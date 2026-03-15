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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Corbreuse La structure démographique et socio-économique de Corbreuse définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des municipales. Avec une densité de population de 106 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,73%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 861 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,03%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Corbreuse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,54% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel score pour le RN à Corbreuse aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Corbreuse il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,74% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 17,78% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Corbreuse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,97% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,44% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 48,75% le dimanche suivant.

16:58 - À Corbreuse, la participation s'annonce forte aux municipales Il y a six ans à Corbreuse, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 37,77 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un chiffre assez faible. C'étaient 437 votants qui s'étaient mobilisés, la pandémie du Covid-19 ayant fortement pesé sur l'événement. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 81,64 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 60,36 % des électeurs (soit environ 706 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,65 %, bien au-delà des 55,42 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. La mobilisation de l'électorat de Corbreuse sera en tout cas une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Corbreuse À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Corbreuse avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,97% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Corbreuse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 36,44% au premier tour, devant Alexis Izard (Majorité présidentielle) avec 34,05%. Mais c'est finalement Steevy Gustave (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,25% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Corbreuse a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - À Corbreuse, l'élection en 2022 fut d'abord en faveur de la majorité présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Corbreuse portaient leur choix sur Alexis Izard (Ensemble !) avec 26,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,64% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Corbreuse accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,32%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 20,74%. Lors de la finale de l'élection à Corbreuse, les électeurs accordaient 59,18% pour Emmanuel Macron, contre 40,82% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Corbreuse laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Avant les municipales, comment a évolué l'imposition à Corbreuse ? À Corbreuse, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,14 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 17 240 € la même année, contre quelque 276 900 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Corbreuse s'est établi à 30,04 % en 2024 (contre 13,67 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Corbreuse s'est chiffrée à 650 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 583 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Corbreuse À Corbreuse, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Seule en lice, la liste menée par José Correia a sans surprise engrangé 385 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Corbreuse, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette année, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.