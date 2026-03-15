Résultat municipale 2026 à Corbonod (01420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbonod a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbonod, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbonod [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien GUICHON
Damien GUICHON (12 élus) AVEC VOUS, CORBONOD DEMAIN 		294 56,43%
  • Damien GUICHON
  • Anne-Marie VANET
  • Régis MOLLEX
  • Elisabeth TRAVAIL
  • Eric BANNET
  • Christelle NOYES
  • Gaultier MILLIERET
  • Emilie FUENTES
  • Aristide BRUNET
  • Marie MACHEREY
  • Jean-Louis GENY
  • Agnès PUYRIGAUD
Patrick CHAPEL
Patrick CHAPEL (3 élus) CORBONOD, UN PRÉSENT SOLIDE, UN FUTUR MAÎTRISÉ 		227 43,57%
  • Patrick CHAPEL
  • Cindy ROUTIER
  • Daniel COLLIN
Participation au scrutin Corbonod
Taux de participation 64,50%
Taux d'abstention 35,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 547

Source : ministère de l’Intérieur

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