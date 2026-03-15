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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Corbonod Devant le bureau de vote de Corbonod, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 315 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 84 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (69,49%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 23,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 45,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 419,26 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Corbonod incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Municipales : vers une percée du RN à Corbonod ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Corbonod il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 28,95% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 52,98% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 28,24% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Corbonod comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,86% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,22% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 48,63% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Corbonod avant 2026 Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Corbonod, l'abstention concernait 38,31 % des inscrits (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est pour sa part arrêté à 20,02 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 47,93 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,74 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,70 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Cette réalité à Corbonod sera quoi qu'il en soit un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - À Corbonod, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Corbonod s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste, affermissant encore un peu plus sa position. Les Européennes du printemps 2024 à Corbonod avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,86%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,50% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Corbonod avaient ensuite favorisé Karine Dubarry (Rassemblement National) avec 43,22% au premier tour, devant Olga Givernet (Ensemble !) avec 26,04%. Au second tour, c'est en revanche Olga Givernet (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 51,37% des suffrages exprimés.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Corbonod ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Corbonod choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 28,95% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,98% pour Marine Le Pen, contre 47,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Corbonod soutenaient en priorité Frédéric Franck (RN) avec 28,24% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Olga Givernet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,83%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Corbonod avant ces municipales 2026 ? À Corbonod, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 650 euros en 2024 (dernière date de relevé), alors que ce montant se situait à 648 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 26,56 % en 2024 (contre 12,59 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 47 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 260 300 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 16,69 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Corbonod ? Il peut se révéler éclairant d'analyser les résultats des dernières élections municipales à Corbonod. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Patrick Chapel a viré en tête en rassemblant 60,92% des soutiens. À ses trousses, Damien Guichon a obtenu 39,07% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Corbonod, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.