derrière, Jean-Paul Magnon a obtenu 275 suffrages en sa faveur (39,00%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Maryse Peltier a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Corbigny, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.