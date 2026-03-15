Résultat municipale 2026 à Corbigny (58800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse PELTIER
Maryse PELTIER (12 élus) Engagé.es pour vous avec vous pour Corbigny 		409 59,10%
  • Maryse PELTIER
  • Sébastien ACQUART
  • Eliane AURIBAULT
  • Jean-Paul DELAVAULT
  • Béatrice JAILLARD-DUCROT
  • Alexandre BEYA
  • Marlène SPANOUDAKIS ÉPOUSE THIBIER
  • Etienne LACROIX
  • Isabelle NOLOT ÉPOUSE DESFOSSES
  • Florent CRUCIFIX
  • Cécile CHEVEAU
  • Alain MILLIET
François PHILIZOT
François PHILIZOT (3 élus) Agir pour Corbigny 		283 40,90%
  • François PHILIZOT
  • Géraldine GUIMARD
  • David BEAUDEQUIN
Participation au scrutin Corbigny
Taux de participation 68,41%
Taux d'abstention 31,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 719

Source : ministère de l’Intérieur

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