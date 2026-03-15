Résultat municipale 2026 à Corbreuse (91410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corbreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corbreuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corbreuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MAZOUE
Christophe MAZOUE (15 élus) CORBREUSE AVEC VOUS ! 		461 58,28%
  • Christophe MAZOUE
  • Magali PIEGUT
  • Romuald OSSENI
  • Aurélie MARCHAND
  • Stéphane RIANDE
  • Lucie GEORGELIN
  • Stéphane THENAULT
  • Christelle PALIX
  • Alix MECHINEAU
  • Magali GUIDOU
  • Pierre MARION
  • Vanessa KOUAMELAN
  • Léo DELAMAERE
  • Alexandra CLIN
  • Ludovic LE STRAT
José CORREIA
José CORREIA (4 élus) Agir ensemble 		330 41,72%
  • José CORREIA
  • Pascale LEVASSEUR
  • Fabrice SARRAZIN
  • Madeleine MAZIÈRE
Participation au scrutin Corbreuse
Taux de participation 69,27%
Taux d'abstention 30,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 825

Source : ministère de l’Intérieur

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